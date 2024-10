Ovaj milijarder želi da se ljudi klade na ishod američkih predsjedničkih izbora

Milijarder Thomas Peterffy objašnjava zašto se njegova tvrtka za burzovno posredovanje uključila u ludnicu političkog klađenja – i kritizira nove konkurente.

Platforma za trgovanje dionicama Interactive Brokers Group je 3. listopada uvela opciju za prognoziranje rezultata izbora i tako postala prva velika financijska institucija u Americi koja svojim klijentima nudi mogućnost klađenja na političke utrke.

Klijenti su pojurili. Do 18. listopada opcija je 16,9 milijuna puta upotrijebljena na podružnici ForecastEx LLC koja njome upravlja. Trgovci se mogu kladiti na to hoće li predsjedničke izbore dobiti Kamala Harris ili Donald Trump, koja stranka će preuzeti (ili zadržati) kontrolu u američkom Senatu ili Zastupničkom domu, a mogu se kladiti i na utrke za Senat u ključnim saveznim državama poput Arizone, Michigana i Pennsylvanije.

Osnivač i predsjednik Interactive Brokersa Thomas Peterffy inzistira kako je ForecastEx mnogo više od samo dobro zapakirane kockarnice i novog izvora prihoda za njegovo investicijsko carstvo. Ovaj 80-godišnji poduzetnik – i s bogatstvom od 45 milijardi dolara, jedan od 25 najbogatijih Amerikanaca – tvrdi kako je to zapravo način da ljudi nauče rigorozno razmišljati o vjerojatnostima u svom svakodnevnom životu.

‘Ljudi žive iracionalno’

“Naš krajnji cilj je da ljudi počnu razmišljati iz perspektive vjerojatnosti,” kaže Peterffy za Forbes. “Svakog dana donosimo odluke o tome treba li učiniti stvar A ili stvar B. Moramo procijeniti vjerojatnosti. Postoji racionalan način življenja i iracionalan način življenja, a mnogi ljudi žive iracionalno. To ima ogromne implikacije po društvo.”

Interactive Brokers Group, osnovan 1993. godine, lani je ostvario 4,34 milijarde dolara prihoda. Provizija od 1 posto koju naplaćuje na ForecastExu ove će godine činiti majušan dio prihoda: onih 16,9 milijuna upotreba donijelo je samo 169,000 dolara prihoda. Ipak, Peterffy kaže kako je ovo igra na duge staze – on očekuje kako će za 20 godina ForecastEx generirati milijarde dolara godišnjih prihoda.

Cijene listića za okladu kreću se od 0,02 do 0,99 dolara, ovisno o tome koliko osoba misli da je svaki od ishoda vjerojatan. Ako je njihovo previđanje točno, dobiju dolar. Ako nije točno, ne dobiju ništa.

Uz političke, Interactive Brokers uveo je i oklade za ekonomske indikatore i podatke o klimi poput globalnih temperatura i razina ugljičnog dioksida u atmosferi. “Ovo su najvažnija pitanja naših života. Ljudi imaju snažne stavove, ali nitko se nije spreman zaista s time nositi na racionalan način,” tvrdi Peterffy. “Možda će na ovaj način neki ljudi zaista dobiti uvid u to koliko su važna pitanja klime i možda će shvatiti kako se s time nositi.”

Konkurencija

Peterffy već ima snažnu konkurenciju. Polymarket, koji sam sebe opisuje kao najveće svjetsko tržište za predviđanja, ima 70 milijuna dolara prikupljenih od velikih igrača poput Founders Funda milijardera Petera Thiela. Platforma, temeljena na blockchainu, ove će godine vjerojatno obraditi milijardu dolara oklada. Kalshi, još jedno tržište za predviđanja koje financiraju investitori, ranije je ovog tjedna dobilo pozitivnu presudu u tužbi koju je podnijela Komisija za trgovanje robnim ročnicama. Komisija je tvrdila kako Kalshijevi proizvodi “nemaju gospodarsku svrhu” i kako potkopavaju integritet američkih izbora.

I Polymarket i Kalshi omogućuju korisnicima oklade iz svijeta pop-kulture i drugih događaja. Na primjer, korisnici Polymarketa uložili su ukupno 1,3 milijuna dolara u okladu o tome hoće li Donald Trump gostovati u podcastu Joea Rogana prije izbora (izgledi su 71 posto da hoće), kao i 72.000 dolara u to hoće li snimka seksa Seana Diddyja Combsa procuriti u javnost prije studenog (izgledi za to su samo 11 posto). Istovremeno, korisnici Kalshija uložili su 160.000 dolara u nominacije za najbolji film na sljedećim Oscarima.

Peterffy kaže kako je njegova tvrtka drugačija od konkurencije jer nudi oklade samo na “ozbiljne” teme.

Samo ozbiljna pitanja

“Mi ne postavljamo pitanja u stilu ‘Tko će biti najveća rock zvijezda’ ili ‘Koji će biti najbolji film’. Naši ugovori tiču se ozbiljnih pitanja koja povlače ogromne ekonomske i društvene posljedice,” kaže Peterffy, dodajući kako su sve opcije koje nudi Interactive Brokers vezane za službene podatke i izvješća vlade. “Moramo se oslanjati na vladine agencije da nam daju odgovore na pitanja, jer je inače sve u opasnosti od manipuliranja.”

Peterffy očekuje kako će ForecastEx donijeti nove mešetare temeljnom biznisu Interactive Brokersa. “Mislio sam da bi to moglo služiti kao prijelaz za dovođenje više ljudi u burzu, jer su izbori zanimljiva stvar oko koje se možete kladiti,” kaže on.

Upitan o vlastitim planovima za glasanje, Peterffy kaže kako planira glasati za Donalda Trumpa. “Glasat ću za Trumpa, ne zato jer mi se sviđa, nego zato jer uvijek glasam za republikanske kandidate,” kaže Peterffy, koji je odrastao u socijalističkoj Mađarskoj, i dodaje: “Za mene je socijalizam najgora stvar koja se može dogoditi nekoj državi.”

To ne znači da je Peterffy spreman vlastiti novac staviti na Trumpovu pobjedu. “Zaposlenicima Interactive Brokersa nije dopušteno kladiti se na prognoze,” rekao je glasnogovornik tvrtke za Forbes.

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: This Billionaire Wants You To Bet On The 2024 Election

(Prevela: Nataša Belančić)