Veljko Ostojić: Pozdravljamo Vladine uredbe za turističko zemljište, ali nismo zadovoljni sadržajem

Hrvatska udruga turizma (HUT) pozdravlja Vladine današnje uredbe kojima se uređuje pitanje visine zakupa za državno zemljište u kampovima, oko hotela i turističkih naselja, na što su dugo čekali, no nisu zadovoljni njezinim sadržajem, posebice visinom zakupnine, ističe direktor HUT-a Veljko Ostojić za agenciju Hina

“Pozdravljamo da su te uredbe konačno donesene jer smo ih čekali od srpnja 2020., što se poklopilo i s pandemijom i objektivnim lošim okolnostima. Samo donošenje je veliki iskorak, ali da smo zadovoljni nismo, zbog dva razloga. Prvo, tko bi bio zadovoljan što će nakon donošenja novog akta plaćati sedam-osam puta više za nešto nego što plaća sada. Konkretno, riječ je o hotelima, koji plaćaju prosječnu cijenu od oko 3 kune po kvadratu godišnje na temelju prošlog zakona, a sada će plaćati maksimalno 3 eura”, komentirao je u četvrtak donošenje uredbi za Hinu Veljko Ostojić.

Koliku će na kraju plaćati zakupninu, koja može biti u rasponu od 1,5 do 3 eura po kvadratu, ovisi o odlukama lokalne samouprave, ali Ostojić misli da će to ipak ići prije prema najvišem nego najmanjem iznosu.

Drugi razlog zbog kojih su nezadovoljni uredbama u toj krovnoj udruzi hrvatskog turizma koja zastupa interese najvećih hotelijera i drugih turističkih tvrtki, taj je što u nekim slučajevima, za neke strateške razvojne turističke projekte gdje država ima u vlasništvu zemljište i za koje su bili natječaji, gornja granica odnosno maksimalni iznos koji će tvrtke morati plaćati za zakup zemljišta postavljen na 1,5 odnosno 2 posto godišnjeg prihoda, dok je ostalima 4 posto.

Negativan utjecaj na investicijsku aktivnost kompanija

Zbog takvih iznosa zakupnine Ostojić je, kaže, siguran da će to negativno utjecati na investicijsku aktivnost i potencijal kompanija koje koriste državno zemljište.

“Ti troškovi će biti znatno viši nego su bili do sada, a svi skupa znamo da su nam nove investicije u kamping i hotelski sektor nešto što nam nužno treba ako želimo održati i povećati konkurentnost hrvatskog turizma”, poručuje Ostojić. Dodaje da je donošenje uredbi formalno nužna pretpostavka da se investira, ali smatra da će takve cijene sigurno značajno ‘udariti’ na troškovnu stranu i smanjiti investicijski potencijal.

Sektor tu sada više ništa ne može napraviti, a od prijedloga koje su dali na e-savjetovanju na prijedlog uredbe praktički ništa nije usvojeno, zaključio je Ostojić.

Ministar Bačić: Rješava se jedno od posljednih tranzicijskih pitanja

Vlada je u četvrtak donijela dvije uredbe o uređenju zakupa i to kod državnog zemljišta u kampova i oko hotela i turističkih naselja, što je, istaknuto je, važno za nastavak ulaganja u turističkom sektoru.

Predstavljajući uredbe potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naglasio je da se njihovim donošenjem rješava jedno od posljednjih tranzicijskih pitanja, te da u Hrvatskoj postoji 75 kampova i oko 150 hotela i hotelskih naselja s ukupno 20 milijuna četvornih metara zemljišta oko hotela, naselja i na kojima se nalaze i kampovi, a koje nije 1990-ih procijenjeno u temeljni kapital trgovačkih društava koji su postali vlasnici hotela i kampova.

Od 2010. turističke tvrtke su za to zemljište plaćale koncesijsku naknadu, dok će po novim uredbama plaćati zakup zemljišta bilo u kampu, bilo oko hotela i naselja, i to za kamp zakupninu od 1,26 do 2 eura po metru kvadratnom godišnje, ovisno o lokaciji i kategoriji kampa, a za hotele i turistička naselja visina zakupnine je od 1,5 do 3 eura po metru kvadratnom godišnje, ovisno o odluci tijela jedinice lokalne samouprave. Za kontinent je taj zakup je manji i iznosi 0,2 eura do 1 euro po metru četvornom godišnje. Utvrđena je i gornja granica zakupnine za zemljište koje mogu naplatiti i država i lokalne jedinice, a maksimalni iznos je 4 posto ukupnog prometa trgovačkog društva, što znači da ako godišnji iznos zakupnine po četvornom metru prijeđe 4 posto ipak će godišnje plaćati 4 posto.