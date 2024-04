SAD priprema sankcije kineskim bankama koje podržavaju Rusiju

Američka vlada radi na sankcijama protiv nekih kineskih banki zbog strahova da one omogućavaju trgovinu s Rusijom i podržavaju rat protiv Ukrajine, izvijestio je u utorak, 23. travnja, Wall Street Journal.

Journal piše kako su aktivnosti na uvođenju sankcija izazvali strahovi oko trgovine između Kine i Rusije koja je, kako vjeruje SAD, pomogla Moskvi ponovno izgraditi svoju vojsku i staviti ju u snažnu poziciju u dugom ratu protiv Ukrajine.

Iako Kina Rusiji nije prodala nikakvo oružje od početka pune ruske invazije na Ukrajinu, Washington vjeruje kako je prodaja predmeta višestruke namjene poput čipova, sklopova, strojeva i alata – koji se mogu koristiti i u civilne, ali i vojne svrhe – pomogla ojačati rusku industriju oružja.

Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, izvješće dodaje kako je nacrt sankcija – kojima se prijeti izbacivanje ciljanih banaka iz globalnog financijskog sustava -“opcija eskalacije” za kojom bi se posegnulo samo u slučaju da propadnu diplomatski pokušaji rješavanja problema.

Moguće ozbiljne posljedice

Ako se sankcije uvedu, posljedice bi mogle biti ozbiljne, budući da kažnjene institucije više ne bi mogle pristupati američkom dolaru što bi negativno utjecalo na njihovu sposobnost obavljanja globalne trgovine i potencijalno izazvalo bankrot banaka, zbog čega bi na udaru bili i njihovi klijenti.

Sankcije bi također ugrozile i spori oporavak kineskog gospodarstva nakon pandemije, a utjecale bi i na rastući dug te zemlje.

Američki državni tajnik Antony Blinken Kinu bi trebao posjetiti u srijedu, gdje se očekuje da će upozoriti Peking oko izvoza u Rusiju. Ipak, nejasno je hoće li ova prijetnja teškim sankcijama motivirati Kinu da ograniči trgovanje s Rusijom. Prošlog tjedna iz američkog ministarstva vanjskih poslova rečeno je kako će se Blinken sastati s visokim kineskim vladinim dužnosnicima u Šangaju i Penkingu “kako bi razgovarali o čitavom nizu bilateralnih, regionalnih i globalnih pitanja, uključujući krizu na Bliskom istoku, ruski rat protiv Ukrajine, kao i pitanja Tajvana i Južnog kineskog mora.”

Američki dužnosnici, uključujući Blinkena, proteklih su tjedana izrazili zabrinutost zbog kineskog izvoza u Rusiju. Nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova zemalja članica G7 u Italiji prošlog tjedna, američki šef diplomacije Kinu je nazvao “primarnim pomagačem” ruske “obrabene industrijske baze”. Blinken je rekao kako su kineski “strojevi, poluvodiči i drugi predmeti dvostruke namjene” pomogli ruskoj vojnoj industriji da se oporavi od sankcija i kontrole izvoza. Dodao je da Kina, ako želi imati dobre odnose s Europom i drugim zemljama, ne može “raspirivati najveću prijetnju europskoj sigurnosti od kraja Hladnog rata.” Tijekom posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, američka ministrica financija Janet Yellen rekla je kako je SAD zabrinut zbog uloge koju kompanije u Kini igraju u ruskoj vojnoj nabavi. “Bilo koje banke koje olakšavaju značajne transakcije kojima vojna ili roba dvostruke namjene dolazi do ruske obrambene industrijske baze, riskiraju američke sankcije,” rekla je tada Yellen.

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: U.S. Is Preparing To Sanction Chinese Banks Supporting Russia, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)

