Nije bilo upitno hoće li postati pilot, samo kada će to biti. A onda je osnovao i aviokompaniju

Kapetan Krešimir Jung, zaljubljenik u zrakoplove, prije 15 godina je s bratom, informatičkim stručnjakom Vedranom Jungom, osnovao zagrebačku kompaniju za poslovnu avijaciju Jung Sky. Lani je imala prihod od skoro 7 milijuna eura, a izvela je 1500 letova po Europi i sjevernoj Africi. Već je spreman i nasljednik, sin Lovro, koji je trenutno kopilot

Dok razgovaramo preko Whatsappa saznajemo da se naš sugovornik nalazi u hotelu u Jerezu, španjolskom gradu u blizini Gibraltara. Tog je jutra, naime, kapetan Krešimir Jung doletio mlažnjakom Cessna 525A CJ2 iz Firence, prevozeći jednog putnika, po svemu sudeći menadžera, a sutradan će ga vratiti u Italiju. Ima stoga slobodno poslijepodne, divno je vrijeme i prošetat će s kopilotom po Jerezu, biti turist, što je jedan od užitaka koji si ponekad može priuštiti u pilotskim smjenama kompanije Jung Sky koje obično traju 5-6 dana, pa tada na visinama od desetak kilometara prelijeće Stari kontinent uzduž i poprijeko. Ponekad dobaci i do sjeverne Afrike, ali najčešće destinacije su Nica, Rim, London, Ženeva, Napulj, Venecija, Beč, Pariz, Munchen, Palma de Mallorca, a ljeti su popularni i Dubrovnik, Split, Zadar, kao i grčki otoci.

Teško ga je sresti u Zagrebu, slobodnog. Ova je smjena kapetanu počela dan ranije, prijepodnevnim letom iz Hrvatske za Barcelonu sa četiri putnika, a nakon što je tamo natočio gorivo i bez putnika odletio u Firencu, prenoćio je u Italiji i ujutro krenuo na 2,5-satni let za Španjolsku. Što ga u ostatku te smjene čeka, koje sve destinacije, trenutno i ne zna. Uz smijeh dodaje da „šara Europom“.

Kapetan Krešimir Jung, Foto: Jung Sky

Tom 55-godišnjaku, kapetanu komercijalne avijacije koji je ujedno i diplomirani inženjer strojarstva, ovakav dinamičan život savršeno odgovara. „Nije da samo slijećemo i polijećemo s aerodroma. Mnogo zanimljivih mjesta sam zahvaljujući ovom poslu do sada obišao“, napominje.

Ostvario dječački san

No, nije ga u našu priču dovela ljubav za istraživanjem gradova, nego ona prema avionima. Prije 15 godina je s bratom, informatičkim stručnjakom Vedranom Jungom, osnovao aviokompaniju Jung Sky (u 2022. godini prihod je bio 5,75 milijuna eura, a u prošloj je narastao na oko 6,9 milijuna eura), a i dalje u tom poslu uživa. Biti pilot bio je njegov dječački san, a malo tko se može pohvaliti da je san i ostvario. „Nije bilo upitno hoću li ja postati pilot, nego samo kada ću to postati“, kaže. Trebao je, naime, 1990-ih skupiti dovoljno novca da uplati privatnu pilotsku školu. Bez aviona, priznaje, ne može, a za svoje privatne potrebe ima malu Cessnu 150, dvosjed.

Prošle je godine zagrebački Jung Sky, jedan od svega nekoliko operatora poslovne avijacije u Hrvatskoj, obavio više od 1500 letova i bio na 200 aerodroma. Imaju u floti tri mlažnjaka Cessna istog modela, svaki sa po šest putničkih sjedala, a posljednji su kupili prošle godine što je bila investicija od skoro tri milijuna eura. U pitanju su zrakoplovi koje naš sugovornik opisuje kao „svemirske brodove“, što zbog njihove složenosti u odnosu na male Cessne koje služe za privatne potrebe, što zbog činjenice da lete na visinama iznad onih za velike putničke avione. „To znači i da je let udobniji, bez turbulencija. Probijemo se iznad oblaka“, govori. Na naše pitanje o uobičajenoj visini kaže da je to za let koji traje do jednog sata 11-12 kilometara, a za dulje letove penje se na 12,5 – 13,5 kilometara visine.

Sat leta do 3200 eura

Putnici su uglavnom poslovni ljudi, ali i općenito pripadnici više srednje klase koji do svojih vikendica i jahta diljem Europe žele doći brže i jednostavnije nego što je to moguće redovnim zrakoplovnim linijama. Čak 99 posto prodaje ostvaruju u jakoj tržišnoj konkurenciji posredstvom različitih brokera iz Engleske, Švicarske, Italije, Francuske, Njemačke, SAD-a i drugih zemalja. Među njima su, uz kompanije koje se deklariraju kao „private jet broker/advisor“, različite VIP, turističke ili concierge agencije. Cijene letova? Ovise o dobu godine, ali ugrubo, kako nam kaže operativni direktor Krešimir Vlašić, sat „praznog“ leta (kad se ide po putnika na neki aerodrom) je od 1800-2400 eura, a kad je putnik u zrakoplovu od 2000 do 3200 eura po satu. „Generalno smo nešto jeftiniji od zapadnoeuropskih operatora“, napominje.

Na pitanje hoće li možda nabavljati i veće zrakoplove, kako bi Jung Sky mogao letjeti do, primjerice, SAD-a, Krešimir Jung, koji je i član Uprave, odgovara da im to nije u planu. Ostat će u poslovnoj avijaciji sa zrakoplovima manjeg dometa. „Našli smo se tu i snašli“, poručuje. Ulazak Hrvatske u Schengensku zonu im je pak olakšao letove iz Zagreba jer policija ne pregledava putnike koji lete unutar te zone, dovoljno je da dođu na aerodrom 10 minuta prije samog leta. Operativni centar kompanije, kako objašnjava, popis putnika dostavlja posebnom odjelu policije.

Iskustvo iz Trade Aira

Njegov pilotski put je, kaže nam, bio „mrvicu netipičan“. Prvu, privatnu dozvolu za letenje (PPL, a nekad se to zvala dozvola sportskog pilota) dobio je tijekom završavanja studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, u školi Ecos Pilot School iz Lučkog koju je još 1991. godine osnovao Miljenko Bucalović, prometni pilot, aviomehaničari pravnik, a tek potom je upisao zagrebački Prometni fakultet, smjer civilnog pilota. Uslijedio je niz tečajeva i brojni sati leta kako bi dobio potrebne dozvole za letenje velikim putničkim avionima te je pet godina radio u hrvatskoj aviokompaniji Trade Air, najprije kao kopilot, pa kapetan na mlaznom putničkom avionu Fokker 100, a sudjelovao je i u operativnom menadžmentu.

„U Trade Airu sam naučio kako se vodi aviokompanija i odlučio pokrenuti svoju za poslovne mlažnjake“, kaže. Zapošljava sada 10 pilota, a u međuvremenu je i njegov sin Lovro naučio letjeti i od 2018. godine postao dio Jung Sky tima te je već 1,5 godinu kopilot. „Nisam ga gurao u to, sam mi je došao sa željom da bude pilot, i mogu reći da je izuzetno dobar. Za 1,5 do dvije godine bit će i kapetan“, kaže naš sugovornik. Očito, dakle, nasljednik obiteljskog biznisa je na dobroj ruti.

Kompanijski mlažnjak u hangaru u Varaždinu na baznom održavanju, Foto: Jung Sky

Inače, Jung Sky ima i registrirane baze za održavanje zrakoplova tipa Cessna 525/525A/525B u Zagrebu i Varaždinu gdje su iznajmili hangar. Kako nam objašnjava direktor za operativno poslovanje, od početka ove godine imaju certifikat za bazno održavanje zrakoplova (što je izraz za velike i kompleksnije servise) pa će biznis početi razvijati i u tom smjeru.

Bazno održavanje u Varaždinu umjesto Beogradu

Zasad je, međutim, u Varaždinu u hangaru na velikom višemjesečnom servisu jedan njihov mlažnjak, 9A-JSE. Dugoročan cilj je da, osim održavanja vlastite flote – što su dosadašnjih godina obavljali u Beogradu u tvrtki Prince Aviation – ponude uslugu linijskog i baznog održavanja drugim operatorima. Bazno održavanje je vrlo skupa usluga, napominje Vlašić, plaćali su je oko 120 tisuća eura po zrakoplovu, što uključuje rad i dijelove. Uz kupnju trećeg zrakoplova, iskorak u vlastito održavanje zrakoplova ističu kao jednu od najznačajnijih vijesti u dosadašnjem poslovanju tvrtke.

Poslovna avijacija u Hrvatskoj

Osim Jung Sky, još su dvije domaće kompanije razvile biznis u poslovnoj avijaciji – Air Pannonia i Winair. Air Pannonia je sa sjedištem u Osijeku i također ima tri mlažnjaka, a u vlasništvu je obitelji Vlašić. Naglašavaju na svojoj web stranici da su jedina tvrtka u Hrvatskoj koja se bavi svim segmentima zrakoplovstva – školovanjem pilota, servisom, testiranjem engleske jezičnosti pilota, medicinskim prijevozom organa te VIP prijevozom poslovnih korisnika. U 2022. godini su imali prihod od 5,48 milijuna eura. Winair je iz Varaždina, a u vlasništvu je Davora Patafte. Tvrtka je u 2022. godini imala prihod od 2,74 milijuna eura.