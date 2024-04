Nova Forbes lista 30 ispod 30 iz Europe: Dvoje ih je iz zemalja u susjedstvu

Milijarde iz financiranja, stotine milijuna pratitelja na društvenim mrežama i naporni radni dani. Forbes je objavio ovogodišnju listu “30 ispod 30” za Europu i donosi što je sve potrebno da postanete jedan od 300 mladih europskih lidera.

U Europi 2024. godine, jedna stvar je jasna: utjecaj i moć mladih nikada nisu bili veći. Uzmimo na primjer predstojeće promjene u zakonima o pravu glasa. Na ovogodišnjim europskim izborima glasanje 16-godišnjacima će dopustiti Belgija, Njemačka, Malta i Austrija, dok će Grčka dobnu granicu spustiti na 17 godina. Sve te zemlje na taj način su pokazale da prepoznaju rast političke i društvene važnosti europske mladeži. Ove godine je na listi i dvoje mladih osoba iz hrvatskog susjedstva: Teja Potočnik, glavna izvršna direktorica tvrtke Nanomation iz Slovenije u kategoriji proizvodnja i industrija, te Din Biševac iz Bosne i Hercegovine – u kategoriji tehnologija.

Europska zajednica mlađih od 30 ima i veliki gospodarski utjecaj. Na ovogodišnjoj Forbesovoj listi nalazi se 300 osnivača i poduzetnika koji su prikupili ukupno preko milijardu dolara za kompanije koje ponovno oživljavaju iscrpljenu industriju prijevoza teretnih vozila, ulaze u borbu protiv klimatskih promjena i redefiniraju skrb za starije, a to su samo neke od inicijativa.

Paolina Russo i Lucile Guilmard, Mara Schmiedt, Hendrik Kramer, Arnaud Delubac / FOTO: Levon Biss za Forbes

Kako bi sastavili ovogodišnju listu, novinari i urednici Forbesa pročešljali su tisuće online prijava, a kontaktirali su i izvore i industrije, ali i pojedince ranije uvrštene na ovaj popis, kako bi dobili preporuke. Kandidate su analizirali Forbesovi zaposlenici i panel nezavisnih stručnih sudaca (uključujući milijardera i vlasnika Diesela Renza Rossa, glumicu Simonu Tabasco i zlatnog olimpijca Moa Faraha) prema nekoliko faktora, uključujući financiranje, prihode, društveni utjecaj, skalu, inventivnost i potencijal. Svi na finalnom popisu do 9. travnja nisu smjeli navršiti 30 godina.

Na ovogodišnjem popisu ima mnogo svijetlih točaka i ohrabrujućih trendova, no – jednako kao i prošle godine – udio kapitala koji su prikupile žene u Europi ostao je nizak. Prošle godine, osnivačice su prikupile samo tri posto svih iznosa uloženih 2023. godine, pokazala je nedavna studija tvrtke Atomico.

Fabiola Munguia iz Njemačke ima 29 godina, a upravo ona bori se protiv ovog trenda. Imigrantica iz El Salvadora, Munguia je jedna od osnivačica Secfixa, startupa koji pomaže malim biznisima poslovati u skladu sa zakonima o cyber sigurnosti. Tvrtka je osnovana 2021. godine, a Munguia je prikupila 4,2 milijuna dolara od investicijske grane Commerzbanka i Octopus Venturesa i tako se našla na Forbesovoj listi za tehnologiju.

PinkPantheress / FOTO: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Mara Schmiedt iz Portugala također je 29-godišnjakinja, a ona je prikupila 18 milijuna dolara za svoj kripto startup Alluvial, koji radi s klijentima poput Coinbasea i drugih platformi za ulaganje ethereuma u ime korisnika. Zabrinjava li ovu pripadnicu popisa za financije nestabilnost kripto svijeta? Schmiedt kaže kako je na nestabilnost navikla. “Mislim da je jedna od posljedica rada u ovoj sferi to da postanete poprilično otporni, a prirodno i gravitirate dugoročnom fokusu koji osigurava da se možete fokusirati na misiju čak i usred silne buke oko vas,” kaže ona.

Druge žene bave se kreativnijim pothvatima. PinkPantheress je uvrštena na popis za zabavu. Ona je svoj prvi album Heaven Knows objavila u studenom nakon rasprodane turneje po Europi i SAD-u, kao i suradnje s Ice Spiceom na hitu Boy’s A Liar Pt.2. Britanska zvijezda društvenih mreža Madeline Argy uvrštena je na popis za medije i marketing. Ova 23-godišnjakinja nagomilala je čak 7,5 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, a sada svoj utjecaj širi putem podcasta Pretty Lonesome kojeg je pokrenula u listopadu 2023. godine u suradnji s Alexom Cooperom (ranije uvrštenim na popis 30 ispod 30) i njegovom platformom The Unwell Network. Forbes procjenjuje kako je Argy prošle godine zaradila oko milijun dolara zahvaljujući ugovorima s Googleom, Spotifyjem i Coachom.

Madeline Argy / FOTO: Pierre Teyssot / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako su društveni mediji mnogo pridonijeli njenoj slavi, Argy kaže kako pokušava ne razmišljati o tome previše: spontane misli i životna iskustva na platformi uvijek najbolje prolaze.

“Bio je period kada sam bila pod užasnim stresom oko objavljivanja sadržaja da sam prestala izlaziti i živjeti,” kaže ona. “Ideje mi dolaze kada sam ih spremna doživjeti.”

Pogledajte statistike o Forbesovom popisu 30 ispod 30 za Europu 2024. godine, a puni popis pogledajte OVDJE.

Financiranje

Preko 1 milijarde dolara

Pad u odnosu na prošlu godinu, kada je prikupljeno tri milijarde dolara

Prosječna dob

27

Najmlađa pripadnica popisa ima 14 godina. Njeno ime je Alisha Weir, a nalazi se na popisu za zabavu.

Izjašnjavaju se kao ne-bijelci

23 posto

Nekih 12 posto uvrštenih na popis nisu se željeli izjasniti.

Rod

37 posto žena, 62 posto muškaraca i 1 posto nebinarnih osoba

Broj žena povećao se u odnosu na prošlogodišnji popis na kojemu ih je bilo 33 posto.

(Su)osnivači

70 posto

Većina uvrštenih na popis su osnivači ili suosnivači kompanija. Od ostalih, mnogi su glumci, glazbenici, kreatori ili sportaši koji grade vlastite brendove.

Najzastupljenije zemlje

Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Španjolska i Danska

Belgija, Irska i Italija izjednačene su na šestom mjestu.

Društvene mreže

Preko 262 milijuna

To je ukupan broj pratitelja slavnih osoba s popisa na društvenim mrežama.

Vrijeme provedeno u radu

62 sata tjedno

To je prosječan broj sati koje generacija 30 ispod 30 Europa za 2024. godinu provede radeći.

Autor originalnog članka: Kristin Stoller, Forbes

Link: Meet The Forbes Under 30 Europe Class Of 2024 – By The Numbers

(Prevela: Nataša Belančić)