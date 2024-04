Šef APIS IT-a uputio pismo radnicima u kojem tumači da oni ne mogu manipulirati izborima

Tvrtka APIS IT koja je u državnom vlasništvu, a između ostalog, zadužena je za digitalnu obradu izbornih podataka, ponovno se našla na meti sumnje da se iza zatvorenih vrata sređuju brojke u korist vladajućih

Nakon što je Karolina Vidović Krišto, predsjednica stranke Odlučnost i pravednost (OIP), 16. travnja, dakle na dan predizborne šutnje, uputila dopis predsjedniku Vrhovnog suda RH, Radovanu Dobroniću, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu, i DORH-u, u kojem navodi da joj se obratila osoba koja se predstavila kao član obitelji zaposlenika APIS IT-a, te joj je najavila da predsjednik Uprave tvrtke, Saša Bilić „namjerava s nekolicinom bližih suradnika organizirati manipuliranje zbrajanja glasova koju vrši APIS“, FORBES Hrvatska saznaje da je unutar tvrtke održan krizni sastanak vodećeg menadžmenta, a onda je predsjednik Uprave, Saša Bilić, svim zaposlenicima uputio i pismo, naslovljeno „APIS i izbori”, čiji sadržaj prenosimo u cijelosti.

351 zaposlenik sudjeluje na izborima

„Dragi moji, uoči sutrašnjih izbora pojavili su se navodi jedne stranke kako APIS IT namjerava „organizirati manipuliranje zbrajanja glasova“ kojima se pokušava u sumnju dovesti integritet cijelog izbornog procesa, mene kao čelnika tvrtke te visoke profesionalne standarde APIS IT-a. Želim iskreno vjerovati da je uz namjeru nezakonite vlastite promocije posrijedi i nepoznavanje izbornog procesa i uloge koju u njemu imamo, a ne zlonamjerno podrivanje povjerenja javnosti u izborni proces, a posebno u nepristranost APIS IT-a. Na sutrašnjim će izborima aktivno sudjelovati čak 351 naših kolegica i kolega, a oni kojima je to prvo sudjelovanje jučer su se tijekom uspješno odrađenog generalnog testa mogli uvjeriti koliko je to zahtjevan i složen posao, istovremeno transparentan, otvoren i siguran od manipulacija. Uvijek ističemo, a i sada vrijedi ponoviti da APIS IT ne broji glasove. To rade birački odbori na svakom biračkom mjestu. Svaki zapisnik kojega birački odbori predaju Gradskom izbornog povjerenstvu, a oni nama dalje uz nadzor proslijede na dvostruki unos, vrlo je lako naknadno provjeriti, a matematika je svima jasna – d’Hontova metoda preračunavanja glasova u mandate propisana je zakonom. Dodatno, u svakom biračkom odboru nalaze se i predstavnici političkih stranaka. Svatko od njih ima pravo na svoju kopiju zapisnika koja se može lako usporediti s izbornim rezultatima po biračkom mjestu koji su dan nakon izbora dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Razumljivo je da je ovako velik i važan posao pod povećalom javnosti i svih sudionika izbornog procesa, kao što smo svjesni i pritisaka koje to može izazvati. Ostajem, međutim u uvjerenju da ćemo sutra, kao i na svim dosadašnjim izborima, svoju zadaću odraditi profesionalno i na vrhunskoj razini te da ćemo svi zajedno biti ponosni na veliki posao koji smo odradili.“,navedno je u pismu kojim se zaposlenicima obratio Saša Bilić, a iz intonacije pisma vidljivo je da je vodeći tim tvrtke zaključio da je potrebno umiriti zaposlenike APIS-a, pa i njima detaljnije pojasniti proces glasanja i točnu ulogu tvrtke u kojoj rade.

Već se sumnjalo u APIS IT

Naime, ovo nije prvi slučaj da se iznose sumnje da je unutar tvrtke APIS IT moguće manipulirati izbornim rezultatima. Vjerojatno najpoznatiji slučaj datira iz siječnja 2016. godine kada je Tomislav Karamarko, tadašnji predsjednik HDZ-a i potpredsjednik Vlade s kratkotrajnim premijerom Tihomirom Oreškovićem, ustvrdio da sumnja da je pokraden na izborima, odnosno da ima „indicija da je pokraden u izbornoj noći za 5-6 mandata“, a kao potencijalno mjesto krađe adresirao je – APIS IT, a govorio je da je to tvrtka pod kontrolom – dotadašnje – vlasti, odnosno SDP-a. Vlasnička struktura tvrtke APIS IT bila je, međutim, sve do prošle godine kombinirana: 51 posto bila je u vlasništvu Vlade RH, a 49 posto u vlasništvu Grada Zagreba. Neovisno o tome, Karamarko je smatrao da je APIS tada bio pod utjecajem SDP-a, ključne stranke u dotadašnjoj Kukuriku vladi predvođenoj Zoranom Milanovićem, iako je Grad Zagreb tada predvodio HDZ-u blizak Milan Bandić.

Iz APIS-a su 2016. na Karamarkove optužbe odgovorili slično kao što to sada piše Saša Bilić. “Podsjećamo da u svakom biračkom odboru sjede predstavnici stranaka koji mogu uzeti kopije zapisnika. Koliko je nama poznato, ni jedna stranka nije se službeno žalila. APIS IT je zadužen za tehničku realizaciju provedbe izbora, a za sve ostalo, molimo da se obratite DIP-u kao nadležnom tijelu” odgovorili su tada iz APIS-a na upite medija.

Prošle godine je APIS IT pak promijenio vlasničku strukturu i Grad Zagreb više nema svoj udio, sada je tvrtka posve u vlasništvu Vlade RH, a predsjednik Uprave, Saša Bilić, istaknuti je član HDZ-a u zagrebačkoj stranačkoj organizaciji.

Bilić se učlanio u stranku 2016. godine, 2017. godine je bio u izbornom timu stranačkog kandidata za gradonačelnika, a potom je, iste godine, i prvi put izabran za predsjednika Uprave APIS-a, a prošle godine je izabran na novi četverogodišnji mandat. FORBES Hrvatska je nedavno pisao o tome da je u prošloj godini APIS IT vrlo intenzivno zapošljavao, te da su u tom valu zaposlena i dva člana obitelji dvojice utjecajnih HDZ-ovaca, supruga državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva Tomislava Dulibića – u odjel ljudskih resursa iako se ranije nije bavila ljudskim resursima, te sin Drage Prgometa, HDZ-ovog šefa Gradske skupštine – u vrijeme kada je HDZ držao većinu u Zagrebu Milanu Bandiću.