Stroga ograničenja za teretna vozila u EU dobila zeleno svjetlo

Vijeće EU-a je potvrdilo promjene uredbe koje pooštravaju pravila o emisijama ugljičnog dioksida za teška vozila i uvode nove postupne ciljeve za razdoblje do 2040. Kako su priopćili iz Bruxellesa, promjene proširuju područja primjene postojeće europske uredbe, tako da će ciljevi smanjenja emisija važiti za gotovo sva nova teška vozila s certificiranimi emisijama ugljičnog dioksida, uključujući manje kamione, gradski autobusi, autobuse i prikolice, navodi STA.

Uz to, nova pravila zadržavaju postojeći cilj od 15 posto smanjenja emisija za teška teretna vozila teža od 16 tona do 2025. godine, te postavljaju neke nove ciljeve.

Među tim ciljevima su smanjenje emisija za 45 posto do 2030. godine, 65-postotno smanjenje emisija do 2035. godine i 90-postotno smanjenje emisija do 2040. godine za teretna vozila teža od 7,5 tona, autobuse i vozila kao što su kamioni za smeće i betonski mikseri.

Novi gradski autobusi će morati do 2030. godine smanjiti svoje emisije za 90 posto, a do 2035. godine postati vozila potpuno bez emisija.

Razvoj zajedničke metodologije

Uredba koja je usvojena u ponedjeljak, 13. svibnja, bit će objavljena u Službenom listu EU-a, a stupit će na snagu 20 dana nakon objave. Europska komisija će morati ocijeniti učinkovitost i utjecaje provedbe izmijenjene uredbe najkasnije do 2027. godine, dodaje STA.

Među ostalim, trebat će ocijeniti i mogućnost razvoja zajedničke metodologije za procjenu i izvještavanje o emisijama ugljičnog dioksida tijekom cijelog životnog ciklusa teških teretnih vozila.

Teška vozila odgovorna su za više od 25 posto emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa u EU, prema navodima Vijeća EU-a. Emisijski standardi za neka od njih prvi su put postavljeni 2019. godine.

Europska komisija je prijedlog za reviziju standarda emisija ugljičnog dioksida za teška vozila podnijela u veljači prošle godine. Ta revizija dio je zakonodavnog paketa EU-a “Fit for 55”. Ažurirana pravila doprinose cilju EU-a da do 2030. godine smanji neto emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto u usporedbi s razinama iz 1990. godine i da do 2050. godine postigne klimatsku neutralnost.