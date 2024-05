Američka vojska u borbama koristi lasersko oružje koje uspješno ruši dronove

Američka je vojska uložila desetke milijardi dolara tijekom posljednjih 50 godina u istraživanje i razvoj oružja usmjerene energije, a sada ih je počela koristiti

Vojska je laserima rušila neprijateljske dronove na Bliskom istoku, rekao je nedavno za Forbes Doug Bush, voditelj nabave za američku vojsku. To je prvi put da je ministarstvo obrane priznalo da se takvo oružje koristilo u borbama.

“U nekim slučajevima su funkcionirali,” rekao je Bush. “U pravim uvjetima su izrazito efikasni protiv određenih prijetnji.”

Odbio je detaljnije govoriti o oružju koje je upotrijebljeno, ali čini se kako je jedno od njih sustav imena P-HEL. On se temelji na laseru Locust tvrtke izvođača ministarstva obrane, tvrtke BlueHalo. Radi se o četvrtastom uređaju za obranu kojim se upravlja kontrolorom za Xbox. Oružje je dizajnirano da ispaljuje relativno slabu lasersku zraku od 20 kilovata koja otapa ključne komponente drona u samo nekoliko sekundi.

U studenom 2022. godine vojska je u inozemstvu počela koristiti prvi sustav P-HEL, a druga jedinica poslana je ove godine, kažu iz tvrtke BlueHalo, što je prvi “veliki sustav aktiviranog laserskog oružja” koji je poslan u operacije, rekao je izvršni direktor Jonathan Moneymaker za Forbes. Nikada ranije nije potvrđena njegova upotreba u borbama.

Dronovi na udaru, posebno manji

Moneymaker kaže kako je Locust uspješno rušio dronove s neba u “značajnom broju” situacija.

To je velika prekretnica za Pentagon koji se bori s troškovima zračnih bitki u kojima ne sudjeluju posade, gdje je cijena obrane često daleko veća od cijene napada. Američki projektili za protuzračnu obranu koštaju oko dvostruko više od napadačkih projektila, a taj nesrazmjer postaje još veći kada se u obzir uzmu jeftini dronovi koji su se raširili po Bliskom istoku i u ratu Rusije protiv Ukrajine. Američki ratni brodovi koji na Crvenom moru brane teretne brodove od napada jemenskih militanata hutija u posljednjih su šest mjeseci ispalili projektile u vrijednosti od 2 milijuna dolara kako bi srušili dronove u vrijednosti od 2.000 dolara.

Takozvano energetsko oružje poput lasera mnogo je jeftinije. Po jednom ispaljivanju trošak iznosi između jednog i 10 dolara za količinu dizela potrebnu za stvaranje električne energije koja ga pokreće, stoji u izvješću GAO iz 2023. godine.

Ovo oružje ima još jednu prednost: teško ga je zamijeniti. Zrake su obično nevidljive i tihe. Zagovornici ideje da se laser testira na zrakoplovu američkih zračnih snaga AC-130 govorili su kako se novim oružjem otvaraju mogućnosti da se onemoguće motori i komunikacijska oprema neprijateljskog vozila bez da neprijatelj za to zna. Program je ovog proljeća ipak otkazan nakon nekoliko godina odgađanja.

Maleni dronovi lakša su meta od projektila ili zrakoplova za ovu novu tehnologiju, budući da su relativno spori i lete na nižim visinama.

Ipak, sustavi laserskog oružja skupi su za izgradnju. Prvi prototipi P-HEL-a stajali su osam milijuna dolara po komadu, rečeno je iz vojske za Forbes. Nešto moćniji sustavi DE M-SHORAD dolaze s cijenom od 73 milijuna dolara po komadu. To je velika investicija ako se u obzir uzmu mnogi skupi programi modernizacije koji se natječu za Pentagonov budžet od 825 milijuna dolara.

“Vojska si teško može priuštiti sustav koji košta koliko i F-35,” kaže Bush koji se nada da će cijene pasti na četvrtinu početnog iznosa.

Trenutna generacija također se suočava s pitanjima o efikasnosti. Laserima smetaju pješčane oluje, kiša, magla i dim. Čak i po vedrom vremenu ih mogu omesti zračne turbulencije, a moraju ostati fokusirani na metu nekoliko sekundi, što otvara pitanja može li jedan laser biti uspješan protiv velikog broja dronova.

Ipak, zagovornici tvrde kako ti sustavi ne moraju biti efikasni u svim uvjetima kako bi bili isplativi.

Loše vrijeme također umanjuje efikasnost oružja koje laseri ciljaju, naglašava Thomas Karr, prvi direktor ureda u Pentagonu otvorenog za koordiniranje istraživanja od 2018. do 2020. godine. “Ni dron ne leti dobro u pješčanoj oluji.”

Bush kaže kako bi laseri mogli biti samo jedan dio višeslojnog sustava koji bi uključivali kinetičke presretače poput raketa ili dronova.

“Ako bi nam uštedjeli samo 10 ili 20 posto presretača koje bismo inače morali upotrijebiti, to je dobar povrat investicije,” dodaje.

Snovi o Zvjezdanim ratovima

Obećanje ovakvog oružja golica maštu u Pentagonu još od šezdesetih godina prošlog stoljeća, ali već desetljećima je na čekanju zbog pretjerano ambicioznih projekata poput Reaganove inicijative za obranu u svemiru. Posprdno ju se nazivalo “Zvjezdani ratovi” dok se od nje nije odustalo 1993. godine, no dotad je već potrošeno 30 milijardi dolara na razvoj sustava koji uključuje lasere u svemirju koji bi uništavali brze sovjetske balističke projektile s udaljenosti od nekoliko tisuća kilometara.

Do 2010. godine istraživanje se vratilo na manje ambiciozne ciljeve: uništavanje manjih meta poput artiljerijskih granata i sporih dronova na mnogo manjoj udaljenosti.

“Tehnologija ne mora funkcionirati na tim ekstremnim razinama i ne treba vam toliko snage ni preciznosti,” rekao je Karr.

Pentagon od 2020. godine troši oko milijardu dolara godišnje na istraživanje ovakvog oružja.

Mali broj sustava poslano je vojnim jedinicama na testiranje i zapovjednici ih mogu koristiti, rekao je Frank Peterkin, direktor za usmjerenu energiju ministarstva obrane.

Među njima je četiri sustava DE M-SHORAD, koji imaju laser RTX-a postavljen na oklopno vozilo Stryker. Oni su ovog proljeća poslani u Irak na testiranje.

Američko vozilo Stryker na vojnim vježbama / FOTO: APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Američka mornarica je od 2019. godine instalirala laser niske snage ODIN na osam razarača. On je dizajniran da ometa optičke ili infracrvene senzore neprijateljskih dronova. Prije dvije godine mornarica je na još jedan razarač postavila laser HELIOS tvrtke Lockheed Martin, koji može uništavati dronove i motore na malenim plovilima.

Ipak, to oružje nije primijećeno u borbama na Crvenom moru, gdje bi moglo biti efikasno protiv nekog oružja hutista, rekao je u siječnju podadmiral Brendan McLane. Spori napredak u korištenju laserskog oružja nazvao je “frustrirajućim.”

SAD također investira u jedan intrigantan izraelski projekt. Paket vojne pomoći za Izrael kojeg je Kongres izglasao prošli mjesec uključuje 1,2 milijarde dolara za financiranje razvoja Željezne zrake (Iron Beam). Taj laser izraelskog Rafaela dizajniran je za uništavanje raketa i dronova. Izrael se nada da će ga moći koristiti do kraja sljedeće godine, a Pentagon bi mogao biti za njega zainteresiran kao alternativu sustavima koje razvija, rekao je Bush novinarima prošle godine.

Ako Pentagon odluči bilo kojeg od trenutnih prototipa početi masovno koristiti, izvođačima bi moglo trebati puno vremena za pokretanje masovne proizvodnje. Samo šačica kompanija proizvodi ključne komponente poput optike, upozorili su u siječnju iz think-tanka Emerging Technologies Institute. Oni krive ministarstvo obrane zbog “kolebanja u fokusu” na ovu tehnologiju, kao i zato jer nije poslalo jasne signale industriji da bude spremna na ovakav korak.

Bush kaže kako je to više pitanje ograničenih sredstava i čitavog niza hitnih prioriteta.

“Sve se natječe sa svim drugim,” kaže on. “Ali ono što bi moglo pokrenuti stvar je neka ozbiljna prijetnja. Ako pokažemo da ovi sustavi mogu dobro funkcionirati na trenutnim prijetnjama s kojima se suočavamo na Bliskom istoku, to bi moglo pokrenuti razgovore u Pentagonu.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: U.S. Military Is Using Laser Weapons In Battle

(Prevela: Nataša Belančić)