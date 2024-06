Poslovi Bartuličina vozača: On ima roštiljarnu, a supruga prodaje proizvode od konoplje

Nakon što je otkriveno da je Stephena Bartulicu u izborni stožer Domovinskog pokreta u Ferrariju dovezao i odvezao Ivko Marić, višestruko osuđivani “poduzetnik”, FORBES Hrvatska je odlučio istražiti njegov poslovni profil. On je vlasnik tvrtke By the Way d.o.o. koja stoji iza istoimenog restorana i noćnog kluba na zagrebačkim Sveticama, a radi se o franšizi u Zagrebu poznatog lanca restorana Magazinska klet. No, to nisu svi poslovi obitelji Marić

Ivko Marić preko noći je postao poznat u najširoj javnosti, nakon što je svojim Ferrarijem u izborni stožer Domovinskog pokreta dovezao i odvezao novoizabranog zastupnika u Europskom parlamentu Stephena Bartulicu.

Odmah se, naravno, postavilo pitanje tko je čovjek s kojim je Bartulica odjurio u noć. Nedugo nakon, do javnosti su došle informacije da se radi višestruko osuđivanoj osobi, između ostalog i za pokušaj ubojstva.

Rastoran i noćni klub na Sveticama

Ljubitelji automobila prepoznali su da se radi o Ferrariju 296 GTS, koji košta od 348 tisuća eura, a FORBES Hrvatska odlučio je istražiti kakvu su to poslovni uspjesi omogućili kupovinu tako skupocjenog automobila.

Marić je vlasnik tvrtke By the Way d.o.o. koja stoji iza istoimenog restorana i noćnog kluba na zagrebačkim Sveticama. Inače, radi se o franšizi u Zagrebu poznatog lanca restorana Magazinska klet. Tvrtka Bay the Way osnovana je 2022. godine, prema službenim podacima sa servisa FINA-e krajem prošle godine imala je šest zaposlenih.

Prošle godine prihodi tvrtke iznosili su 650 tisuća eura, a dobit oko 85 tisuća eura. Prosječna neto plaća njegovih šest zaposlenika, prema podacima FINA-e iznosila je oko 640 eura.

Ivko Marić kao svjedok na suđenju 2018. godine Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uz Marića se veže više aktivnih i neaktivnih tvrtki i obrta iz čega je vidljivo da se i ranije bavio ugostiteljstvom, ali i drugim djelatnostima. Prije 15 godina imao je kafić Bolero u Dumovcu, koji je ugašen u manje od godinu dana. Kao obrt imao je registriran i disco club “Trans” na području Rugvice, što je također trajalo oko godinu dana. Nekoliko godina bavio se i aparatima za zabavu, za što je također imao registriran obrt.

Supruga prodaje proizvode od konoplje

Tvrtku Biljna terapija j.d.o.o. Marić je osnovao 2017. godine ali je 2021. izbrisana iz sudskog registra. No, paralelno, od 2014. godine na istoj adresi, u Okunšćaku pored Dugog Sela, postoji tvrtka istog naziva, ali na engleskom jeziku – Herbal Therapy d.o.o. Osnivačica te tvrtke je njegova supruga, Ljubica Marić.

Tvrtka Herbal Therapy registrirana je za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, a bavi se prodajom proizvoda na bazi ulja od konoplje. Kako je vidljivo na njihovoj internetskoj stranici, u ponudi imaju razne gelove, kreme, i energetska pića na bazi konoplje. Ta je tvrtka prošle godine imala prihode od oko 640 tisuća eura i dobit od 25 tisuća eura. Imali su pet zaposlenih.

Ljubica Marić je i direktorica tvrtke Chromos P.U. iz Zagreba, u kojoj njen suprug ima neizravno vlasništvo, preko svoje tvrtke By the Way d.o.o. Chromos P.U. prošle godine nije imao prihoda ni zaposlenih.