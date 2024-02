Sony otpušta 900 zaposlenika PlayStationa, zatvara londonski studio

Sony otpušta 900 zaposlenika PlayStationa i zatvora svoj londonski studio, najavili su u utorak iz japanske tvrtke. Takvi su drastični potezi posljedica teškog oporavka industrije videoigara od postpandemijskog pada

Sony je najavio otkaze nekoliko dana nakon objave kako očekuje slabiju prodaju PlayStation 5 konzole. Naime, tvrtka je korigirala očekivanja za prošlu godinu, umjesto planiranih 25 milijuna uređaja, sada su taj broj prepravili na 21 milijun.

Otpuštanja će zahvatiti osam posto zaposlenih u odjelima PlayStationa od Amerike do Azije, javlja Reuters.

“Zaključili smo da su teške odluke postale neizbježne”, rekao je Sonyjev voditelj igara Jim Ryan, okrivljujući za to promjene u načinu na koji industrija videoigara razvija, distribuira i lansira proizvode. To je jedna od posljednjih Ryanovih izjava u toj funkciji budući da u ožujku odlazi u mirovinu.

Sony je samo jedna u nizu tvrtki koje su se odlučile na te drastične poteze zbog sporog oporavka tržišta videoigara. Otpuštanja tisuća zaposlenika posljednjih su mjeseci najavili i Microsoft i Riot Games u vlasništvu Tencenta.

Microsoft je u siječnju objavio da otpušta 1.900 zaposlenika iz Xboxa i Activision Blizzarda, koje je preuzeo prošle godine. Razvojni programer League of Legends Riot Games također je prošlog mjeseca objavio da otpušta više od 500, a proizvođač softvera za razvoj igara Unity nedavno je najavio više od 1.800 otkaza.

Investitor i savjetnik Matthew Ball za Forbes je istaknuo kako je u siječnju potrošnja na videoigre pala za 4,1 posto u 2023. u usporedbi s 2021. godinom. Posljedica je to pada interesa za videoigre koji je bio na vrhuncu tijekom pandemijskog zaključavanja.

Prema podacima Newzooa, globalno tržište videoigara s prihodima od 184 milijarde dolara lani je poraslo samo 0,6 posto. Iako takav rast nije za pamćenje, u svakom je slučaju puno bolji od pada od više od pet posto koliko je industrija zabilježila 2022. godine.

Otpuštanja će utjecati i na druge Sonyjeve studije poput američkog Insomniac Gamesa koji je radio na igrama kao što su Marvel’s Spider-Man 2 i Naughty Doga, studija koji stoji iza igre The Last of Us.

U veljači je Sony objavio i kako očekuje postupni pad prodaje PlayStationa 5 od sljedeće financijske godine te da u nadolazećoj fiskalnoj godini ne planira izdati nijedan veliki franšizni naslov.

Od kraja 2020. godine kada se pojavila na tržištu, prodano je više od 50 milijuna te pete inačice popularne konzole za videoigre. Prvu je navalu na uređaj ograničila proizvodnja koja je bila opterećena pandemijskim nestašicama čipova.