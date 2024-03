Kako Rusi uspijevaju uništiti ukrajinske tenkove M-1 Abrams i što to znači za nastavak rata

Ukrajinski tenkovi zapadne proizvodnje – Challenger 2s, Leopard 2s i M-1 Abrams – prioritetne su mete za ruske snage. Iz očitih operativnih razloga, naravno, ali i zato što svaki pogodak u zapadni tenk predstavlja dobru priliku za propagandu.

Unatoč tome što su glavne mete, i unatoč nedavnom nedostatku artiljerijskih granata u Ukrajini – nedostatku koji je prisilio ukrajinske brigade da se bore blizu umjesto daleko – ukrajinska vojska dosad je izgubila samo tri od svojih 31 američkog M-1 koje možemo potvrditi. Najmanje još jedan Abrams je oštećen.

Nije jasno koliko je članova posade uspjelo pobjeći. U svakom tenku bila su četiri.

Trenutačno se čini da su ruske protutenkovske navođene rakete glavni uništavači ukrajinskih M-1. Ako je tako, to je uvjerljiv argument za opremanje Abramsa sustavom za upozorenje na projektile. Ali upamtite: postoji mnogo drugih načina za uništavanje tenkova.

Drugi uništeni ukrajinski M-1 tenk; Foto: društvene mreže

47. mehanizirana brigada jedini je operater Abramsa ukrajinske vojske. Brigada je krenula u akciju sjeverno od Avdiivke, mjesta ruske zimske ofenzive, kasno prošle jeseni – a M-1 su stigli kratko vrijeme kasnije, zamijenivši nekoliko preživjelih Leoparda 2A6.

M-1 su bili u jeku borbi dok su se Ukrajinci povlačili iz ruševina Avdiivke i uspostavili novu obrambenu liniju nekoliko milja zapadno. Tamo su 47. brigada i susjedne jedinice zaustavile rusko napredovanje.

47. brigada je izgubila svoj prvi M-1 26. veljače ili malo ranije, kada je ruski first-person-view (pogled iz prvog lica) dron udario u odjeljak za streljivo tenka i izazvao požar koji ga je na kraju uništio. Moguće je da su protuprovalna vrata koja bi inače spriječila ulazak plamena u odjeljak bila otvorena u trenutku udara, jer je vrućina rezultirala eksplozijom streljiva od 120 milimetara, no teško je reći sa sigurnošću.

Drugi Abrams je nokautiran 3. ožujka ili prije njega – ovaj put je navodno laserski vođena protutenkovska raketa Kornet pogodila relativno slabo zaštićenu stranu trupa tenka i prošla točno kroz pričvršćeni eksplozivni reaktivni oklop M-19. Korneti imaju tandem bojeve glave: prvo punjenje probije oklop; drugi eksplodira unutar spremnika.

Drugi je projektil pogodio kupolu, nakon čega je uslijedio FPV dron, ali to je bio prvi projektil – i plamen koji je nastao kao rezultat njegovog udara – koji je pogodio 69-tonski M-1.

Treći ukrajinski uništeni M-1 tenk; Foto: društvene mreže

Treći potvrđeni gubitak Abramsa koji je uslijedio tjedan dana nakon drugog, očito je također rezultat napada protutenkovskim projektilom. On je izazvao vatru koja je rezultirala eksplozijom glavnih metaka u odjeljku za streljivo. Protuprovalna vrata i vanjska ploča za ispuhivanje odjeljka (blowout panel) očito su zakazali.

Sustav laserske detekcije možda je mogao spasiti dva Abramsa koji su postali žrtve Korneta ili sličnih projektila. Ali to ne bi spriječilo ostale gubitke. Niti bi to spriječilo ono što je gotovo sigurno da će se dogoditi u nadolazećim tjednima i mjesecima dok rat traje i ostalih 28 M-1 se nastavlja boriti: gubici na minama, topništvu, a možda čak i na drugim tenkovima.

M-1 je solidan tenk. Ali nije ništa neranjiviji nego bilo koji tenk u ratu koji je pojeo više od 6000 ruskih tenkova i najmanje 700 ukrajinskih. Naviknite se gledati uništene i napuštene Abramse u Ukrajini.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Here’s How The Russians Are Taking Out Ukraine’s M-1 Abrams Tanks

(Preveo: Bojan Bajgorić Šantić)