Ova energična Šibenčanka spaja britanske poduzetnike s hrvatskim talentima

Šibenčanka Barbara Maheshwari u svojih je 29 godina radila tridesetak poslova. Sada vodi agenciju za virtualne asistente Remote Bob, freelancerski se bavi konzultingom, organizira Founders Live u Hrvatskoj i vodi udrugu za ljudske resurse u kojoj nudi edukacije za poslodavce i one koji traže posao. Za Forbes Hrvatska ispričala je kako je izgledao njezin karijerni put

Osnivačica i izvršna direktorica startupa za virtualne asistente Remote Bob Barbara Maheshwari oduvijek je sanjarila kako će dospjeti na Forbesovu listu 30 ispod 30. Nadomak tridesete postalo joj je jasno kako to vjerojatno neće biti izvedivo, ali od svojih snova nije odustala, ambiciju je usmjerila prema listi 40 ispod 40. Za dinamičnu Šibenčanku koja život provodi na relaciji Zagreb – London – Dubai – Indija i simultano radi na nekoliko projekata ključ uspjeha je upravo to – nema odustajanja.

Razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi je što neuspješni nešto pokušaju, ne uspiju i odustanu. Uspješni, kad ne uspiju, pokušaju ponovno, objasnila nam je tijekom razgovora u jednom poznatom zagrebačkom lokalu. Zadržali smo se tamo poprilično dugo. Ozbiljan razgovor ispreplitao se s prepričavanjem anegdota, životnih kolopleta i karijernih zaokreta koji bi mogli poslužiti i kao scenarij nekom uzbudljivom filmu.

Osnivačica Remote Boba, londonskog startupa koji je nastao s idejom da spoji britanske poduzetnike i talentirane mlade ljude iz Hrvatske, odrasla je u Šibeniku. Preselila se u Zagreb gdje je završila komunikologiju i sociologiju, knjigovodstvo na Institutu za menadžment i Executive MBA u poslovnoj školi Cotrugli. Željna vidjeti svijet, što si kao studentica nije mogla priuštiti, završila je uz sve to i tečaj za turističkog pratitelja. Tako je u jednoj godini odradila 32 putovanja, priča nam. Ipak, to je sve bio tek uvod u avanturu života zvanu London koja će joj donijeti i veliko, trodnevno indijsko vjenčanje.

Šibenčanka Barbara Maheshwari život provodi na relaciji Zagreb – London – Dubai – Indija i simultano radi na nekoliko projekata, Foto: Forbes Hrvatska

Dok je još studirala, Maheshwari, koja se u to vrijeme još prezivala Krečak, radila je u hrvatskoj IT tvrtki koja je preprodavala računala. Direktor te tvrtke odlučio je osnovati turističku agenciju te na njezino čelo postaviti našu sugovornicu. Nakon istraživanja tržišta, ona je, pak, zaključila kako su najzahvalnija ciljana skupina za njihove usluge Englezi te kako je veća vjerojatnost da ih uspiju pridobiti ako se ona preseli u London. Otišla je tamo i pokušavala opravdati povjerenje, iz dana u dan slala je mailove, kucala na vrata turističkim agencijama, no rezultati su izostajali. Sve dok se nisu odlučili za nišni turizam, vinske ture. Kad se povezala s mnogobrojnom zajednicom vinskih entuzijasta, posao im je dobio zalet kakav su očekivali.

Pobjednički mindset

Dok je radila na uhodavanju tog posla, nije sjedila u kući prekriženih ruku. Dapače, bila je vrlo aktivna i pohodila razne londonske skupove i događanja za startupove te upoznavala poslovni ekosustav. Možda i najbolji primjer njezinog pobjedničkog mindseta može se iščitati iz ovog iskustva koje nam je prepričala:

„Jedan dan hodala sam po gradu i vidjela znak besplatni startups pitching event počinje u 19 sati, a bilo je desetak minuta do. I ušetam unutra da vidim što je to. U publici je bilo 200 ljudi, startupovi su imali tri minute da predstave svoju ideju, a u publici je bilo nekoliko investitora spremnih uložiti 100 tisuća eura u projekt koji im se svidio. Bila sam fascinirana. Kako nisam ranije saznala za ovo da i ja nešto prezentiram? Ubrzo su javili da ima jedno mjesto za nekog iz publike jer se netko nije pojavio. Prijavila sam se. Onako nervozna, mislila sam da ću se onesvijestiti na pozornici, ali bilo bi mi još više žao da ne pokušam. Na kraju sam izašla i rekla im neke od svojih sto ideja.“

Tom je prilikom predstavila putničku agenciju koja slavi razvode i organizira putovanja za samce tijekom božićnih praznika. Iako njima nije zagrijala investitore, nakon tog nastupa pričekalo ju je nekoliko ljudi kojima se sviđalo kako razmišlja i koji su je pozvali na kavu. Sastajući se s njima, ali i s nekim drugim ljudima koje je upoznala na sličnim događanjima, dobila je nekoliko ponuda za posao.

U Londonu je Maheshwari pohodila razne skupove i događanja za startupove te upoznavala poslovni ekosustav, Foto: Privatna arhiva

Nastavila je raditi za hrvatsku tvrtku. No, prepoznavši priliku, zajedno s prijateljicom posvetila se i consultingu. Bilo je to doba kada se u Ujedinjenom Kraljevstvu nicali blockchain startupovi. Radila je savjetovanje za mnoge od njih, ali i za druge tvrtke od kojih posebno ističe angažman na restrukturiranju poliklinike za estetsku kirurgiju u prestižnom Harley Streetu.

Borba na cricket terenu

Uskoro su joj se prilike počele otvarati same, a za nju se borilo čak i na cricket terenu. Potpisala je ugovor s marketinškom agencijom specijaliziranom za kockarnice za poziciju menadžera operacija i vraćajući se podzemnom vidjela, kako kaže, najgenijalniju reklamu ikad.

„Momak i cura u kupaćem na plaži i nose nešto što izgleda kao daska za surfanje, ali kad bolje pogledaš, to je lijes. I piše nešto kao: ‘Put u iznimno tople krajeve u jednom smjeru, polasci od svugdje, popust na kremaciju.’ Slikala sam to i poslala prijateljici konzultantici. Iduće jutro na LinkedInu me dočekala poruka od direktora te pogrebne agencije, zvala se Beyond Funerals: ‘Bok Barbara, mi već dugo pratimo tvoj blog, htjeli bismo te upoznati.’ Mislila sam dotad da taj blog na Wixu čitaju samo moja i prijateljičina mama. Bila sam uvjerena da me to prijateljica zeza s lažnog profila, ali profil nije bio nov. Odgovorila sam mu da su se barem javili ranije, jer sam jučer potpisala ugovor s marketinškom agencijom. Ipak, dogovorili smo se za kavu“, prepričava Maheshwari.

Nudili su joj da vodi projekt otvaranja pet novih podružnica, stvaranje franšize za moderna pogrebna poduzeća. Taj joj se posao činio sudbinski, no nije željela razočarati poslodavca s kojim je već potpisala ugovor. Stoga nije prihvatila ponudu na toj kavi.

„Kad smo završili s pićem i šetali prema vlaku, komentirala sam kako je super igralište za cricket pokraj kojeg smo prolazili i kako moj tadašnji dečko, današnji muž, obožava taj sport. U tom trenutku, direktor Beyond Funeralsa rekao mi je da mi nudi duplu plaću od one koju su mi ponudili u agenciji te da ćemo, ako pristanem, dobiti karte za Svjetsko prvenstvo u cricketu. Čim sam dečku rekla, on je odmah rekao potpisuj!“, smije se naša, vrlo atipična indijska snaha.

“Moja tvrtka pomaže poduzetnicima da shvate što sve mogu delegirati, pronađemo im idealnog virtualnog asistenta i svaki tjedan provjeravamo radi li on dobro. Poduzetnik se tako može maksimalno usmjeriti na rezultate i na poslovni rast. Također, pomažemo virtualnim asistentima pronaći klijente, pružamo im podršku i pomoć ako se prvi puta susreću s nekim novim zadatkom koji im je težak, i garantiramo da će uvijek biti isplaćeni na vrijeme, bez obzira kojim tempom njihov klijent plaća radne sate.” Barbara Maheswhari, Remote Bob

Goodbye firmi

Njezin suprug Aman Maheshwari, kojeg su nedavno zbog nastupa na jednom hrvatskom talent šou prozvali indijskim Jolom, iz vrlo je imućne obitelji koja je poslovno carstvo izgradila na podukama za državnu maturu. Njihova obiteljska tvrtka Allen Career Institute godišnje za taj ispit pripremi oko 300 tisuća učenika, a lani je osigurala investiciju od 600 milijuna dolara. Ta biografska crtica snažno intrigira hrvatske medije, stoga poduzetnički pothvati naše sugovornice najčešće ostanu u sjeni simpatičnih dogodovština prouzrokovanih brakom dviju vrlo različitih kultura. To je i razlog što ćemo ih mi ovoga puta zaobići, mada zaista jesu simpatične.

Naš je bračni par zajedno pokrenuo biznis prije pet godina, riječ je o već spomenutoj agenciji za virtualne asistente Remote Bob. Ta je suradnja zanimljivo okončala.

„Prvo smo muž i ja krenuli u to. To jako kratko trajalo. Ja želim da se sve odradi što brže i što produktivnije, a mom je mužu najvažnije da je sve opušteno i da uživa dok radi. Bile su to nepomirljive razlike. Rekla sam: ‘Biraj ili firma ili brak.’ I on je rekao goodbye firmi. Ostavili smo ga kao savjetnika, da je simbolički uključen u firmu ako nešto zatreba“, smije se poduzetnica.

Strašan proces – poslovna prilika

Na ideju da osnuje agenciju došla je kada je vidjela kako je jedan poduzetnik odbio sudjelovanje na London Finance Weeku jer nema vremena, da bi ga sutradan vidjela kako satima gugla gdje naručiti vizitke. Morate delegirati, poručila mu je tada.

„U Londonu je u to doba bilo virtualnih asistenata na svakom koraku. Mislila sam kako je lako angažirati asistenta. No, nekoliko poduzetnika ispričalo mi je kako su pokušali i kako im je taj proces bio strašan. Prema onome što su mi rekli, intervjuirali su mnogo ljudi, oni nisu imali znanje, iskustvo, a nisu znali koristiti ni osnovne alate. Na kraju su odustali, lakše im je bilo samostalno odraditi što treba“, objašnjava.

Učinilo joj se to kao dobra prilika. Potrebno je na tržištu, ponuda nije dobra, a usluga se može standardizirati i procesi su jednostavni.

Barbara Maheshwari osnovala je startup koji povezuje londonske poduzetnike i hrvatske talente, Foto: Forbes Hrvatska

„Istovremeno, imala sam puno prijatelja u Hrvatskoj koji su završili faks i za koje sam znala da su dobri, vrijedni i sposobni i da im je teško naći dobar posao. Na primjer, jedna moja prijateljica je bila magistrica kemije, dobivala međunarodne nagrade i onda se vratila iz Dublina nakon faksa. Došla je ovdje i prodavala sladoled za minimalac šest mjeseci. Meni je to bilo strašno. Počela sam povezivati londonske poduzetnike s mojim prijateljima. Malo je to krenulo, ali u tom razdoblju radila sam konzalting 12 sati dnevno i nisam se imala vremena baviti s tim“, prisjeća se.

Budući da je dobro zarađivala, mogla si je priuštiti da angažira jednu menadžericu u Hrvatskoj da vodi taj projekt. „Šest mjeseci kasnije, ona mi je rekla da projekt nema smisla, da ideja nije dobra i da nitko nije zainteresiran za uslugu. Piši kući, propalo, odustali smo. Ja sam tu potrošila dosta ušteđevine, što za plaću, što za marketing i bilo mi je to baš razočaranje“, priznaje Maheshwari.

Virtualni asistent je osoba koja radi na daljinu s računala najčešće po nekoliko sati dnevno s ciljem da rastereti poduzetnika. Najčešće im se povjeravaju zadaci kao što su:

– administrativna podrška – upravljanje inboxom, organizacija sastanaka, istraživanje, odabir dobavljača, sastavljanje dokumenata, izrada prezentacija i prijedloga, organiziranje dokumenata, slanje računa, knjigovodstvo, komunikacija s računovodstvom

– osobna pomoć – planiranje putovanja, kupovina poklona, naručivanje namirnica, pronalaženje restorana ili sportskih aktivnosti u blizini, traženje dadilja, zapošljavanje čistača, kontaktiranje komunalnih poduzeća, pomoć u izradi domaćih zadataka za MBA, upravljanje profilom na Tinderu, filtriranje važnih e-pošta iz škole, podrška u samodisciplini, pronalaženje i rezervacija događaja i tečajeva

– marketinška podrška – upravljanje društvenim medijima, SEO blogovi, sadržaj za internetsku stranicu, LinkedIn aktivnosti, traženje prilika za javno nastupanje, slanje newslettera, praćenje potencijalnih klijenata

Svi žele raditi remote

Kopkalo ju je kako se taj neuspjeh dogodio njoj koja drugima pomaže poboljšati poslovanje. Time se detaljno uspjela pozabaviti tek kada je došavši u Indiju na nekoliko dana s ruksakom bila prisiljena tamo ostati mjesecima zbog pandemijskog lockdowna.

„Sjela sam s laptopom i išla po strategiji da vidim gdje smo pogriješili. Išla sam korak po korak sama, bez ikakvog budžeta i uspjelo je. Dok sam bila u Indiji uspjela sam pronaći 15 novih klijenata iz Londona i tako je to lagano krenulo“, tumači.

Danas svi žele raditi remote, tako da s radnom snagom problema nemaju. Dapače, rad na daljinu omogućuje im da biraju talente iz puno većeg bazena nego da nude uredski posao. Također, radno vrijeme virtualnih asistenata je fleksibilno. To sve omogućuje i zapošljavanje teško zapošljivih skupina poput nezaposlenih majki te osoba s invaliditetom.

„Posao je to u kojem se može mnogo naučiti, ali i steći dobre reference“, napominje. Dodaje kako njezini asistenti rade za premium klijente poput Sabine Vander Linden, koju svrstavaju u top 50 žena u tehnologiji u Ujedinjenom Kraljevstvu te doktora Sumantra Rayja, koji je profesor na Cambridgeu i osnivač humanitarne udruge.

Founders Live u Hrvatskoj

„U posljednje tri godine otkako intenzivno radim na tome, Remote Bob je ostvario oko 700 tisuća eura prihoda i dobio više od 110 pozitivnih recenzija na platformi Trustpilot. Imamo pedesetak virtualnih asistenata, koji uglavnom rade za Engleze. Prije dva mjeseca počeli smo nuditi usluge i na hrvatskom. Imamo par novih klijenata odavde. Većinom radimo za UK tržište, otvorili smo i hrvatsko, a preko preporuka stekli smo i neke klijente u Norveškoj, Njemačkoj, Australiji, Dubaiju i SAD-u“, ističe Maheshwari.

Dosad su već razmatrali osiguravanje investicije, no kako bi privukli fondove rizičnog kapitala trebali bi razviti platformu. To im je plan u budućnosti, no zasad bi eventualno, kaže naša sugovornica, mogli zainteresirati poslovne anđele, o čemu razmišljaju. Kao konzultantica Maheshwari je između ostalih radila i startup scouting za ABC akcelerator u Sloveniji, tako da je dobro upućena u to što investitori traže.

Mlada poduzetnica dovela je i Founders Live u Hrvatsku, 16. svibnja organizira četvrto izdanje tog događanja za startupove i sve one koji imaju poduzetničke ideje, Foto: Privatna arhiva

Jednom su, priča, u Londonu pitchali Remote Bob na Founders Live eventu, iako nisu pobijedili, nakon toga im se obratilo nekoliko potencijalnih klijenata. Poduzetna kakva je, Maheshwari je s osnivačem tog natjecanja dogovorila da organizira takva događanja u Hrvatskoj.

„Imam tim volontera koji mi pomaže s tim, WESPA nam je sponzor i sada. 16. svibnja pripremamo četvrti event. Founders Live ima evente u preko sedamdeset gradova. Mi smo u tih godinu dana koliko već to radimo, odabrani u top 10 najuspješnijih gradova i vlasnik Founders Livea Nick Hughes će doći na događanje da snimi video o nama“, pohvalila se.

Prijateljstvo s umjetnom inteligencijom

No, to je tek jedna od aktivnosti mlade Hrvatice. U Šibeniku je osnovala udrugu Međunarodnih ljudskih potencijala gdje nudi online edukacije za virtualne asistente koju je zasad prošlo sedamdesetak polaznika s cijelog Balkana. Uz to, nude i druge edukacije poput one kako pronaći posao, prijaviti se za pripravništvo u startupovima, svladati LinkedIn Outreach i steći nove klijente, kako privući kvalitetne zaposlenike i slično.

„Uzbudljivo mi je građenje biznisa, ali mislim da je moja svrha pomagati ljudima. To je jedan od razloga zašto volim raditi prodaju. U razgovoru s klijentom često mu kažem da ono što traži neće dobiti kod nas. Ako vidim da se njegove potrebe i naše mogućnosti ne poklapaju, savjetujem mu da uloži novac u nešto drugo“, ističe.

Virtualni asistenti i freelanceri također žele priliku gdje se mogu iskazati. Talentirani ljudi trude se napredovati, raditi na što boljim projektima za bolju plaću, a kad se iskažu, nerijetko im se otvori prilika da vode neki tim, objasnila je Maheshwari. Iako sad već na tržištu ima virtualnih asistenata, posla ima za sve. Ni umjetnu inteligenciju ne smatra prijetnjom iako se primjećuju promjene otkako je generativna AI postala dostupna svima.

„Primijetili smo da, otkako je u trendu ChatGPT, puno manje asistenata radi content writing. Prije smo imali puno klijenata kojima smo pisali blogove, a sada se ta niša smanjila za oko 90 posto. S druge strane, ta tehnologija i automatizacija koju nudi i nama olakšava posao administracije i osobne asistencije. Tako da za klijente možemo odraditi puno više posla u istom vremenskom razdoblju, što nam svima donosi dodanu vrijednost“, navodi svestrana Maheshwari koja uz sve ovo nije odustala od konzultinga te i sada ima, kako kaže, ‘milijun’ projekata.

Barbara Maheshwari je u rodnom Šibeniku osnovala udrugu Međunarodnih ljudskih potencijala, a njezine online edukacije već je pohađalo sedamdeset ljudi s cijelog Balkana, Foto: Privatna arhiva

Poduzetnički život, bez uljepšavanja

Sve to zvuči super, ali takav život podrazumijeva puno stresa. Izgarajući od želje da sve odradi najbolje što umije, nekoliko je puta doživjela pregorijevanje. Stoga je u život uvela i neke prakse opuštanja poput zvučne terapije, reikija i bars tretmana.

„Proživjeli smo svašta. Ne želim da netko ima iskrivljenu sliku kako je sve samo fantastično. Evo samo u proteklih šest mjeseci, baš kad sam došla u Portugal na Web Summit promovirati Remote Bob, srušila nam se internetska stranica. Gotovo mjesec dana smo sanirali taj problem. Taman kad smo to sredili, iznenada nam je preminuo dugogodišnji klijent i poslovi koje smo odradili za njega ostali su neplaćeni. Idući mjesec jedan klijent nas zamolio da prolongiramo plaćanje, izašli smo mu u susret. Kasnije nas je napao da nas ne poznaje i da neće ništa platiti, tužili smo ga, a on je reagirao kontratužbom za sto tisuća eura. Svaki mjesec se događa nešto takvo, izvanredno i kao poduzetnik, na sve to treba biti spreman. Tako je to, bez uljepšavanja, ali svejedno, nema odustajanja“, zaključuje Maheshwari koja u novoj dekadi života ima jasno postavljen cilj – ući na Forbesovu listu 40 ispod 40.