Tko su tech dečki koji manične snove Silicijske doline hrane energetskim pićima, Bogom i nikotinom

Veliki investitori poput tvrtke Andreessen Horowitz oduševljeni su skupinom “Gundo Bros”, koja gradi američke hardverske i softverske kompanije u blizini zračne luke u Los Angelesu.

Stotine ljudi u veljači je došlo na zabavu u ulici Sand Hill, koju su organizirali Andreessen Horowitz i dobavljač vojne opreme Andruil kako bi poslali glasnu poruku: Amerika je u opasnosti i sada je vrijeme za izgradnju.

Mnogi od prisutnih čekali su dolazak skupine poduzetnika, uglavnom mladića u dvadesetim godinama, koji se nazivaju “Gundo Bros”. Momci su na društvenim mrežama objavljivali kako putuju na party autobusu od gradića El Segundo blizu zračne luke LAX do mjesta tuluma. Jureći autocestom, dečki s fudbalerkama žvakali su nikotin, ispijali energetska pića i glasno pjevali domoljubne pjesme. U jednom trenutku stali su pored ceste kako bi se pomolili – i lansirali dron. Prateći njihove cirkusarije na X-u, osnivač A16Z-a Marc Andreessen napisao im je: “Dajte vozite brže, fešta kreće!”

Zabava je reklamirana kao javno ograđivanje od sveučilišta Stanford gdje je nekoliko tjedana ranije studentsko vijeće odbilo prijavu za osnivanje kluba za obrambenu tehnologiju. Nakon što je 2016. godine pobuna zaposlenika u Googleu natjerala giganta da odustane od ogromnog ugovora s Pentagonom, investicijske kompanije odgovorile su ulaganjem preko 100 milijardi dolara u kompanije za obrambenu tehnologiju i tako kreirali novu generaciju startupova bliskih vojsci koje predvode osebujni pojedinci poput Palmera Luckeya, milijardera i osnivača Andruila koji se proslavio po havajskim košuljama, fudbalerki i kozjoj bradici.

Palmer Luckey / FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Delegacija “Gundo” postala je lice – inspirirano upravo Luckeyem – ovog novog trenda, a glasno promoviraju svoj novi stil. Istovremeno programiraju i dižu utege, organiziraju partije na plažama i ispijaju rijeke energetskih pića. Pozivaju na povratak korijenima proizvodnje u Americi u El Segundu, gdje su pioniri poput Jacka Northropa i Allana Lockeheeda izgradili temelje američkog arsenala. Prigrlili su i “efikasni akceleranizam”, filozofiju koja zagovara razvoj tehnologije bez obzira na cijenu.

Poduzetnik Isaiah Taylor svoju kompaniju za nuklearne reaktore Valar Atomics osnovao je upravo u El Segundu prošlog ljeta, a “Gundo” momke opisao je praktički kao reklamu za cigarete iz 50-ih. “Vibra je da se Amerika vratila, dečki su zakon, nikotin je zapravo super, idemo opet na Mjesec (i na Mars), zlo nam je od toga što u Americi svi rade samo softverske kompanije,” napisao je u poruci za Forbes. “Super je braniti našu zemlju i graditi oružje koje to čini.”

3:30 AM AND THE ENERGY IS UP



AMERICA HAS NEVER BEEN SO BACK 🇺🇸 pic.twitter.com/DGwpaxOTaO — rasmus (@rasmusdeymeyer) February 18, 2024

Sigurno pomaže da tu “vibru” podržava i 500 milijuna dolara težak fond kojeg je prošle godine osnovao Andreessen kako bi podržao “američki dinamizam”, uvjerenje da bi upravo američke kompanije trebale graditi američku budućnost. Ovaj izraz prva je upotrijebila partnerica Katherine Boyle, i to u manifestu u kojem tvrdi da je Amerika u padu i da su njenu moć osakatile grupe sa specijalnim interesima, regulatorna stega i “perverzni strukturalni poticaji.” Prošle godine su lobisti za ovu tvrtku potrošili preko milijun dolara na političare, a Andreessenovi zaposlenici donirali su još preko 20 milijuna dolara političkim kampanjama. Pod vodstvom Boyle i partnera Davida Ulevitcha, fond je obećao investirati u sektore obrane, zrakoplovstva i javne sigurnosti, a postali su i moćan glas mladih osnivača koji žele da upravo njihovi izumi preoblikuju budućnost ratovanja.

I dok je Andreessen Horowitz možda najglasniji fan Gundo dečkiju, i drugi investitori poput Shauna Maguirea, partnera u Sequoiji, podržali su kompanije za obrambenu tehnologiju i navijaju za čitav pokret. “Samo mi recite kamo da prebacim novce,” objavio je Maguire na X-u, komentirajući scene iz party autobusa. John Coogan, poduzetnik u Founders Fundu, s osnivačima je prošetao kvartom i snimio video: “Američka inovacija u hardveru se vraća i to se događa u El Segundu.”

Ovog mjeseca neke od njih je hvalio čak i kontroverzni Tucker Carlson, jer su, kako je rekao, “odbili laži liberalnog modernog svijeta.”

Neće svima biti privlačan naš provokativan stil. Isaiah Taylor, CEO, Valar Atomic

Nisu svi bili toliko entuzijastični. Online komentatori govore o ogromnoj neravnopravnosti u zastupljenosti spolova. Jedan izvor upoznat sa scenom u El Segundu kaže kako su na jednom događaju u gomili od 150 hakera bile samo dvije žene. Drugi ponavlja isto, ali tvrdi kako Gundo dečki nisu dobar prikaz šire slike.

Taylor priznaje da na njihovim događajima ima malo žena, no to odbacuje kao jednostavnu stvar izbora. “Doslovno bilo tko na svijetu može doći na naše zabave i pričati o obrambenoj tehnologiji,” kaže on. “Stvar je izbora, ok? Neće svima biti privlačan naš provokativan stil gdje govorimo da treba graditi projektile ili rakete jer je ova zemlja veličanstvena i vrijedna obrane.”

Ova grupica mladih nije bila prva u El Segundu, području pored zračne luke LAX koje već dugo pokreće američku industriju. Standard Oil, današnji Chevron, hvali se osnivanjem tog grada davne 1911. godine kada su tamo osnovali svoju drugu naftnu rafineriju jer su postali preveliki za postrojenja u zaljevu. Rafinerija još uvijek zauzima preko polovice susjedstva koje se tijekom Drugog svjetskog rata pretvorilo u centar za proizvodnju zrakoplova. I danas su tamo neki od najvećih poslodavaca Boeing, Raytheon i Northrop Grumman.

Ipak, kultura Silicijske doline u gradiću zakuhava se još od dolaska SpaceX-a 2002. i Andruila 2017. godine. Osnivači – Elon Musk i Palmer Luckey – odbacuju mnoge tradicije Silicijske doline. Iako nije osnovao Teslu, Musk tvrdi kako mu je ideja za tvrtku za električna vozila pala na pamet dok je sjedio u ribljem restoranu u El Segundu, a i u gradu zadovoljno ponavljaju tu bajku. “SpaceX se ovdje preselio i doveo sa sobom sve te pametne ljude u industriji koji su postigli nevjerojatne stvari, to je renesansa,” kaže gradonačelnik Drew Boyles za Forbes. “Ljudi zbilja pakiraju kovčege i sele se ovamo.”

Doricko je prototip osnivača u Gundo ekipi: religiozni, nabildani domoljub. Njegova biografija na X-u kaže: “Pošalji privatnu poruku da pričamo o dizanju utega #beastmode”.

Jedan od novopridošlica je Augustus Doricko, nabildani 23-godišnjak s fudbalerkom koji je odustao od studija kako bi pokrenuo Rainmaker, startup za izgradnju dronova i softvera kojim želi promijeniti vremenske uvjete. Doricko je za svoju tvrtku prikupio 1,5 milijuna dolara, a on je prototip osnivača u Gundo ekipi: religiozni, nabildani domobljub. Njegova biografija na X-u kaže: “Pošalji privatnu poruku da pričamo o dizanju utega #beastmode”.

U lokalnom kafiću kojeg posjećuju poduzetnici u El Segundu, Doricko priča – uz tri porcije slanine – kako je taj mentalitet stvarno zaživio kada je Andreessen Horowitz prošlog svibnja najavio svoj fond za američki dinamizam putem kojeg žele investirati u nove hardverske i softverske kompanije koje služe američkim nacionalnim interesima.

“Dali su mi početak ideje i za to sam zahvalan,” govori on. “Ali priča je sada totalno izvan njihove kontrole, mi smo ju preuzeli i to je sada naše.” Idealnog Gundo osnivača opisuje kao “ekstremno intenzivnog. I kul, za razliku od onih pogrbljenih šutljivih osnivača koji su zloglasni u San Franciscu.”

U Dorickovoj tvornici Rainmaker desetak mladih poduzetnika nedavno je održalo jednotjedni event na kojem su osmišljavali prezentacije za svoje kompanije. Jakob Diepenbrock student je sveučilišta Northwestern, a upravo on je organizirao događaj. Nabavio je hladnjak i u njega nagurao 25 kilograma mljevene junetine i planinu energetskih pića Monster. “Gorivo za legende,” kaže za Forbes 20-godišnji Diepenbrock.

Među prisutnima je bio Ulys Sorok koji je odustao sa sveučilišta Waterloo i nakratko radio u Altmanovom kripto pothvatu WorldCoin. On gradi kompaniju koja će jednog dana, nada se, “proizvoditi uređaje koji se sami repliciraju.” “Ovo je vrsta vizije koja će doslovno promijeniti smjer u kojem se kreće ljudski rod,” kaže Sorok. “Uzbuđen sam što sam među prvima u onome što radimo.”

Neki inženjeri nisu sigurni što da misle o svemu. “Stvari na Twitteru ne baziraju se na stvarnosti,” kaže osnivač Hadriana Chris Power. Njegova tvrtka prikupila je preko 100 milijuna dolara, a radi na automatizaciji proizvodnje komponenti za vojsku. “Kao i kod svih drugih valova zamaha i kapitala, morate energiju pretvoriti u stvarnost,” kaže on. “A to uglavnom ovisi o tome koliko su osnivači ozbiljni i koji od njih ne mogu doći dalje od starta.”

Delian Asparouhov partner je u Founders Fundu koji je prikupio preko 180 milijuna dolara za svoju tvrtku za testiranje lijekova Varda, a nedavno je ponovio Powerovu poantu, samo nešto agresivnije. Poduzetnike iz El Segunda opisao je kao “neozbiljne ljude”. “Napravite nešto značajno sa svojim životom prije nego upirete u druge,” napisao je na X-u.

Prije samo nekoliko godina, na sveučilišnim kampusima buktili su prosvjedi protiv regrutiranja tvrtki za obranu poput Palantira. Ipak, sukobi u Ukrajini i Gazi, kao i sve snažnije napetosti između SAD-a i Kine, od El Segunda su napravili pravi svjetionik za domoljubne studente koji žele proizvoditi tehnologiju za bojišnicu. “U predavaonicama je nekoć pričanje o obrani bilo tabu,” kaže Rasmus Dey Meyer, student sveučilišta Georgetown koji je ranije ove godine organizirao takozvani hackathon u El Segundu. “Svi bi vas poprijeko gledali ako bi vas se smatralo braniteljem obrambene industrije.”

Hackathon je predvodila Dey Meyerova kompanija Apollo Defense koju je osnovao zajedno s Catarinom Buchatskiy, Nathanielom Salanderom i Tommyjem Tietjenom. Inženjeri su danonoćno radili na sustavim za frontu u Ukrajini o čijoj nabavci je razmišljalo ukrajinsko ministarstvo obrane. Buchatskiy je studentica međunarodnih odnosa na Stanfordu, a prošlog ljeta se obučavala s vojnicima u Kijevu kako bi postala pilotkinja dronova. Ona kaže kako je cilj događaja bio “postati orijentiran na misiju, što je događaj činilo različitim od ostalih koji se organiziraju. U obrambenoj tehnologiji morate graditi za neku svrhu.”

Drugim riječima, postoji osjećaj zajedničkog cilja. “Mislim da je to karakteristično za onaj isti američki dinamizam, nešto mccarthyjevsko, neka vrsta nuklearne obitelji: integrirana zajednica u kojoj svi jedni druge podržavaju, a koja predstavlja El Segundo u cjelini,” kaže Dey Meyer.

Ali tu je i spektakl. Party autobus, hladnjak pun junetine, napregnuti bicepsi. Za nešto iskusnije poduzetnike sve to je potencijalno skretanje pozornosti s pravog biznisa koji se gradi. Bivši inženjer u SpaceX-u, Byron Hargis, koji je prošle godine pokrenuo kompaniju Castelion za hipersonične projektile, kaže kako je svoju tvrtku odlučio otvoriti u El Segundu zbog pristupa talentu u proizvodnji. Hargis je prikupio 14 milijuna dolara od Andreessena, a prošlog mjeseca je njegova kompanija obavila prvo testiranje oružja. On kaže kako obožava energiju na scenu, ali kako bi mogao živjeti i bez bombastičnosti.

“Fenomenalno je imati novu generaciju koju zanimaju američke vrijednosti,” kaže on. Ipak, iz naše perspektive, sva ta meme kultura ne pomaže nam doći do naših jako konzervativnih kupaca. Ali eto, Bog ih blagoslovio.”

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes; Sarah Emerson, Forbes

Link: The Tech Bros Powering Silicon Valley’s Military Fever Dream With Energy Drinks, God And Nicotine

(Prevela: Nataša Belančić)