Kako je Elon Musk ušutkao vladine zaposlenike da bi podaci o novom superračunalu ostali tajni

Najbogatiji čovjek svijeta pohrlio je u Memphisu izgraditi ogroman podatkovni centar za svoj AI startup xAI – i učinio sve što je mogao kako bi detalji ostali tajni.

Prije gotovo pola godine, prije nego što su gradski vijećnici, a kamoli obični građani saznali da Elon Musk u njihovom dvorištu gradi “najveće superračunalo na svijetu”, milijarderov tim potajno se sastao s cijelim nizom nacionalnih i lokalnih tijela za provedbu zakona. Među njima su bili i ured šerifa, ured policije Memphisa, američki Department of Homeland Security i FBI.

Tajni sastanak, o kojemu se nije ranije izvještavalo, ticao se Muskovog AI startupa xAI, kažu iz Komore za područje Memphisa, skupine za gospodarski razvoj koja od ožujka iza zatvorenih vrata upravlja pregovorima.

“Zaista cijenim vrijeme i trud koji ste svi uložili u ovaj projekt. Na rubu smo nevjerojatnog trenutka u povijesti Memphisa,” napisala je skupini u emailu direktorica Komore za gospodarski razvoj, Gwyn Fisher. Ponudila im je razgledavanje Muskovog novog postrojenja, ali pod jednim uvjetom: Da potpišu ugovor o tajnosti podataka s tvrtkom CTC Property, misterioznom shell kompanijom koju kontrolira Muskov osobni bankar Jared Birchall.

Potpisani ugovori o tajnosti

Birchall je bivši financijski analitičar, a Muskova je desna ruka već gotovo deset godina. Postao je njegov savjetnik nekoliko godina nakon što je otpušten iz Merrill Lyncha zbog neprimjerene komunikacije s klijentom, izvijestio je Reuters. Otada je imenovan izvršnim menadžerom u SpaceX-u, Neuralinku, The Boring Companyju i xAI-ju. Upravlja Muskovom zakladom, a nadzirao je i preuzimanje Twittera. Također je zadužen za Muskovo osiguranje.

Forbes je prvi izvijestio kako su vladini dužnosnici u Memphisu potpisali ugovore o tajnosti s xAI-jem, a naknadno i dobio uvid u taj ugovor, kao i druge interne dokumente. Činjenica da su vladine agencije pristale na uvjete xAI-ja o povjerljivosti je “neetična,” kaže Scott Banbury, iz organizacije za zaštitu okoliša Sierra Club, koji vjeruje da bi vlada prije svega račune trebala polagati građanima Memphisa.

Muskove kompanije već dugo koriste ugovore o tajnosti podataka kako bi ušutkale vladine dužnosnike o projektima u svojim gradovima. Čini se kako se ista priča ponavlja u Memphisu.

FBI i ured šerifa okruga Shelby nisu željeli komentirati sastanak s xAI-jem, a ostale agencije nisu niti odgovorile na Forbesove upite. Ipak, dokumenti pokazuju kako su i gradska policija i ured šerifa isporučili potpisane ugovore šefu za korporativnu sigurnost u xAI-ju, Loganu Beachu. Nejasno je pružaju li ove agencije usluge osiguranja za kompaniju. Musk je ranije koristio nelicencirane čuvare za blokiranje javnih cesta i plaža u blizini SpaceX-ovih postrojenja u Teksasu.

Zovu ga – gorostas

Superračunalo xAI-ja izgrađeno je u praznoj tvornici pored rijeke Mississippi za samo četiri mjeseca. Dobio je nadimak “Colossus” (eng. gorostas). Komora je u lipnju objavila kako će xAI osnovati “novi dom” u Memphisu, pohvalivši se brzinom kojom je došlo do “nekoliko milijardi dolara” vrijednog dogovora. Ipak, gradski vijećnici tada su rekli da je za njih to prvi glas o projektu. Zatražili su više vremena i informacija kako bi bolje shvatili pothvat zbog kojeg bi xAI postao najveći potrošač energije i vode u gradu. Mjesec dana kasnije, podatkovni centar službeno je krenuo s radom.

Muskove kompanije već dugo koriste ugovore o tajnosti podataka kako bi ušutkale vladine dužnosnike o projektima u svojim gradovima. Čini se kako se ista priča ponavlja i u Memphisu. Političari u gradu optužuju xAI da je prikrivao svoju suradnju s developerima i javnim dužnosnicima koji su mjesecima privatno razrađivali planove za Memphis, o čemu je Forbes ranije izvještavao. CTC Property najprije je u ime xAI-ja Komori pristupio – i odmah im na potpis dao ugovore o tajnosti – u ožujku, ali gradsko vijeće i javnost o projektu nisu znali ništa sve do lipnja. “Zbog ugovora smo se morali strogo držati protokola i uključeni su bili samo oni koji su morali znati,” rekao je u srpnju za Forbes čelnik Komore, Ted Townsend. Komora nije željela komentirati sastanke koje su organizirali, a iz xAI-ja nisu niti odgovorili na upite za komentar.

Dolazak startupa u Memphis popratili su agresivni zahtjevi za resursima na tom području. Podatkovni centar zatražio je dovoljno električne energije za 100.000 kućanstava, a svakoga dana povlačit će više od milijun galona vode za hlađenje svojih servera. Trenutačno čekaju odobrenje regionalnog opskrbljivača energijom, Tennessee Valley Authority (TVA) za ukupne kapacitete od 150 megavata, što će zahtijevati izgradnju potpuno nove trafostanice. Musk je nedavno tweetao kako će se broj GPU-ova koji čine superračunalo udvostručiti “za par mjeseci.” Semafor izvještava kako je postrojenje uspjelo pokrenuti svih 100.000 čipova H100 tvrtke Nvidia u isto vrijeme.

“Ove kompanije očekuju da se mogu samo prošetati bez da itko zna išta o tome što rade. Deborah Fisher, izvršna direktorica, Tennessee Coalition for Open Government

Histerija oko umjetne inteligencije izazvala je porast ogromnih podatkovnih centara, a s njim i strahove kako će lokalne energetske mreže i ključni resursi biti napregnuti do točke pucanja. Ipak, zakoni o privatnosti pojedinih saveznih država, kao i potpisani ugovori o tajnosti, omogućili su voditeljima projekata da od javnosti sakriju ključne informacije pod izlikom poslovnih tajni ili povjerljivih podataka. Na primjer, grad Dalles u Oregonu prikrivao je koliko vode troši podatkovni centar Googlea sve dok lokalni medij The Oregonian nije tužio kako bi dobio uvide u podatke. Kada je Forbes upitao TVA o drugim podatkovnim centrima koje opskrbljuje, tvrtka je odbila podijeliti ikakve informacije o njima, tvrdeći kako su ti “osjetljivi poslovni podaci” zaštićeni ugovorima.

Nisu željeli reći jesu li potpisali ugovor o tajnosti za xAI projekt. Uz to, agencija za gospodarski razvoj Memphisa, EDGE, odbila je Forbesov zahtjev za javne evidencije u vezi s xAI-jem, pozivajući se na poslovne tajne. Članove odbora EDGE-a imenuju grad i okrug, dok odbor tvrtke TVA, koja je u saveznom vlasništvu, nominira američki predsjednik i potvrđuje Senat.

“Ovo je neviđeno,” kaže stanovnik Memphisa Ward Archer, govoreći o ugovorima o tajnosti. Archer je čelnik lokalne neprofitne udruge za zaštitu okoliša Protect Our Aquifer, koja pritišće lokalne agencije da objave pojedinosti o zahtjevima xAI-ja za vodom. “Kako to možete raditi i biti izabrani na neku poziciju? Čudno je – čemu ta potreba za tajnošću? Ne razumijem.”

Kada državni odvjetnik poništava ugovore o tajnosti…

Tesla je u Nevadi preko ugovora o tajnosti zabranila državnim dužnosnicima da otkrivaju informacije o poreznim olakšicama koje bi kompanija dobila. Nekoliko vladinih tijela u Brownsvilleu u Teksasu – uključujući odbor tvrtke za komunalne usluge – također su od SpaceX-a dobila zahtjeve da potpišu ugovore o tajnosti. Ugovori su poništeni tek kada je to naredio državni odvjetnik. U Bastropu, također u Teksasu, gdje je Muskova tvrtka The Boring Company izgradila proizvodni pogon, jedan stanovnik tvrdi kako ih je kompanija tražila da potpišu ugovore o tajnosti prije pregleda planova koji tehnički spadaju pod javne spise.

Deborah Fisher, izvršna direktorica neprofitne organizacije Tennessee Coalition for Open Government, za Forbes kaže kako ugovori o tajnosti nisu snažniji od zakona saveznih država o pristupu javnim podacima, ali da se svejedno koriste za otežavanje pristupa informacijama.

“Građani su frustrirani kada vide da ogromnim kompanijama lokalni dužnosnici daju svakakve povlastice, koristeći novac lokalnih poreznih obveznika,” kaže Fisher za Forbes. “Istovremeno, kompanije očekuju da se mogu samo prošetati bez da itko zna išta o tome što rade.”

Nakon službene najave dolaska xAI-ja u Memphis, tvrtka za komunalne usluge Memphis Light, Gas and Water (MLGW) predstavila je projekt na sastanku gradskog vijeća u srpnju, po prvi put objavivši koliko vode i energije superračunalo treba. Otada je tvrtka odbacila argumente da su morali dobiti odobrenje gradskog vijeća prije pristanka na zahtjeve xAI-ja. Rekli su da su to “dezinformacije” i u pismu regionalnoj tvrtci za komunalne usluge u Tennesseeju napisali kako “ne može diskriminirati, kočiti ili odbiti pružiti uslugu koja se u granicama razuma može zahtijevati i ispuniti.”

Spisi koje je Forbes dobio od MLGW-a pokazuju kako je predsjednik tvrtke Doug McGowen, kojeg je imenovao gradonačelnik, potpisao ugovor o tajnosti u svibnju, dok je projekt još uvijek bio tajan. Glasnogovornik tvrtke za Forbes kaže kako je “uobičajeno da tvrtka traži takve ugovore, jer žele zaštititi svoje informacije kada rade s bilo kojom vladinom agencijom.” Dodao je kako je predsjednik jedini zaposlenik koji smije potpisivati takve ugovore, kao i da MLGW nikada nije skrivao informacije o superračunalu, već “djeluje u skladu sa svim zakonima vezanima za javne podatke,” naglašavajući kako je xAI taj koji ima sve informacije o projektu.

Redovi generatora ispred postrojenja xAI-ja u Memphisu izazvali su strahove mještana zbog potencijala za onečišćenje / FOTO: PLANET LABS via FORBES

Ali xAI je navodno odbio razgovarati sa zajednicom Memphisa, istom onom kojoj se toliko žarko želio priključiti. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, koalicija organizacija za zaštitu okoliša poslala je pisma odborima tvrtki TVA i MLGW, kao i Komori za područje grada Memphisa, zatraživši od njih da uključe lidere u zajednici u proces donošenja odluka koje ih se tiču. Blizina postrojenja kvartovima u kojima živi pretežno crnačko stanovništvo koje je već od ranije izloženo onečišćenju od industrije i kronično slabo opskrbljeno komunalnim uslugama izazvalo je strahove da bi se ti problemi mogli dodatno pogoršati. Prošlog tjedna, grad je dao dozvolu da xAI dobije preko 200 hektara zemlje pored podatkovnog centra, koju će tvrtka unajmljivati bez plaćanja najma na prvih godinu dana. Nitko nije objavio za što će se ta zemlja koristiti.

“Budući da je MLGW javna tvrtka, to me brine iz perspektive ograničenja njihove sposobnosti da u razumnim granicama informiraju i odbor i javnost,” kaže Amanda Garcia, odvjetnica u Južnom centru za pravo za zaštitu okoliša (SELC).

U posljednje vrijeme ti strahovi fokusirani su na generatore na plin koje xAI koristi za nadopunjavanje svojih energetskih potreba. Ispred postrojenja stoji najmanje 18 generatora s ukupnim kapacitetom od 100 megavata – dovoljno za 50.000 kućanstava – kažu iz SELC-a.

SELC je u kolovozu u pismu uredu za zdravstvo okruga Shelby upozorio da bi emisije plinova iz generatora mogle pogoršati postojeće onečišćenje zraka i izazvati respiratorna oštećenja u kljudi. Agencija za zdravstvo za Forbes je rekla kako generatori Muskovog startupa ne zahtijevaju dozvole ili nadzor ako nisu aktivni više od 364 dana. Tu iznimku neke skupine u zajednici nazivaju običnom rupom u zakonu. U izjavi za Forbes, glasnogovornik Agencije za zaštitu okoliša rekao je kako Agencija istražuje te tvrdnje.

Sva ta tajnost oko postrojenja xAI-ja pobudila je veliku znatiželju mještana. Jedan od njih za Forbes kaže kako je jednog dana parkirao automobil na javnoj cesti pored podatkovnog centra i pokušao dronom snimiti lokaciju, ali da su mu na prozor pokucali naoružani čuvari. Stanovnik, koji je zbog straha želio ostati anoniman, kaže kako su čuvari uslikali registarske tablice na njegovom automobilu prije nego je otišao odande.

Autor originalnog članka: Sarah Emerson, Forbes; Emily Baker-White, Forbes

Link: How Elon Musk Muzzled Government Employees From Talking About xAI’s New Supercomputer

(Prevela: Nataša Belančić)