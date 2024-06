Predstavljen Rimčev robotaksi Verne koji bi za dvije godine trebao na zagrebačke ceste

Prva Verne usluga bit će pokrenuta u Zagrebu 2026. godine, najavljeno je na ekskluzivnom predstavljanju dizajna istoimenog robotaksija u Rimac Kampusu u srijedu.

Dugoiščekivan robotaksi koji razvija tim Mate Rimca u srijedu je ekskluzivno predstavljen hrvatskoj javnosti. Nazvan Verne po piscu Julesu Verneu autonomni automobil trebao bi početi voziti po zagrebačkim cestama za dvije godine. Uz vozilo predstavljen je i koncept urbane autonomne mobilnosti.

U ponedjeljak je najavljeno kako Project 3 Mobility, hrvatska kompanija koja razvija novi ekosustav urbane autonomne mobilnosti, mijenja ime u Verne. Bio je to uvod u glavno događanje koje se u srijedu održalo u novom Rimac Kampusu u blizini Zagreba kojem je prisustvovao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

“Verne će u potpunosti transformirati način prijevoza u gradu pomoću novog pristupa urbanoj autonomnoj mobilnosti”, naglasili su iz kompanije koju je osnovao Mate Rimac s dvojicom svojih najbližih kolega iz Rimac Grupe Markom Pejkovićem, glavnim izvršnim direktorom Vernea, i Adrianom Mudrim, dizajnerom Nevere i glavnim direktorom dizajna u Verneu.

Tvrtka gradi svoj prvi proizvodni pogon za proizvodnju autonomnih električnih vozila u Zagrebu, a ekosustav robotaksija temelji se na potpuno autonomnom električnom vozilu, softverskoj platformi (korisničkoj aplikaciji) i specijaliziranoj infrastrukturi, istaknuto je.

Verne razvija softversku platformu preko koje će korisnici moći naručiti vožnju, a preko nje će se upravljati i s cijelom uslugom. Doznaje se kako će aplikacijom korisnici prije naručivanja vožnje moći personalizirati postavke vozila poput osvjetljenja, temperature, pa čak i mirisa.

U svakom gradu u kojem će Verne biti dostupan postojat će specijalizirana infrastruktura – Mothership. Riječ je o mjestu gdje će se Verne vozila pregledavati, održavati, čistiti i svakodnevno ih puniti.

Adriano Mudri, glavni direktor dizajna u Verneu, Foto: Verne

Adriano Mudri, glavni direktor dizajna u Verneu istaknuo je kako je bilo teško pronaći pravo ime za ovaj projekt, no kako su ga konačno odlučili nazvati po čovjeku koji je izumio budućnost Julesu Verneu.

“Baš kao što je on koristio temu putovanja kao pokretačku snagu u svojim pričama, mi je koristimo kao inspiraciju u oblikovanju budućnosti ispunjene maštovitim inovacijama i stvarnim postignućima. Njegova vjera u budućnost i njegov duh potaknuli su znatiželju kod generacija i generacija znanstvenika i istraživača. Stvari koje ponekad izgledaju nemoguće, on je učinio mogućima“, kazao je.

Suosnivač Vernea Rimac objasnio je kako želi korisnicima pružiti iskustvo bolje od najbolje usluge koju uživaju vrlo bogati i to po pristupačnoj cijeni. “Verne pretvara vrijeme utrošeno na vožnju u priliku za osobni rast, otkrivanje i uživanje te na taj način obogaćuje vaš život tijekom svakog putovanja“, ispričao je Rimac koji na predstavljanju zbog tehničkog problema nije uspio pozvati svoj prijevoz iz budućnosti.

Korisnicima želimo pružiti bolje iskustvo od najbolje usluge koju uživaju vrlo bogati i to po pristupačnoj cijeni, rekao je suosnivač Vernea Mate Rimac, Foto: Verne

Interijer i eksterijer

Novo vozilo nema upravljač ni papučice za vožnju, a njime će se upravljati sustavom za autonomnu vožnju koju razvijaju u partnerstvu s tvrtkom Mobileye.

Uz platformu za autonomnu vožnju Mobileye Drive u vozilo će imati i set senzora koji uključuju kamere, radare i lidare. Zahvaljujući toj platformi, autonomne će se vožnje moći odvijati na raznim lokacijama, vrstama cesta i vremenskim uvjetima, a u obzir će uzimati i lokalne stilove vožnje. Ključno je to za skalabilnost buduće Verne usluge, navode iz tvrtke.

Verne je dvosjed jer, kako to objašnjava Mudri, podaci pokazuju kako u devet od deset vožnji vozilo koriste jedna do dvije osobe. To je omogućilo prostraniji interijer za opuštanje. Unutrašnjost Verne vozila ima više prostora nego u Rolls-Royceu, navodi Mudri koji naglašava i kako su vrata klizna, a putnici mogu opružiti noge kao u dnevnoj sobi. Automobil će biti opremljen zaslonom od 43 inča, UltraWide ekranom i 17 zvučnika.

Interijer i eksterijer robotaksija, Foto: Verne

Putnici će moći izabrati razinu udobnosti sjedala između kojih će biti touchpad za postavke vozila, ali i sa značajkom Median za pokretanje i zaustavljanje vožnje. Automobil će imati i zaobljeni krovni prozor, takozvani Halo prsten.

„Unatoč dodatnom sadržaju, u usporedbi s običnim automobilima, uspjeli smo postići vrlo elegantan dizajn. Duboko smo integrirali kamere, radare, lidare za male i velike udaljenosti i njihove sustave za čišćenje. U isto smo vrijeme uspjeli pojednostaviti izgled uklanjanjem tipičnih značajki vozila kojima upravljaju ljudi. Riješili smo se brisača i bočnih retrovizora. To čini aerodinamičke performanse učinkovitijima i omogućuje lakše čišćenje. Jedan tipičan element automobila koji smo zadržali je prtljažnik. Dakle, ne morate se brinuti ako idete u zračnu luku i imate puno prtljage ili ste upravo obavili

veliku kupnju namirnica“, rekao je Mudri.

Naglasio je kako dizajn spaja tipičnu ekskluzivnu udobnost prostrane limuzine s dimenzijama vozila kompaktnog automobila. U čemu nitko dosad nije uspio, dodao je.

Mothership u Zagrebu i plan ekspanzije

Prvi Mothership gradit će se u Zagrebu, pored našeg sjedišta u Buzinu, rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea naglašavajući kako je to ključni dio Verne ekosustava i usluge.

„Mothership je dom u kojem se brinemo o našim vozilima. Ovdje se vozila Verne svakodnevno pregledavaju, svakodnevno održavaju, svakodnevno čiste i pune kako bi uvijek bila sigurna, čista i spremna da vas odvezu u novu avanturu”, kazao je.

Prvi Mothership gradit će se pored našeg sjedišta u Buzinu, kaže Marko Pejković, izvršni direktor Vernea, Foto: Verne

Najavio je kako tvrtka počinje graditi proizvodni pogon u južnom dijelu Zagreba. Stavit će to Hrvatsku na kartu kao zemlju koja potiče razvoj ključnih tehnologija budućnosti koje će donijeti brojne dobrobiti zajednici i stvoriti značajan napredak u smjeru digitalnih i zelenih tehnologija, istaknuo je.

Nakon pokretanja usluge u Zagrebu, kreće ekspanzija po drugim europskim gradovima. Najprije u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, a potom širenje kreće i na Bliski istok. Tvrtka je dosad potpisala ugovore s 11 gradova u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji i Bliskom istoku, a pregovara s više od 30 gradova u raznim dijelovima svijeta.