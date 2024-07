Upoznajte najmoćnije filantrope u Americi: Djecu Warrena Buffetta

Troje djece takozvanog “proroka iz Omahe” već su sada među najvećim filantropima u SAD-u, a moguće je kako će u dobrotvorne svrhe donirati čak 130 milijardi dolara očevog bogatstva. Forbes donosi pogled u njihov dosadašnji dobrotvorni rad

Odjeven u zaštitni prsluk i široke hlače, 69-godišnji Howard Buffett s kacigom na glavi podiže kameru i zatvara jedno oko. S njegove desne strane ispod improviziranog skloništa od cerade obješene na drvo stoji vojnik. Snijeg prekriva tlo.

Buffett se nalazi na nepoznatoj lokaciji u regiji Donjeck na istoku Ukrajine, snimajući fotografije za knjigu koju je ranije ove godine objavio preko svoje zaklade Howard G. Buffett Foundation. Naslova “Courage of a Nation”, knjiga na 220 stranica sadrži fotografije koje je Buffett – veliki ljubitelj fotografiranja – snimio u Ukrajini tijekom 10 posjeta u prve dvije godine invazije. Njegova dobrotvorna zaklada ovoj ratom razorenoj zemlji poslala je stotine milijuna dolara pomoći, uglavnom za hranu i ublažavanje posljedica sukoba. Samo prošle godine su skupine iz Ukrajine dobile oko četvrt milijarde dolara, a ove godine zaklada će dati još 800 milijuna dolara, rekao je Buffett prošlog mjeseca za Yahoo Finance.

“U Ukrajini trenutno reagiramo na humanitarnu krizu izazvanu invazijom Rusije, ali imamo i neke ideje oko uloge koju možemo imati kada rat završi i počne težak posao oporavka,” napisao je Buffett u godišnjem izvješću zaklade 2023. godine. “Prečesto svijet povlači velike poteze na početku velikih sukoba, ali po mom iskustvu najteži posao započinje kada sukob dugo traje ili kada zemlja iz sukoba prijeđe u fazu oporavka.”

U dvije godine donirali najmanje 7,4 milijarde dolara

Već godinama Howard, njegov brat Peter i sestra Susie potiho doniraju novac njihovog oca Warrena Buffetta u ogromnim iznosima, ali bez previše pozornosti. Upravo zbog toga je malo ljudi zapravo i zamijetilo veliki trag koji su ostavili. Između 2001. i 2023. godine, njih troje je dobilo dionice očeve tvrtke Berkshire Hathaway u vrijednosti od gotovo 7,9 milijardi dolara, a u dobrotvorne svrhe su dali najmanje 7,4 milijarde dolara tog novca, odnosno više od 2,2 milijarde dolara po osobi. Cjeloživotni dobrotvorni rad Buffettovo troje djece uvrstit će ih na Forbesov popis 25 najvelikodušnijih filantropa u SAD-u, ispred Charlesa Kocha i suosnivača Home Depota Bernieja Marcusa. Ove brojke ne uključuju 8,8 milijardi dolara donacija zaklade Susan Thompson Buffett Foundation podijeljenih u istom vremenskom periodu. Zaklada je nazvana po prvoj Buffettovoj supruzi, koja je preminula 2004. godine, a navodno je najveći privatni američki donator organizacijama za reproduktivno zdravlje. Na čelu zaklade je Susie Buffett.

Na djeci Warrena Buffetta pozornost će biti sve veća u narednim godinama. Lani je njihov 93-godišnji otac rekao kako će oni imati zadatak podijeliti jedno od najvećih bogatstava svijeta, 130 milijardi dolara u dionicama Berkshire Hathawaya, u sklopu njegove oporuke. Djeca će nadzirati dobrotvornu zakladu u kojoj će se nalaziti gotovo sva imovina Warrena Buffetta nakon njegove smrti, rekao je milijarder nedavno za Wall Street Journal.

Nejasno je zbog čega je Buffett za taj zadatak odabrao svoju djecu, a ne zakladu Gates koja ima preko 2000 zaposlenika i infrastrukturu koja joj je prošle godine omogućila doniranje gotovo osam milijardi dolara. Buffett je 2006. godine napisao otvorena pisma Billu i Melindi Gates i svojoj djeci, obećavši da će svakog lipnja dati određeni paket svojih dionica Berkshire Hathawaya njihovim zakladama i da će veliki dio tih donacija ići zakladi Gates. U pismu Billu i Melindi, Buffett je taj plan opisao kao svoje “životno obećanje”. Kasnije u pismu je dodao: “Uskoro ću sastaviti novu oporuku koja će omogućiti nastavak ove obveze – distribucijom preostalih dionica ili na neki drugi način – i nakon moje smrti.”

Udaljavanje od zaklade Gates

Ipak, krajem ovog lipnja Buffett je za Wall Street Journal rekao kako zaklada Gates “neće dobiti novac nakon moje smrti.” Kaže kako je mišljenje promijenio zato jer su njegova djeca dokazala kako se mogu nositi s doniranjem ogromne količine novca. “Nisu 2006. bili spremni za ovako veliku odgovornost, ali sada jesu,” napisao je u pismu dioničarima Berkshire Hathawaya prošlog studenog, kada je po prvi put otkrio kako će njegova djeca upravljati dobrotvornom zakladom koja će primiti preko 99 posto njegovog bogatstva.

Znakovi da se Buffett udaljava od zaklade Gates pojavili su se kad su Bill i Melinda u svibnju 2021. godine objavili da se razvode. Mjesec dana kasnije, tada 90-godišnji Buffett odstupio je iz odbora zaklade, u kojem je sjedio od 2006., javno obznanivši: “Moji ciljevi su 100 posto u skladu s ciljevima zaklade i moje osobno sudjelovanje nije potrebno za ispunjavanje tih ciljeva.” Posljednjih je godina prestao prisustvovati i godišnjim skupovima Giving Pledgea, izvijestio je Forbes. Glasnogovornik zaklade Gates uputio je Forbes na nedavnu izjavu izvršnog direktora zaklade Marka Suzmana Wall Street Journalu: “Warren Buffett bio je iznimno velikodušan prema zakladi Gates, s preko 18 godina doprinosa i savjeta.”

Iako se još uvijek ne zna što će Buffettova djeca točno učiniti sa sredstvima u dobrotvornoj zakladi, svo troje je tijekom posljednja dva desetljeća izgradilo vlastite reputacije u svijetu filantropije. Jedna stvar koja ih izdvaja od drugih najvećih filantropa je iznimno visok postotak dijeljenja novca u usporedbi s imovinom njihovih zaklada. Američka porezna uprava zahtijeva da privatne zaklade svake godine isplate pet posto svoje imovine, stope isplata zaklada Buffettove djece daleko premašuju taj postotak: posljednjih godina kreću se između 28 do čak 94 posto. Zaklade Howarda i Petera 2022. su godine podijelile oko polovicu svoje neto imovine, dok je Susiejina zaklada Sherwood podijelila većinu svoje neto imovine, izračunao je Forbes temeljem poreznih podnesaka zaklada.

Savjet: Velikodušno donirajte

Čini se kako je Warren Buffet svojoj djeci savjetovao da velikodušno doniraju na godišnjoj bazi. “Možete izgraditi resurse dok stječete iskustvo i razvijate dugoročne ciljeve. Ipak, budući da ćete svake godine dobivati darove, nema potrebe da gomilate velike rezerve,” napisao je u pismu djeci 2006.

Budući da zaklade Buffettove djece ne zadržavaju većinu donacija koje dobivaju svake godine, “one ne privlače pozornost,” kaže Brian Mittendorf, profesor računovodstva na sveučilištu Ohio. “Većina ljudi gleda u ukupno bogatstvo zaklade, a ne na donirane iznose.”

Buffettova djeca morat će jednoglasno odlučiti kako podijeliti očevo bogatstvo iz zaklade, prenio je Wall Street Journal. Zasad su svi oni jasno odredili vlastita područja donacija.

Howard Buffett

Dobrotvorne donacije zaklade Howard G. Buffett (2001.-2003.): 2,7 milijardi dolara Donacije Warrena Buffetta zakladi (2001.-2003.): 2,7 milijardi dolara

Većina podrške Howardove zaklade odlazi na pomoć za hranu i poljoprivredu u Ukrajini, kao i na borbu protiv nesigurnosti u opskrbi hranom u Ruandi, El Salvadoru i Guatemali. U Ukrajini, gdje od 2022. godine završava veliki dio donacija zaklade, financiraju razminiravanje kako bi poljoprivrednici mogli saditi svoje usjeve. Prošle godine zaklada je donirala 15 milijuna dolara neprofitnoj udruzi za razminiravanje HALO Trust.

Howard pomalo djeluje kao pustolovac, ali s ciljem. Uz to što je mnogo putovao u Ukrajinu u sklopu aktivnosti zaklade, vrijeme provodi i na ranču kojeg je njegova zaklada kupila u Arizoni, u blizini granice s Meksikom, gdje uči o krijumčarenju ljudi i istražuje poljoprivredne kapacitete na granici. Godinama je radio i u Kolumbiji i El Salvadoru kako bi otkrio uzroke migracija u SAD.

Međunarodna putovanja imala su “ogroman utjecaj” na njegov pogled na svijet, napisao je u najnovijem godišnjem izvješću svoje zaklade. “Uvijek sam vjerovao da se morate pojaviti, morate upoznati ljude, vidjeti okolinu, osjetiti zemlju pod prstima i mirise u zraku kako biste počeli shvaćati neko mjesto i izazove s kojima se suočava,” napisao je.

Howard je također preko zaklade radio i na lokalnoj razini, u gradu Decaturu u Illinoisu gdje živi sa svojom suprugom Devon. Zaklada je naručila centar za policijsku obuku u sklopu dugogodišnje suradnje s policijskim forumom kojemu je cilj smanjenje korištenja sile i osmišljavanje strategija za smanjenje stope zločina. Howard Buffett bio je i šerif okruga Macon od 2017. do 2018. godine.

Neke od najvećih donacija Howardove zaklade otišle su organizacijama koje vodi ili s kojima je povezan. Najveću donaciju 2021. je godine dobio centar za borbu protiv trgovine ljudima u Decaturu, neprofitna udruga u kojoj Howard obnaša ulogu predsjednika (bez plaće). Iste godine 25 milijuna dolara otišlo je zakladi Fundacion Para La Paz Y La Seguridad (Zaklada za mir i sigurnost), koja pruža “pristup tržištima za male poljoprivrednike” u Kolumbiji. Zaklada se također nalazi u Decaturu. Dodatnih 15 milijuna dolara dobila je zaklada za obuku za javnu sigurnost iz Decatura, čiji je Howard direktor. “To je čudna situacija. Ne viđam često ovakve dogovore,” kaže Phil Hackney, profesor prava na sveučilištu Pittsburgh koji proučava neprofitne udruge. Ipak, budući da Howard ne prima novac za svoj rad u tim organizacijama, dodaje Hackney, to mu ne stvara pravne probleme s poreznom upravom koja brani transakcije među udrugama s istim čelnicima.

Očekuje se kako će Howard, koji sjedi u odboru Berkshire Hathawaya od 1993. godine, biti izglasan za neizvršnog predsjednika tvrtke kada njegov otac odstupi. Warren je 2011. godine rekao kako će tako nešto pomoći očuvati vrijednosti kompanije. “Dokle god se mogu nastaviti baviti poljoprivredom, sve je u redu,” rekao je tada Howard.

Susie Buffett

Dobrotvorne donacije zaklade Sherwood (2001.-2003.): 2,5 milijardi dolara Donacije Warrena Buffetta zakladi (2001.-2003.): 2,6 milijardi dolara

Susan A. Buffett najstarije je Warrenovo dijete. Ima 71 godinu i vodi zakladu Sherwood Foundation iz Omahe, koja pruža pomoć najpotrebitijima u Nebraski, uključujući i obrazovni sustav savezne države. “Evo gdje je problem: Previše djece dolazi u vrtiće već u zaostatku. Još je gore to što prevelik broj djece nastavlja sve više i više zaostajati i nikada ne uhvati korak,” napisala je Susie na stranicama fonda Buffett Early Childhood Fund, koji je od zaklade Sherwood 2023. godine dobio 30 milijuna dolara, a koji podržava prvih pet godina dječjeg obrazovanja. Sama Susie je navodno radila kao učiteljica u urbanim školama u Omahi.

Godine 2023. zaklada je donirala sredstva zakladi sveučilišta Nebraska za podršku programima poput projekata za ranjivu mladež. Druge, manje donacije, otišle su skupinama poput pučkih kuhinja i zaklada za očuvanje ili školskih okruga i organizacija za mentalno zdravlje.

Susie se odboru Berkshire Hathawaya pridružila 2021. godine. Kao predsjednica zaklade Susan Thompson Buffett Foundation, nadzirala je donacije u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna dolara organizaciji Planned Parenthood i njenim partnerima.

Peter Buffett

Dobrotvorne donacije zaklade NoVo (2001.-2003.): 2,2 milijardi dolara Donacije Warrena Buffetta zakladi (2001.-2003.): 2,6 milijardi dolara

Peter Buffett ima 66 godina i najmlađi je Buffettov sin. Odustao je od studiranja na Stanfordu i ostvario karijeru kao glazbenik: u početku je pisao 15-sekundne džinglove za tada novi kanal MTV, kao i glazbu za reklame. Krajem 1980-ih, kada je New Age bio popularan, dobio je prvi ugovor s diskografskom kućom za svoju instrumentalnu glazbu. On je napisao glazbu za scenu plesa u Oscarom nagrađenom filmu “Dances With Wolves”.

Njegov interes za kulturu i glazbu američkih domorodaca bio je temelj za kazališni show “Spirit – The Seventh Fire“, koji je premijerno prikazan u Washingtonu 2004. godine povodom otvaranja nacionalnog muzeja američkih indijanaca.

Peter i njegova supruga Jennifer, koji žive u blizini Kingstona u saveznoj državi New York, u prošlosti su sredstva iz svoje zaklade NoVo davali za osnaživanje žena i djevojčica i borbu protiv nasilja nad ženama. U svibnju 2020., nakon što je vrijednost dionica Berkshire Hathawaya pala za 25 posto uslijed pandemije koronavirusa, Peter je u objavi na blogu napisao kako zaklada NoVo mijenja svoju strategiju. “Više se nećemo fokusirati na područja inicijativa,” napisao je tada. Zaklada je navodno otpustila neke zaposlenike i završila višegodišnje donacije, a istovremeno smanjila donacije programima za žene i djevojčice, iako su najveće donacije 2022. godine ipak otišle na podršku upravo njima. Sada je fokus, stoji na stranicama zaklade, na domorodačke zajednice, uzgoj hrane, podršku djeci i projekte u dolini Hudsona. U Kingstonu je to centar za javnost s jeftinim prostorijama za pranje rublja i centrom za zdravlje koji pruža cjenovno pristupačnu zdravstvenu skrb. Upitan koji projekt se po njegovom mišljenju najviše ističe od stvari koje je zaklada NoVo podržala, Peter je rekao: “Sljedeća velika stvar bit će mnogo malih stvari.”

Autor originalnog članka: Lindsey Choo, Forbes; Kerry A. Dolan, Forbes

Link: Meet The Most Powerful Philantropists In America: Warren Buffett’s Kids

(Prevela: Nataša Belančić)