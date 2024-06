Sedam desetljeća skupljao je stripove, a sada je svih 80 tisuća donirao sveučilišnoj knjižnici

Sedam desetljeća nakon što se “navukao” na Supermana, kolekcija stripova Garyja Prebule dobila je trajni dom u knjižnici sveučilišta u Pennsylvaniji. Za to je zaslužan čitav tim ljudi.

Gary Prebula za svoju sedamdeset godina dugu opsesiju stripovima krivi – svoju majku. Imao je tri godine kada su njegovi roditelji odlučili izići van za Staru godinu i ostaviti ga kod djeda. Majka mu je kupila strip Superman kako bi živahni dječačić – koji je tek počeo čitati – imao neku zanimaciju. Kada su se roditelji vratili kući u jedan ujutro, Prebula je još uvijek bio budan, čitajući strip po tko zna koji put, dok je djed čvrsto spavao.

“Odmah sam postao zaluđen,” priča Prebula. Stripovi su postali konstanta u njegovom djetinjstvu. Svakog tjedna pješačio bi pet kilometara do dućana u gradiću Butleru u Pennsylvaniji, s džeparcem u šaci, kako bi kupio posljednja izdanja. Kao 12-godišnjak je 1963. godine 12 centi platio za prvo izdanje Spider-Mana. Bio je to prvi broj u kojemu se ovaj superjunak pojavio sam nakon što ga je godinu dana ranije Stan Lee predstavio u seriji Amazing Fantasy. Iste godine je Prebula 12 centi platio i X-Men #1, također legendarnog autora Stana Leeja.

Tijekom desetljeća su se cijene stripova promijenile, ali Prebulin tjedni ritual ostao je isti. Nastavio je kupovati stripove i kao tinejdžer i nakon što je 1972. godine završio koledž Wharton sveučilišta u Pennsylvaniji, pa i kada se preselio u Los Angeles da bi studirao film i radio kao redatelj, producent i scenarist za serije i dok je 40 godina podučavao film na tamošnjem koledžu Long Beach. Kada su se Gary i njegova djevojka Dawn još kao tinejdžeri vjenčali 1969. godine, ona je dobro znala koliko on voli stripove, ali kaže kako je tek 1994., kada je Gary preselio silne kutije stripova iz majčine kuće u Pennsylvaniji u njihov novi dom u Kaliforniji, shvatila koliko je ogromna njegova kolekcija.

Sredinom 80-ih Prebula je otkrio novog prodavača koji je hranio njegovu opsesiju: Golden Apple Comics. Bill Liebowitz 1979. je godine otvorio minijaturni dućan, a kada je Prebula postao redoviti kupac, njegov dućan je već preseljen u ogromne prostore na aveniji Melrose i zadobio je reputaciju “dućana stripova za zvijezde”: tamo su kupovali sam Stan Lee, kao i autor Neil Gaiman i pisac i ilustrator Todd McFarlane, sada predsjednik Image Comicsa. Svake srijede u dućan je dolazilo od 50 do 100 novih naslova, a neki odabrani kupci – uključujući Prebulu – dobili bi priliku da prvi vide što je stiglo. Djeca bi, prisjeća se on, lupala po prozorima izloga, pokušavajući vidjeti što je stiglo, dok su odabrani odrasli proučavali blago.

Ideja da i mlađe generacije vole stripove oduševljavala je Prebulu, ali nakon šest desetljeća prikupljanja, nešto ga je počelo kopkati. Nagomilao je gotovo 80.000 stripova, a sada je poželio ispuniti svoj životni san i svoju kolekciju – i strast – podijeliti s budućim generacijama.

Usprkos svojoj diplomi s Whartona, Prebula je oduvijek bio više entuzijast: on nije stripove prikupljao radi profita. Nikada ih nije prodao, a čak je i vlastito ime napisao na korice vrijednog prvog izdanja Spider-Mana. To nikada ne bi učinio kolekcionar kojemu je stalo do maksimiziranja vrijednosti stripa. Da, to je učinio kao dijete, ali čak i tada je za to imao dobar razlog. Nadao se da će za sto godina netko listati strip i pitati se: “Tko je bio ovaj tip?” objašnjava.

Prebula nije bio jedini koji je razmišljao o budućnosti svoje kolekcije. Ryan i Kendra Leibowitz vodili su Golden Apple od 2004. godine, kada je Ryanov otac sa samo 63 godine umro od srčanog udara. Polako su tijekom godina njih dvoje počeli razgovarati sa svojim sve starijim kupcem o tome što planira učiniti sa svojim silnim stripovima.

Par je mogao solidno zaraditi od prodaje Prebuline kolekcije, ali bili su oduševljeni njegovim planom da ju donira knjižnici sveučilišta Pennsylvania jer mu je škola, kako on kaže “dala sve u životu.” Kendra je prije ulaska u svijet stripova radila za neprofitne udruge i u ovome je vidjela priliku da se vrati dobrotvornom radu. I Dawn Prebula, koja priznaje da je nekoć vjerovala kako bi “mogli prodati kolekciju da nam pomogne kad ostarimo”, bila je zadovoljna idejom o donaciji.

Ispostavlja se da doniranje stripova – pogotovo 80 tisuća stripova – nije baš jednostavno, pogotovo ako želite povećati porezne olakšice i osigurati da će kolekcija biti dostupna za proučavanje.

A njegovi stripovi nisu baš bili spremni za doniranje. Mnogi fanovi stripova jako brinu da njihove kolekcije budu u vrhunskom stanju, što uključuje njihovo čuvanje u netaknutim omotima u prostorijama sa slabom rasvjetom i kontrolom temperature. Vrijednost stripova raste ako su oni u vrhunskom stanju – obično im se daju ocjene od 1 do 10 koje označavaju koliko “novo” izgledaju i koliko su dobro očuvani. Na primjer, jedna kopija stripa X-Men #1 u kojem se po prvi put pojavljuju Magneto i Profesor X u Prebulinoj kolekciji ima ocjenu 6.0 i vrijedi 22.000 dolara, dok druga kopija ima ocjenu 4.0 i vrijedi “samo” 13.000 dolara. U usporedbi s tim, X-Men #1 u vrhunskom stanju s ocjenom 9.6 u lipnju 2022. je prodan za 800.000 dolara.

Iako nisu u savršenom stanju, mnogi Prebulini stripovi dobro su očuvani, ali on ih nije metodično organizirao prema, na primjer, žanru ili seriji, onako kako bi ih organizirao netko tko ih planira donirati. Umjesto toga ih je samo spremao u kutije nakon što bi ih pročitao. To je značilo da treba uzeti poprilično vremena kako bi se organiziralo tu nepreglednu gomilu. Sva sveučilišta ili muzeji nemaju resurse za tako zahtjevan projekt, zbog čega raste vjerojatnost da će donaciju odbiti ili, što je još gore, uzeti ju i ostaviti da trune u skladištu godinama.

Bilo je ključno da knjižnica odluči prihvatiti kolekciju, ne samo zato jer je Prebula želio da se stripovi čitaju i proučavaju, već i zbog poreznih pravila po pitanju donacija umjetnina i kolekcionarskih predmeta. Procedura je jako komplicirana, zbog čega je donacija bila zaista veliki poduhvat. Da sve bude još kompliciranije, Prebuli je slabio vid.

Kolekcija je poslana u kuću Ryana i Kendre Leibowitz – u dva teretna kombija ispunjena do vrha. Oni su potom započeli naporan posao organiziranja stripova. U početku je Ryan češljao kroz svaku kutiju i pronašao izdanja koja su, kako je vjerovao, imala najveću povijesnu ili kulturnu važnost ili su najviše vrijedila. Pronašao ih je 561, a ta izdanja su početkom 2023. poslana u šest malih kutija u Philadelphiju. Potom su se fokusirali na časopise, velike stripove i sljedeću kategoriju vrijednih izdanja. To je bio veći projekt pa su našli volontere i plaćene pomoćnike koji su im pomogli organizirati stripove u kategorije. Drugi i treći paket, odnosno četiri palete s kutijama, poslali su u Philadelphiju kasnije iste godine.

Istovremeno su Ryan i Kendra osnovali zakladu Golden Apple Comic & Art koja je u studenom 2021. godine dobila certifikat američke porezne uprave kao organizacija izuzeta od plaćanja poreza. Misija zaklade bila je “očuvanje i prikazivanje privatnih kolekcija kako bi u stripovima, knjigama, umjetninama i kolekcionarskim predmetima mogle uživati buduće generacije.” Zaklada je platila nešto od troškova sortiranja Prebuline kolekcije.

Udruga je malena, ali podržavaju ju ogromna imena svijeta stripova. Među njima je i glumac Keanu Reeves, koji je potpisao 50 izdanja vlastite serije stripova BRZRKR, a koja su prikupila 10.000 dolara za zakladu. Kevin Easton, kreator poznatih Ninja-kornjača, i Tom Waltz su potpisali print izdanje stripa Last Ronin (miniserija o Ninja-kornjačama) kojima je prikupljeno 4.000 dolara.

Kendra Leibowitz kaže kako Golden Apple želi biti posrednik i pronalaziti knjižnice koje bi prihvatile dodatne privatne kolekcije, kao i pripremiti kolekcije za donacije. Želi s vremenom izgraditi bazu podataka onoga što sveučilišta i muzeji žele i ne žele i otvoriti mali muzej – možda i mobilni – kako bi umjetnost i povijest stripova postali dostupni sadašnjim i budućim fanovima. “Toliko fantastičnih kreatora više nije tu,” kaže Ryan, “i želim da sljedeće generacije znaju što smo postigli.”

Prebulina donacija velika je stvar i za knjižnicu sveučilišta u Pennsylvaniji. Direktor centra za specijalne kolekcije knjižnice, Sean Quimby, kaže kako je prije donacije u knjižnici bilo samo 20.000 stripova i oko 4.000 vezanih materijala.

Kolekcija sada prolazi dodatnu katalogizaciju, kako od knjižničara, tako i od procjenitelja koje je angažirao bračni par Prebula. Iako sama kolekcija vrijedi preko 500 tisuća dolara, procjenitelji moraju odrediti njenu finalnu vrijednost za potrebe poreznih olakšica.

Quimby očekuje kako će kolekcija postati dostupna “na neki način” već sljedeće godine. Ne smeta mu što ona nije u savršenom stanju – stripovi se često printaju na kiselom papiru što ih čini ranjivima na štetu. Stanje je dovoljno dobro da se stripovi mogu koristiti za istraživanje, podučavanje i javne izložbe. “Iako čuvamo neke iznimno vrijedne i rijetke predmete, mi nismo samo spremište za skupe stvari,” kaže Quimby. “Nismo samo nekakav tavan.”

To su za dobre vijesti za Prebulu koji želi da se njegova kolekcija vidi i koristi. Bilo je, kaže “jako bolno… odvojiti se od stripova.” Priznaje kako nije mogao spavati noć prije nego su kutije otišle kod Ryana i Kendre. Bio je u napasti da za sebe zadrži prvi broj Spider-Mana – onaj kojeg je potpisao – ali ipak to nije učinio.

U svakom slučaju, sada 73-godišnja Dawn i 74-godišnji Gary imaju novi projekt u mirovini: golf. Ali to ne znači da samo hodaju po travnjacima s palicama u rukama – u prosincu 2019. godine zajedno sa sinom i snahom su kupili golf klub i centar za evente Slippery Rock u Pennsylvaniji. Centar uz golf-teren s 18 rupa ima i restoran Twisted Oak Tavern i prostore za vjenčanja i evente. Danas Dawn upravlja klubom koji će uskoro navršiti 100 godina uz pomoć sina, snahe i unuke. Također su vlasnici i prenoćišta Applebutter Inn.

Gary je ipak ostao nešto bliže svojim korijenima. On upravo dovršava treću knjigu u serijalu za tinejdžere, a planira i nastaviti pisati i serijal prodati nekoj izdavačkoj kući. “Skupljao je i čitao stripove skoro 70 godina; on bi trebao znati što mladi žele čitati,” kaže Dawn.

A što se stripova na sveučilištu tiče, “jednog dana ću ih otići posjetiti,” kaže Gary.

Autor originalnog članka: Kelly Philips Erb, Forbes

Link: How To Donate 80,000 Comic Books – And Get A Marvelous Tax Break

(Prevela: Nataša Belančić)

