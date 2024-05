Forbes donosi popis zemalja s najviše milijardera 2024. godine

Amerika je udvostručila svoje vodstvo ispred Kine, ali Indija ruši svoje rekorde. Ovo su zemlje u kojima žive najbogatiji ljudi svijeta.

Novac pokreće svijet, a ove godine novca je više no ikada prije. Sada se na Forbesovom popisu milijardera nalazi rekordnih 2.781 ljudi, čije bogatstvo ukupno iznosi – također rekordnih – 14,2 bilijuna dolara. Oni dolaze iz 78 zemalja, jedne više nego 2023. godine.

SAD je još uvijek zemlja s najvećim brojem milijardera. Tamo ih živi čak 813, s ukupnim bogatstvom od 5,7 bilijuna dolara. Američki milijarderi ove godine bogatiji su za 1,2 bilijuna dolara u odnosu na prošlu, zahvaljujući dijelom i 97 pojedinaca koji su se ove godine pridružili – ili vratili – rang-listi. Među slavnim novopridošlicama ističu se Taylor Swift, NBA legenda Magic Johnson i izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman. Čak četrnaest od 20 najbogatijih ljudi svijeta građani su upravo SAD-a, uključujući i osam od top 10. Ipak, najbogatiji čovjek svijeta još jednom je Francuz Bernard Arnault, izvršni direktor carstva LVMH, čije bogatstvo se procjenjuje na 233 milijarde dolara.

Na drugom mjestu je Kina s 406 milijardera čije bogatstvo ukupno iznosi 1,3 bilijuna dolara. Ipak, zemlja je zabilježila pad u odnosu na prošlu godinu kada je imala 496 milijardera s ukupnim bogatstvom od 1,67 bilijuna dolara. Uglavnom je za ovaj pad odgovoran veliki pad na nekretninskom tržištu, kao i na burzi koja je u protekle tri godine izbrisala milijarde dolara s bankovnih računa najbogatijih Kineza.

Indija, najmnogoljudnija zemlja svijeta, na trećem je mjestu. Ove godine u toj zemlji živi rekordnih 200 milijardera, uključujući 25 novopridošlica na popis. Ukupno njihovo bogatstvo iznosi 954 milijarde dolara, što je preko 40 posto više od prošlogodišnjih 675 milijarde dolara. U top 20 nalaze se dva Indijca: Mukesh Ambani, predsjednik konglomerata Reliance Industries, nalazi se na devetom mjestu, a Gautam Adani, predsjednik konglomerata Adani Group nalazi se na 17.

Ove godine na popisu zemalja u kojima žive milijarderi našla se i jedna nova: Luksemburg. Sićušna europska nacija, poznata kao porezna oaza za najbogatije, sada ima i vlastitog milijardera: Michaela Gansa, manjinskog vlasnika tvrtke Supreme Group iz Nizozemske.

Ovo je popis zemalja u kojima živi najviše milijardera na svijetu:

1. Sjedinjene Američke Države

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 813 5,7 bilijuna Elon Musk (195 milijardi dolara)

2. Kina

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 406 1,3 bilijuna Zhong Shanshan (62,3 milijarde dolara)

3. Indija

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 200 954 milijarde Mukesh Ambani (116 milijardi dolara)

4. Njemačka

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 132 644 milijarde Klaus-Michael Kühne (39,2 milijarde dolara)

5. Rusija

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 120 537 milijardi Vagit Alekperov (28,6 milijardi dolara)

6. Italija

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 73 302 milijarde Giovanni Ferrero (43,8 milijarde dolara)

7. Brazil

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 69 231 milijarda Eduardo Saverin (28 milijardi dolara)

8. Kanada

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 67 315 milijardi David Thomson i obitelj (67,8 milijardi)

9. Hong Kong*

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 67 330 milijardi Li Ka-shing (37,3 milijarde dolara)

10. Ujedinjeno Kraljevstvo

MILIJARDERA: UKUPNO BOGATSTVO ($): NAJBOGATIJA OSOBA: 55 225 milijardi Michael Platt (18 milijardi dolara)

Autor originalnog članka: Devin Sean Martin, suradnik Forbesa

Link: The Countries With The Most Billionaires 2024

(Prevela: Nataša Belančić)