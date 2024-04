Upoznajte milijardera koji je Messija doveo u Miami

Jorge Mas stavio je veliku okladu na Lionela Messija i ubrzo američki Inter Miami pretvorio u drugu milijardersku franšizu američke nogometne lige. Ipak, sada vrijeme otkucava.

Unutar AquaDomea, atrija najvećeg kruzera na svijetu, Jorge Mas smješta se u stolac i očekuje ono što će vjerojatno biti vrlo ekstravagantan program. Milijarder i vlasnik nogometnog kluba Inter Miami došao je na brod Icon of the Seas kako bi predstavio najveći ugovor o sponzorstvu na dresovima svog kluba sklopljenog s kompanijom Royal Caribbean. Mas promatra talente na pozornici među kojima je i najveća zvijezda: argentinska nogometna legenda Lionel Messi.

Za Inter Miami je ovakav spektakl nekoć bio nezamisliv. Prije 10 mjeseci ovaj klub bio je posljednji u prvoj američkoj nogometnoj ligi (MLS) s vrijednošću od tek 600 milijuna dolara, malo iznad prosjeka lige. Globalna slava kluba bila je nikakva, usprkos činjenici da je jedan od vlasnika i David Beckham. Sada pak, “morali biste živjeti u špilji da ne znate da Lionel Messi igra za Inter Miami,” kaže 61-godišnji Mas.

Messi nije bio jeftin – iako je njegova plaća u Inter Miamiju daleko ispod 400 milijuna dolara saudijske nogometne lige koje je argentinska zvijezda navodno odbila. Mas kaže kako će Messi godišnje zaraditi između 50 i 60 milijuna dolara, a možda i više kroz individualne sporazume s Appleom i Adidasom. Messi ima i opciju preuzimanja udjela u klubu, no franšiza je već dokazala kako je nagrada daleko premašila bilo kakav financijski rizik.

Inter Miami / FOTO: Chris Arjoon / AFP / Profimedia

Prošle godine, nakon samo pola sezone s Messijem, prihodi Inter Miamija porasli su više nego dvostruko i dosegnuli 118 milijuna dolara. Iz kluba očekuju da će ove godine premašiti 200 milijuna dolara, i to zahvaljujući prodaji karata gledateljima koji žarko žele vidjeti Messija, ali i lukrativnim partnerstvima za oglašavanje i dosad neviđenoj globalnoj pretsezonskoj turneji. Messijev dolazak udvostručio je prošlogodišnju pretplatu na AppleTV streaming servis koji prenosi utakmice lige, a klubovi koji ugošćuju Inter Miami zabilježili su ogroman porast prihoda od prodaje karata. Forbes procjenjuje kako je Inter Miami trenutno drugi najvrjedniji klub u čitavom MLS-u s vrijednošću od nešto iznad milijardu dolara, a Masov udio od oko 80 posto povećao je njegovo ionako poprilično bogatstvo na 1,7 milijardi dolara.

Dramatičan rast Inter Miamija rezultat je Masovog tvrdoglavog, nekoć i iracionalnog uvjerenja da će upravo on s vremenom pridobiti osmerostrukog dobitnika Zlatne lopte. Ipak, iako je Messijev dolazak za klub otvorio velike prilike, Mas se sada suočava s velikim izazovom: 36-godišnji Messi ne može igrati zauvijek, a njegov neizbježni odlazak prijeti da će poništiti napredak kluba.

“Razumijemo priliku ispred nas,” kaže Mas. “Moramo zadržati fanove, sa ili bez Messija.”

Gledajući unatrag, Mas je neočekivani arhitekt vjerojatno i najvažnijeg ugovora u povijesti nogometa u SAD-u, budući da ovaj sport nije bio njegova prva ljubav. Mas je kao dijete obožavao bejzbol i želio je igrati na sveučilištu, ali mu je ozljeda koljena ugasila taj san. Umjesto toga je studirao poslovanje na sveučilištu u Miamiju, a kasnije se pridružio svom ocu Jorgeu Masu Canosi u obiteljskoj građevinskoj tvrtci.

Jorge Mas / FOTO: Mary Beth Koeth za FORBES

Mladi Mas u tvrtku je unio pravu revoluciju, uvevši računala i automatiziravši sustav izdavanja računa. Kada je 1992. godine Floridu poharao uragan Andrew, Mas je iskoristio priliku i ponovno izgradio infrastrukturu te savezne države, što je postavilo temelje za stvaranje MasTeca 1994. godine. Danas ta tvrtka, čijim dionicama se trguje na njujorškoj burzi, godišnje ostvaruje 12 milijardi dolara prihoda.

Kao i mnogi drugi ultrabogati sportski fanatici, Mas je često sanjario da će jednog dana biti vlasnik nekog kluba. “Sveti gral bio bi mi vlasništvo Miami Dolphinsa (klub NFL-a), ali život me odveo kamo je i trebao,” kaže on. Njegov trenutak došao je 2018. godine, nakon neuspješnog pokušaja kupnje bejzbolskog kluba Miami Marlins. Povjerenik MLS-a Don Garber iz vedra neba je nazvao Masa u potrazi za lokalnim partnerom koji bi zajedno s Beckhamom doveo tim za proširenje u južnu Floridu. Mas je razmislio o ponudi, znajući da je to riskantna investicija budući da mnogi MLS klubovi zapravo gube novac. Ipak, nakon što se sastao s Beckhamom i razgovarao o njihovoj zajedničkoj viziji, Mas je pristao pridružiti se novoj vlasničkoj strukturi. “Znao sam da on ima nevjerojatnu strast za sportom, da voli ovaj grad i ima veliku viziju o tome što bi MLS u Miamiju mogao postati,” kaže Garber. “Bila je to zapravo ljubav na prvi pogled.”

Čak i prije debija Inter Miamija 2020. godine, Mas je želio privući najbolje igrače svijeta. S Messijevim agentom i ocem Jorgeom Messijem počeo se sastajati u rujnu 2019. godine. Zbog toga je prošao Rosario u Argentini, Dohu u Kataru, Barcelonu i Pariz, a glasine da bi slavni Argentinac trebao ostati u Europi ili otići u Saudijsku Arabiju bivale su sve glasnije. Masova upornost nagrađena je prošlog lipnja kada je Messi najavio svoju sljedeću destinaciju, istog trena stvorivši gomilu novih fanova na jugu Floride.

“Više ljudi osjeća vezu s našim gradom ili ju želi produbiti,” kaže Craig Robins, poznati nekretninski developer iz Miamija. “Miami je postao grad nogometa.”

Ipak, Messijeva ograničenja već su postala očita. U listopadu je na tribine stadiona u Chicagu došlo 62.124 obožavatelja u želji da vide najnoviju zvijezdu MLS-a, no on je otišao s terena nekoliko minuta prije početka utakmice zbog ozljede. Nije igrao ni na utakmicama predsezone u Hong Kongu u veljači, zbog čega su razočarani fanovi imali mnogo kritika. Pretrpani ovogodišnji raspored samo pojačava pritisak na Masa da osmisli budućnost franšize nakon Messija.

Nejasno je kada će Messi objesiti kopačke. Ugovor mu vrijedi za ovu i sljedeću godinu, s opcijom produženja na 2026., a Mas je “vrlo uvjeren” da će zvijezda i ostati još jednu godinu, iako će tada već biti opasno blizu četrdesetoj. U svakom slučaju, ovo u kratkom roku ne bi trebalo utjecati na prihode kluba od partnerstava – Mas je planirao da mnogi ugovori kluba isteknu u otprilike isto vrijeme kada je došao Messi kako bi tada mogao potpisati lukrativnije sporazume, a kaže kako će oni trajati daleko nakon što Messiju istekne ugovor. U posljednjih nekoliko mjeseci, Inter Miami je uz sporazum s Royal Caribbeanom ušao i u višegodišnje ugovore s JPMorgan Chaseom i Duracellom.

Baš kao što je Peleov dolazak u Cosmos 1975. godine otvorio drugim međunarodnim nogometnim zvijezdama vrata New Yorka, Mas računa da će budućnost Inter Miamija ovisiti o sposobnosti kluba da dovede druge vrhunske igrače. “Novac nije u pitanju,” kaže on. A Miami sigurno ima i druge prednosti – toplo vrijeme, kulturnu privlačnost, na Floridi se ne plaća porez na dohodak, a i nalazi se blizu domovinama igračima iz latinske i južne amerike.

Mas očekuje kako će do 2027. godine MLS imati “između 12 i 20 od 100 najboljih igrača svijeta.” To vrijeme je ključno budući da liga želi iskoristiti Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u 16 gradova diljem sjeverne Amerike. Medijski ugovor s Appleom mogao bi biti najvažniji element. U sklopu ugovora će tech gigant nakon premašenog određenog broja pretplatnika početi dijeliti prihode s MLS-om, uz 2,5 milijardi dolara garantiranih tijekom 10 godina.

“Osjećam odgovornost da najprije pomognem ligi,” kaže Mas. “To nije samo stvar Inter Miamija, nego čitave lige. Nastavit ću raditi koliko god mogu za opću dobrobit, zdravlje i rast lige.”

Autor originalnog članka: Justin Birnbaum, Forbes

Link: The Billionaire Who Brought Messi Magic To Miami

(Prevela: Nataša Belančić)