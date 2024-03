Osnivačica Sapunoteke iz Šibenika govori o rastu tvrtke i otkriva: Prvo sam proučila bakinu formulu

Petnaest godina nadomak Šibenika posluje obiteljski obrt za proizvodnju sapuna i prirodne kozmetike Sapunoteka. Vlasnici Marija Plavčić i Ivan Milišić prošli su dug put dok njihovi sapuni, kreme, losioni, kruti šamponi, ulja i pilinzi nisu osvojili police trgovina. No, sada kada su to postigli osnivači Sapunoteke pišu nove stranice u povijesti poslovanja. Pripremaju selidbu proizvodnje u novi prostor, a uz trgovinu u centru Šibenika, bacili su se i na poljoprivredu

Sapunoteka uskoro prelazi u novi vlastiti proizvodni pogon u Bilicama nakon što su osam godina svoje mirisne sapune i prirodnu kozmetiku proizvodili u Tromilji. Trenutno im je fokus na preseljenju, stoga su razvoj novih proizvoda i širenje na nova tržišta privremeno ostavili po strani. No, u ovoj godini to namjeravaju promijeniti. U novom će pogonu unaprijediti proces proizvodnje te povećati kapacitete, što im je nužno s obzirom na to da su njihovi proizvodi našli mjesto na policama trgovina, suvenirnica, biljnih ljekarni te dm-ovih prodavaonica diljem Hrvatske, a planiraju i u intenzivnije osvajanje inozemnog tržišta.

Marija Plavčić i Ivan Milišić osnovali su Sapunoteku 2009. godine. Kemičarka i drvni tehnolog pronašli su formulu kako se zaposliti, ostati u svom kraju i ponuditi tržištu nešto domaće, a opet posve drugačije i, što je možda i presudno, usklađeno s trendovima.

“Kroz djetinjstvo sam na selu kod bake primijetila kako sami izrađuju sapune od maslinovog ulja i svinjske masti. Taj proces mi je otad bio zanimljiv te sam kasnije kao kemičarka počela više istraživati o izradi sapuna. Počela sam eksperimentirati i sama proizvoditi svoje sapune, istraživala kako ih je moguće poboljšati i napraviti drugačije od tradicionalnih koje sam viđala u djetinjstvu”, priča Plavčić.

Sapuni koje stavljaju na tržište, za razliku od onih njezinih predaka, ne sadrže životinjsku mast ni druge sirovine životinjskog podrijetla.

Foto: Sapunoteka

“Odlučili smo proizvoditi veganske proizvode u kojima se u korištenim sirovinama može prepoznati podneblje iz kojeg proizvod potječe kao što su maslinovo ulje i različite kombinacije eteričnih ulja poput lavande, kadulje, smilja i slično. Naša priča krenula je iz znatiželje i ljubavi prema prirodnim proizvodima, a sve se razvijalo polako, korak po korak, pa smo tako nakon nekoliko godina proizvodnje isključivo sapuna krenuli i u proizvodnju kozmetike”, prisjeća se vlasnica Sapunoteke.

U duhu ESG vremena

U toj proizvodnji koriste više od stotinu različitih sastojaka koje, kad god je to moguće, nabavljaju od domaćih proizvođača. Najbitnije im je, kaže, da su sirovine s kojima rade kvalitetne. Njihov je asortiman poprilično raznovrstan. Proizvode sapune s maslinovim uljem, sapune s morskom soli, kreme za lice i ruke, losione, pilinge za tijelo, lice i ruke, ulja za tijelo i kosu, eterična ulja, a odnedavno su im u ponudi i kruti šamponi za kosu. Svaka od tih linija proizvoda dolazi u nekoliko različitih verzija, ovisno o primjeni.

Osim prirodnih sastojaka i lokalnih dobavljača, u duhu ovog ESG (eng. environmental, social, and governance) vremena su i po tome što su im svi proizvodi biorazgradivi, a ambalaža od ekološki prihvatljivih, recikliranih materijala, bez plastike. Osim što je održivije, uporabom sirovog kartona i aluminijskih tuba kakve su bile u modi prije pedeset godina, ostvaruju uštede. Idu i prema djelomično integriranoj proizvodnji.

“Upustili smo se i poljoprivrednu proizvodnju pa tako sad imamo svoj maslinik a planiramo i još neke nasade”, kaže poduzetnica koja se rijetko pojavljuje u medijima. Sa svojim životnim i poslovnim partnerom Milišićem pokušava uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog, što je, kaže izazovno, jer im se na oba polja događaju velike promjene.

Foto: Sapunoteka

Veliki iskorak i novi planovi

Njihov obrt vodi iste bitke kao i drugi mali proizvođači – pokušavaju zadovoljiti niz propisa, pravila i zakona koji se često mijenjaju. Ipak, iskustvo s državnim institucijama zasad ocjenjuju pozitivnim. Dojma su i kako su im suradnje u posljednje vrijeme kvalitetnije.

“Što se tiče poslovnih suradnja, čini nam se da sad generalno nailazimo na urednije poslovne partnere što se tiče poštivanja dogovora i plaćanja, nego kad smo krenuli prije više od deset godina. No, još uvijek ima mjesta za napredak i na tom području”, konstatira Plavčić.

Poslovanje im ide dobro, uvijek može bolje, kažu, ali s prošlogodišnjim su rezultatom zadovoljni. Bili su uglavnom fokusirani na preseljenje proizvodnje na novu lokaciju, u Bilicama, što, tumače, iziskuje puno planiranja i velika ulaganja. Stoga su neke segmente poslovanja namjerno zanemarili.

“Ove godine očekujemo da ćemo uhodati novi proizvodni proces i više se posvetiti širenju prodajne mreže, reformualciji postojećih, ali i izbacivanju nekih novih proizvoda”, najavljuje naša sugovornica. Dodaje kako je podizanje razine proizvodnog procesa, koji će, kako napominje, uz novu opremu ličiti na ‘pravu’ proizvodnju, veliki iskorak i uspjeh za malu proizvodnju poput ove njihove.

Retro prodaja, trgovina i inozemstvo

Premda u usporedbi s nekim predstavnicima industrije uistinu i jesu mali, u Sapunoteci su se uspjeli dobro probiti na tržište. Sve je kod njih nekako izvorno, retro, pa tako i najveći dio prodaje ostvaruju na sajmovima. Izravan kontakt s kupcima omogućuje im, kažu, da upoznaju svoje potrošače, čuju njihove komentare, pitanja, savjete, kritike i pohvale.

Međutim, sajmovi i mali nezavisni dućani u kojima su prisutni, najaktivniji su tijekom ljetne sezone, što dovodi do nesrazmjera u proizvodnji i radu tijekom tih nekoliko mjeseci u odnosu na ostatak godine. Tu im je od velikog značaja suradnja s dm-om koja im je, pojašnjavaju, omogućila konstantnu proizvodnju i van ljetne sezone.

Trgovina Lokal u centru Šibenika, Foto: Sapunoteka

Osim u dm-u, njihovi proizvodi dostupni su u brojnim malim nezavisnim trgovinama domaćih proizvoda, suvenirnicama i biljnim ljekarnama, a tijekom određenih akcija prodaju se u nekoliko velikih trgovačkih lanaca. Imaju i webshop koji privlači i strane kupce, kao i trgovinu u centru Šibenika koju su nazvali Lokal jer uz svoje proizvode predstavljaju i “niz drugih kvalitetnih domaćih i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske”.

Njihovi sapuni i prirodna kozmetika dostupni su i na inozemnim tržištima kao što su Bosna i Hercegovina, Slovenija, Češka, Poljska i Nizozemska.

“Svakako planiramo poraditi na širenju prodajne mreže, posebno na području van Hrvatske, što će nam postati posebno zanimljivo kad povećamo proizvodni kapacitet implementacijom nove proizvodne linije. Općenito ne volimo prebrzo širiti linije proizvoda, ali s na to obzirom da već dvije godine nismo izbacili ništa novo, to će svakako biti u planu za ovu i iduću godinu”, zaključuje osnivačica Sapunoteke.