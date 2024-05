Statistika Plenkovićeve ex vlade o korupciji: Brojke su značajno narasle u drugom mandatu

U četiri godine šteta za proračun 1,7 milijardi eura



U MUP-u ističu da se uspješnost borbe protiv gospodarskog kriminaliteta i korupcije najviše vidi kroz iznos materijalne štetu ostvarene tim kaznenim djelima, pa navode da je od 2020. do 2024. godine ona iznosila 1.683.313.401 eura, dok je u razdoblju od 2016. do 2019. godine iznosila 804.053.528 eura, što je porast od 109 posto. Dodaju da je samo u prva tri mjeseca ove godine materijalna šteta prouzročena tim kaznenim djelima iznosila 35.489.343 eura.

Potom analiziraju proračunske gubitke uzrokovane zlouporabama sustava PDV-a i prijevarama s njim u vezi – tumače da unutar EU-a nema graničnih kontrole za trgovinu, a izvoz robe i usluga u drugu državu članicu je izuzet iz sustava PDV-a, pa se na tu robu i usluge porez ne naplati ni u državi u kojoj se one isporučuju ni u državi u kojoj se konzumiraju. U razdoblju od 2019. pa do 2022. godine bio je prisutan trend „uglavnom kontinuiranog povećanja kaznenih djela koja su povezana sa PDV prijevarama, dok je za razdoblje 2022. – 2023. primjetan blagi pad“, kažu. U nastavku govore o korupciji.