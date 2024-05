Komentar Đurđice Klancir: Prokletstvo jednog resora i političke igre s energetikom

Još nisu poznati svi detalji kako bi trebala izgledala nova vlada koju će formirati Andrej Plenković uz pomoć Domovinskog pokreta, ali jasno je rečeno da će se sadašnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja rascijepiti i da će, po svemu sudeći, značajniji dio – dobiti Domovinski pokret. Izgleda ja je Plenković zaboravio na racionalizaciju koju je obećavao u vrijeme stvaranja megaministarstva, a energetiku kao da je čuvao nesređenom za one koji je žarko žele “srediti” po svojoj mjeri

Sjećate li se kako je obrazlagano spajanje gospodarstva i energetike kada je Andrej Plenković formirao vladu prije četiri godine? Tvrdilo se da je „brojka od 15, 16 ministara europski prosjek“, a da je spajanje ministarstava funkcionalno, da donosi racionalizaciju. „Ideja je funkcionalno spojiti ministarstva čije resore je ponekad teško arbitrirati i lakše je kad to radi jedan ministar, nego da se ide u mukotrpne pregovore i da premijer mora arbitrirati“, pojasnio je tada Zvonimir Frka Petešić, kao desna ruka Andreja Plenkovića.

I nastalo je megaministarstvo koje je preuzeo političar u usponu, Tomislav Ćorić, do tada ministar zaštite okoliša i energetike, a k njemu se sljubilo ministarstvo gospodarstva koje je u ranijoj Vladi vodio Darko Horvat. Iako je Tomislav Ćorić bio kadar od najvećeg povjerenja, povezan s Plenkovićem preko važne linije (Mate Granić), iako se pamte njegove laskave izjave o premijeru, primjerice, da je Batman i Supermen u jednom – izdržao je na tom mjestu samo dvije godine. Nagrađen je, doduše, sjajnom pozicijom viceguvernera u HNB-u, i izmaknuo se ispod medijskog radara, ali ostat će zabilježeno da je tijekom njegove dvije godine, a i ranije – dok je bio „samo“ ministar zaštite okoliša i energetike, bio najviše prozivan upravo zbog problema iz tog segmenta svog resora. Ostalo je zabilježeno, primjerice, da je njegov bivši pomoćnik Domagoj Validžić u svojoj obrani pred istražnim tijelima, kao osumnjičenik u slučaju Vjetroelektrana (onom zbog kojeg je uhićena Josipa Rimac) tvrdio da je ministar „sve znao“.

Kobno megaministarstvo

A onda je došao Davor Filipović na čelo nesumnjivo teškog megaministarstva i najavio sređivanje stanja, no ni on nije dočekao službeni kraj mandata Vlade – smijenjen je zbog afere Mreža, nakon što je otkriveno da je njegov savjetnik Jurica Lovrinčević dogovarao oglašavanje u medijima koji su zauzvrat trebali afirmativno pisati o njihovom ministarstvu. I opet je najveća drama bila oko energetike. Da ne ulazimo u detalje, bilo je to vrijeme kada je državu potresala afera INA – jer je otkriveno da je menadžer iz strukture tvrtke povezan s HDZ-om, Damir Škugor, organizirao preprodaju plina u kojoj je tvrtka pretrpjela štetu od otprilike milijardu kuna, a zaradile su privatne tvrtke, njegove i njegovih ortaka. Odvijala se i drama s formiranjem zaštitne cijene plina preko Here – jer je ključan veliki dobavljač, PPD, bio nezadovoljan osmišljenom metodologijom, a onda je uslijedila i afera Plin za cent – u kojoj je HEP nagomilao zalihe jeftinog plina, a onda je uslijedila „rasprodaja“ privatnim tvrtkama (u lipnju prošle godine 63 posto jeftinog plina iz HEP-a kupila je tvrtka PPD). Bilo je napeto i oko Petrokemije: suvlasnici, kombinacija PPD-INA, bili su nezadovoljni držanjem Ministarstva, a u jednom od šifriranih obraćanja ministar Filipović spomenuo je i legendarni naziv – predatori.

Mnogo toga iz resora energetike nije riješeno u vrijeme Davora Filipovića. Dio problema je naslijedio iz Ćorićevog vremena, Hera je ostala s nesređenom upravom, vrlo ograničeno funkcionalna, Hrote je ostala obezglavljena nakon što je otišao u mirovinu Boris Abramović, a njegov zamjenik, Darijan Budimir je izabran već drugi put za v.d. na šest mjeseci. Dugogodišnji moćan predsjednik HEP-a, Frane Barbarić, podnio je ostavku i postao savjetnik, a njegov nasljednik, Vice Oršulić je također v.d., a u Upravi je i dalje ostao Tomislav Šambić – za kojeg je otkriveno da je povoljno kupio stan od ključnog igrača na energetskoj sceni, Pavla Vujnovca.

A onda je pred izbore megaministarstvo preuzeo Damir Habijan, HDZ-ovac iz Varaždina koji se ranije nije posebno bavio ni gospodarstvom niti energetikom i bilo je posve jasno da on samo „tehnički“ treba držati da se sustav ne raspadne do izbora.

Uostalom, i u vrijeme Ćorića i u vrijeme Filipovića i Habijana – energetikom se bavio državni tajnik Ivo Milatić, za kojeg je Habijan, uoči imenovanja, naglasio da se njime on osobno ni ne može baviti – jer državne tajnike direktno bira Vlada.

Milatić kao čuvar i spojka

Dakle, i za ovu garnituru Vlade, koja upravo nastaje u pregovorima između HDZ-a i Domovinskog pokreta, energetiku je „čuvao“ – Ivo Milatić, Hvaranin koji uz sve obaveze u Ministarstvu stigne razvijati i biznis s vinima, a kao što je pisao N1 – zanimljivo je da mu se dogodio procvat poslovanja posebno kada je počeo surađivati s Konzumom, trgovačkim lancem u vlasništvu Fortenove, koja je, kao što je poznato, također u vlasništvu energetskog mogula Pavla Vujnovca. Ivo Milatić je još uvijek i pod lupom Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa zbog partija u Mintu, gdje se družio s najvećim igračima iz područja obnovljivih izvora energije. Forbes Hrvatska je pak prije nekoliko dana objavio da su upravo oni u proteklih nekoliko mjeseci dobili najviše dozvola za sunčane i vjetroelektrane.

Cijela ta prilično nedovršena i ranjiva situacija u području energetike, sve nesređene kadrovske križaljke u Heri, Hroteu i HEP-u, uz snažnu dominaciju državnog tajnika Milatića, zapravo su ostavština dosadašnjeg i bućeg premijera Andreja Plenkovića.

A ima i tragova još iz vremena Vlade Zorana Milanovića, koji je energetiku prepustio koalicijskom partneru, HNS-u, odnosno Ivanu Vrdoljaku, koji je utabao mnoge staze kojima su nastavili kročiti njegovi nasljednici i pripomogao stvaranju najmoćnije energetske kompanije, PPD. A i on se u povijesnom preokretu pripojio HDZ-u.

No, je li Andrej Plenković bio u prilici postaviti neke druge strandarde? Naravno da je, ali – nije. Nakon redanja nekoliko ministara, nema sumnje da je on bio taj koji se time ili nije htio baviti, ili je htio ostaviti tako – nesređeno, labilno i podložno utjecajima ključnih energetskih lobija u državi.

A sada se i napušta priča o racionalizaciji Vlade, o tome da je super spojiti sve u jedno, da je praktičnije za upravljanje – i sada opet sve ide na dva dijela. Pri čemu jedan od dijelova, po svemu sudeći, važniji dio gdje je i energetika – ide Domovinskom pokretu.

Radićeva stara želja

Od kada se formirao Domovinski pokret, još uoči prošlih parlamentarnih izbora 2020. godine, glavni kreator Mario Radić nije krio da im je cilj ući u vlast, formirati vladu, i da ih posebno zanima resor gospodarstva, energetike, poljoprivrede. Tada je, doduše, govorio da želi formirati vladu s HDZ-om bez Andreja Plenkovića, ali je izgleda u međuvremenu odustao od tog uvjeta. Dodali su u međuvremenu još nešto više radikalnog desnog naboja, inzistiranje na izbacivaju SDSS-a, ali i forsiranje demografske obnove po njihovom receptu – ali kontinuitet interesa za energetiku i gospodarstvo nije nestao.

Mario Radić je, uostalom, blisko surađivao s najmoćnijim igračem iz područja energetike, Pavlom Vujnovcem, još iz ranih poduzetničkih dana. U razgovoru za Jutarnji list rekao je u vrijeme početka svog političkog projekta da su „on i prijatelji” pomogli Pavlu Vujnovcu na početku njegove karijere da nađe posao u PPD-u na prodaji plina (Vujnovac doduše u javnim istupima to nije nikada ni potvrdio niti demantirao, a za Tportal je izjavio da u PPD-u u Vukovaru zaposlio putem natječaja). Također, Vujnovac je u zadnje vrijeme u svojim rijetkim javnim istupima govorio da on i Radić ne dijele ista politička uvjerenja.

No, nema sumnje da jesu i još uvijek blisko poslovno surađuju. Zajedno su u vlasničkoj strukturi Pevexa. Radić u Zagrebu ima stan u istoj nekretnini s dvojicom Vujnovčevih menadžera (a s njima je u kombinaciji i visokorangirani djelatnik SOA-e).

Sukob interesa? Ili to više nije bitno?

Neslužbeno se već piše da će upravo Mario Radić biti i potpredsjednik nove vlade, i da će on osobno dobiti taj dio resora koji će nastati novim cijepanjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. No, još je rano da bi se to znalo sa sigurnošću. Uostalom, prije izbora je i jedan od lidera DP-a, Stipe Mlinarić Ćipe govorio da Radić ne može preuzeti resor gospodarstva – jer bi to bio sukob interesa. Jer činjenica je da je on svo ovo vrijeme svog političkog angažmana ostao aktivan u svim svojim tvrtkama, da je kombinirao biznis i politiku, a njegov kum je postao i vlasnik Z1 televizije koja je odradila značajan posao afirmacije stranke – na toj je televiziji jedan od najvećih oglašivača upravo tvrtka Pevex.

Mario Radić, kreator Domovinskog pokreta, osoba koja ga je održala i uzdigla na novu razinu i nakon odlaska Miroslava Škore, a i danas, neovisno o tome što je predsjednik Ivan Penava, dominantno određuje smjer stranke – bit će ključna osoba oko kreiranja omjera snaga u vladi koja nastaje u kombinaciji HDZ-a i DP-a.

Ako i on osobno neće biti u ministarskoj fotelji novonastalog ministarstva, bit će tu negdje – na ‘halo’.

Sve ono što je strateški ostalo neriješeno u području energetike i gospodarstva u vrijeme dosadašnje HDZ-ove vlade sada će sigurno biti usmjereno uz pomoć Marija Radića i svih njegovih moćnih kontakata koje donosi u miraz sa sobom u novu Plenkovićevu vladu.

A sve to će omogućiti Andrej Plenković osobno.