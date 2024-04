Sa samo 22 godine zaradila je milijune dolara na YouTubeu i hrabro kreće u nove poslovne poduhvate

Prošle je godine Emma Chamberlain, 22-godišnja zvijezda YouTubea, zaradila oko 20 milijuna dolara, a svo vrijeme je gradila svoj brend kave koji nosi njeno ime.

Kada je Emma Chamberlain 2017. godine pokrenula svoj YouTube kanal, nije imala nikakvu namjeru postati internet fenomen, a kamoli multimedijski mogul kakav je danas. Ipak, nakon stotina videa, ova kreatorica pred očima gledatelja pretvorila se od obične tinejdžerice u autoricu sofisticiranih serijala o putovanju i modi.

Chamberlain je u posljednjih sedam godina postala jedna od najutjecajnijih kreatorica svoje generacije. Njen YouTube kanal ima preko 12 milijuna pretplatnika, a Instagram preko 15 milijuna pratitelja. Forbes procjenjuje kako je Chamberlain u prošloj godini zaradila oko 20 milijuna dolara, a njena slava donijela joj je prilike i izvan društvenih mreža. Ona je bila lice Louisa Vuittona, Lancomea i Cartiera, a to su samo neki od luksuznih brendova koje je privukla u svoj svijet.

Emma Chamberlain / FOTO: Jamel Toppin za Forbes

Usprkos činjenici da u posljednje vrijeme živi u otmjenom svijetu, Chamberlain je nekako uspjela zadržati svoj imidž obične djevojke. Iako većina njenih pratitelja nikada neće prisustvovati modnim revijama u Milanu ili Parizu niti će se ikada spremati za odlazak na legendarnu Met galu u New Yorku, njena autentičnost ono je što generacija Z najviše želi.

Ovih dana, ona tu autentičnost – kao i ogroman broj pratitelja – koristi kako bi proširila svoj startup, Chamberlain Coffee.

“Ja si pravim kavu kod kuće, baš kao i svi drugi,” kaže Chamberlain koja je 2021. godine uvrštena na Forbesov popis 30 ispod 30. “Kava ponekad zna biti pomalo zastrašujuć svijet. Mene je inspiriralo pitanje kako mogu kreirati brend koji je potpuno suprotan tom osjećaju?”

Chamberlain Coffee osnovan je 2019. godine uz pomoć UTA Venturesa agencije United Talent Agency. Startup je prikupio 15 milijuna dolara od investitora među kojima su i Blazar Capital i Volition Capital. Proizvodi se kreću od mljevene kave do matcha praha, a nedavno su predstavljene i bijele kave u limenci. Od 2022. do 2023. godine, prihodi kompanije gotovo su dvostruko porasli: Forbes procjenjuje kako su prošle godine iznosili oko 20 milijuna dolara. “Oduvijek me fascinirala kava kao proizvod,” kaže Chamberlain. “Imala sam viziju i nadala sam se da sam dovoljno kvalificirana da ju i ostvarim.”

Chamberlain je odrasla oko San Francisca. Ljeto prije nego je krenula u treći razred srednje škole, borila se s mentalnim zdravljem, a upravo je bila i pala na vozačkom ispitu. Kako bi imala kanal za bijeg od problema, otvorila je profil na YouTubeu. Počela je s, kako ih sama naziva, “štreberskim” videima o modi i ljepoti, ali to joj je ubrzo dosadilo pa je odlučila kreirati platformu koja bi publiku zabavljala na jedan drugačiji način.

“U to vrijeme mi je glavni cilj bio da budem duhovita. To mi je postalo kao neka vrsta umjetnosti,” kaže ona. Pitala se kako svakodnevicu može učiniti zanimljivom.

Uskoro je razvila stil uređivanja po kojem je i postala poznata – mnogo brzih rezova, zumiranja, filtera i voiceovera iz udobnosti vlastitog kreveta. Godine 2018., godinu dana nakon što je u jednom od videa objavila kako je odustala od srednje škole, Chamberlain je dosegla milijun pretplatnika na YouTubeu, preselila se u Los Angeles i počela graditi tim kako bi karijeru odvela na novu razinu. Godinu dana kasnije pozvana je na reviju Louis Vuittona na pariškom tjednu mode, a 2020. je pokrenula podcast Anything Goes koji joj je donio višegodišnji ugovor sa Spotifyjem.

Sada, nakon što je godinu dana smanjila objave na YouTubeu i fokusirala se na stil sličniji dokumentarnom, priprema se na povratak na platformu. “Ponovno gradim svoj odnos s YouTubeom i pokušavam pronaći način da on bude zdrav i zabavan,” kaže ona. “Shvatila sam da moja strast leži u video sadržajima.”

Emma Chamberlain / FOTO: Jamel Toppin za Forbes

Nema sumnje da će nastaviti kreirati sadržaj koji promovira Chamberlain Coffee. “To mi je oduvijek bila strast, i prije nego sam pokrenula YouTube kanal,” kaže ona za kavu. “Bila je dio mene, čak i mojih roditelja…” Do danas govori kako San Francisco ima najbolju kavu na svijetu.

Kako je njena kompanija rasla, tako se mijenjala i njena uloga. “Postala sam jako zainteresirana za apsolutno svaki aspekt,” kaže, uključujući oblikovanje maloprodajnih strategija i intervjuiranje potencijalnih članova tima.

Ipak, njena stručnost još uvijek najviše sjaji u kreativnom dijelu posla, a ona želi kreirati brend koji bi bio atraktivan generaciji Z. “Kada se radi o slikama kampanje, Chamberlain Coffee uvijek prioritizra estetiku,” kaže onda, dodavši kako želi da reklame izgledaju kao da su iz modnog časopisa. Iako rast kompanije najviše vode društvene mreže i online marketing, novi fokus je upravo maloprodaja. Vrećice njene kave najprije su se pojavile na policama luksuznog dućana Erewhon u Los Angelesu 2021., a potom 2022. i u Sproutsu. Bijele kave prodaju se u Walmartu od travnja 2023. Ovog travnja, Chamberlain Coffee potpisao je ugovor s 800 lokacija lanca Target u kojemu prodaju limenke kave u okusima vanilije, cimeta, slane karamele i mocha.

Usprkos ogromnom uspjehu koji je ostvarila kao kreatorica, Chamberlain nije opsjednuta slikom sebe kao zvijezde, ali sretna je što može raditi s drugim brendovima koje su osnovale osobe iz industrije zabave. Ove godine, Chamberlain Coffee surađivao je s tvrtkom 818 Tequila slavne Kendall Jenner na štandu na Coachelli gdje su prodavali espresso martinije. Sljedeće je na redu širenje pozicije tvrtke u zajednici ljudi kojima je važno zdravlje, a ovog proljeća kreće nekoliko novih kampanja.

Čak i uz meteorski rast njene karijere, Chamberlain kaže kako je za nju najveći izazov ne dopustiti da ju obeshrabre greške. “Bit će uspona i padova, stvari će krenuti nizbrdo,” kaže ona. “Znate što onda trebate napraviti? Ponašati se ozbiljno i ići dalje.”

Autor originalnog članka: Alex York, Forbes

Link: What’s Brewing With Emma Chamberlain

(Prevela: Nataša Belančić)