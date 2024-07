Musk juriša u skupi projekt superračunala u Memphisu

Elon Musk gura projekt izgradnje divovskog superračunala u Memphisu, što je investicija od nekoliko milijardi dolara, no brzinski sklopljen posao, ugovori o tajnosti i dogovori ispod stola razljutili su političare i zabrinuli stanovnike koji sada zahtijevaju odgovore

Ted Townsend kaže kako je Elonu Musku trebalo otprilike tjedan dana da odluči izgraditi novo superračunalo za svoji startup xAI u Memphisu. Nakon nekoliko kaotičnih dana pregovora u ožujku, Musk i njegov tim – u kojemu su bili i predstavnici nekoliko njegovih kompanija – odlučilo se upravo na Memphis u saveznoj državi Tennessee zbog pristupa energiji i kapacitetima za brzu izgradnju, rekao je Townsend, čelnik neprofitne udruge Greater Memphis Chamber koja je radila na sklapanju posla.

“Idemo juriti oko Memphisa,” prepričava Townsend Muskove riječi. Izvođači xAI-ja projekt su prozvali “Colossus” prema filmu iz 70-ih “Colossus: The Forbin Project” o nekontroliranom programu umjetne inteligencije koji upravlja američkim nuklearnim arsenalom. “Colossus: Vidi sve. Osjeti sve. Zna sve. Kontrolira svo naoružanje i obranu. Kada ova bezosjećajna kreacija zavlada ljudima, rezultat je katastrofalan.”

Investicija od nekoliko milijardi dolara, kako procjenjuje Townsend, službeno je objavljena prije mjesec dana.

Zabrinuti gradski vijećnici, stanovnici uplašeni

Ipak, nekoliko članova Gradskog vijeća u Memphisu sada je pozvalo vlasti da zaustave projekt zbog zabrinutosti oko tajnovite prirode posla i energetskih zahtjeva podatkovnog centra. Vijećnici su ranije ovog mjeseca rekli kako ih se nije uključilo u proces donošenja odluke o kojemu je pregovarao Muskov tim, udruga Greater Memphis Chamber i lokalni izvođači i opskrbljivači energijom – svi obvezani ugovorima o tajnosti – nekoliko mjeseci prije nego su oni uopće i dobili detalje o podatkovnom centru. Iz ureda gradonačelnika i Muskovog startupa nisu odgovorili na upite za komentar.

“Ovo nam je već pred vratima, a ne znamo ništa,” rekla je vijećnica Rhonda Logan na nedavnom sastanku Vijeća, naglasivši kako je potrebno “usporiti i razumjeti utjecaj.”

Memphis ima prošlost loših poslova… i jako je važno da ovo bude dobar posao za Memphis.” Pearl Walker, gradska vijećnica

Vijećnica Pearl Walker za Forbes kaže kako je razvoj projekta među njenim glasačima izazvao “histeriju”. “Ljudi se boje. Boje se što će se dogoditi s vodom i s opskrbom energijom,” rekla je ona u srijedu ujutro na javnom sastanku u organizaciji tvrtke za energetsku opskrbu grada Memphis Light, Gas and Water (MGLW).

“Memphis ima prošlost loših poslova… i jako je važno da ovo bude dobar posao za Memphis. Moramo sve temeljito istražiti i inzistirati na stvarima koje su nam u interesu, koje su za nas dobre.”

Superračunalo za obuku chatbota – konkurenta ChatGPT-u

Nakon brzinskog finaliziranja ugovora u ožujku, izgradnja je počela gotovo odmah. Superračunalo će se koristiti za obuku chatbota xAI-ja, Groka, konkurenta ChatGPT-ju koji sve više okupira pozornost ekscentričnog milijardera.

Musk je nedavno zabrinuo dioničare tvrtke Tesla nakon što je preusmjerio isporuku vrijednih AI čipova iz Tesle u xAI, startup za generativnu umjetnu inteligenciju kojeg je osnovao u ožujku 2023. godine. Sljedeća verzija Groka bit će obučena na 100 tisuća Nvidijinih čipova H100, rekao je prošlog mjeseca Musk nedugo nakon što je objavio da će police za servere isporučivati Dell i Super Micro.

Glasine o podatkovnom centru za xAI kolaju već mjesecima, pojačane Muskovom izjavom iz svibnja da će on osobno nadzirati razvoj superračunala, izvijestio je The Information. U tom trenutku je xAI već stupio u kontakt s izvođačima i energetskim sektorom u Memphisu oko lokacije podatkovnog centra u gradu. Townsend za Forbes kaže kako je xAI bio u pregovorima sa sedam ili osam drugih lokacija prije nego je odabrao upravo Memphis.

Townsendov tim je od ožujka ulagao herojske napore da “drže tempo s Muskom i njegovim timom.” Rekao je kako je nekoliko članova udruge, koji su pregovarali o poslu, prihvatilo Muskovu pozivnicu na posjet Teslinoj tvornici u Teksasu. “Udvarali su nam se jednako koliko i mi njima,” kaže Townsend.

Što je sve Musk obećao i nije ispunio

xAI je usmeno obećao da će poboljšati javnu infrastrukturu Memphisa koja bi podržavala razvoj podatkovnog centra – izgradit će novu energetsku stanicu i postrojenje za preradu otpadne vode. Startup je predložio da sam izgradi oba postrojenja, iako gradska tvrtka za energiju kaže kako za to ne postoje nikakvi ugovori. Gradska vijećnica Jerri Green za Forbes kaže kako će xAI “s vremenom predati ključeve” grada.

Ne možemo pozdraviti projekt koji se ovako izruguje s našim javnim procesima. LaTricea Adams, savjetnica Bijele kuće za ekološku pravdu, rodom iz Memphisa

Musk ima dugu prošlost obećavanja poboljšanja javne infrastrukture u mjestima gdje otvara sjedišta svojih kompanija, no ta obećanja ne ispunjava.

Njegov startup Boring Company 2018. je godine obećao izgraditi mrežu za javni prijevoz ispod Las Vegasa. Nekoliko godina kasnije, ovaj projekt nije došao ni blizu ispunjavanja svojih ciljeva, a opterećuju ga kršenja sigurnosnih standarda. Slično je u sklopu ambicioznih poslova obećao i u Chicagu i na potezu između Washington DC-ja i Baltimorea, no oba projekta su zaustavljena i uklonjena s internetskih stranica Boring Companyja. Iako je navodno ostvario određeni napredak ka ispunjavanju obećanja da će izgraditi “ekološki raj” oko Tesline gigatvornice u Austinu, Musk je istovremeno iskoristio rupu u lokalnim zakonima i osigurao da ga se izuzme iz lokalnih regulacija o zaštiti okoliša.

Bit će javno saslušanje?

Prošlog mjeseca je nevladina udruga Greater Memphis Chamber objavila lokaciju podatkovnog centra u Memphisu. xAI će iznajmiti praznu tvornicu koja je nekoć bila u vlasništvu Electroluxa. Tvornica se nalazi u Boxtownu, susjedstvu na jugozapadu grada koje gradske vlasti i kompanije za energiju već dugo zapostavljaju i koje dosad nije imalo svoje predstavnike u razgovorima s xAI-jem. Na sastanku MLGW-a u srijedu, savjetnica Bijele kuće za ekološku pravdu LaTricea Adams, inače rodom upravo iz tog dijela grada, tajnovitost oko projekta opisala je kao “razočaravajuću i sramotnu.”

“Građani Memphisa, pogotovo jugozapada Memphisa, zaslužuju odgovore… i javno saslušanje unutar sljedeća dva tjedna,” rekla je. “Ne možemo pozdraviti projekt koji se ovako izruguje s našim javnim procesima.”

Townsend uporno tvrdi da će posao za Memphis biti dobar, a vijećnica Green i njen kolega Jeff Warren također izražavaju oprezan optimizam oko projekta. Green kaže kako će vijećnici o projektu dobiti više detalja sljedećeg tjedna, a djelomično će to biti na “zatvorenoj sjednici.”

Milijuni tona vode za rashlađivanje

“Vjerujem da postoje neke stvari o kojima još ne mogu raspravljati u javnosti,” kaže ona. Zasad se očekuje kako će za rashlađivanje podatkovnog centra biti potrebno gotovo pet milijuna litara vode dnevno, koja će dolaziti iz primarnog izvora vode za grad. Za usporedbu, grad troši oko 570 milijuna litara vode dnevno.

Namjera je da ovakav dogovor bude privremen, no planovi za novo postrojenje za preradu otpadne vode nisu finalizirani, a gradske vlasti za Forbes kažu kako grad dozvole za podatkovni centar nije uvjetovao dovršavanjem postrojenja. Iz opskrbljivača potvrđuju kako će Muskovom superračunalu biti dozvoljeno koristiti javnu vodu sve dok postrojenje za preradu otpadnih voda ne počne raditi.

Sarah Houston, direktorica lokalne skupine za zaštitu okološa Protect Our Aquifer, naglašava kako je ovaj ugovor način da grad napokon dobije postrojenje za preradu vode koje želi već godinama. Razvoj bi mogao biti odlična prilika, kaže ona, ali zahtijeva veću transparentnost od strane grada, pogotovo ako se uzme u obzir dosadašnji odnos prema jugozapadnom Memphisu. “Želimo biti sigurni da smo sve napravili kako treba,” rekla je ona na javnom sastanku.

Usprkos Townsendovom entuzijazmu oko ispunjavanja energetskih potreba xAI-ja, postoje i pitanja o tome koliko električne energije će tvrtka smjeti uzimati iz gradske mreže. Posljednjih godina je grad tražio od stanovnika da smanje korištenje električne energije kako ne bi došlo do nestanaka struje izazvanih preopterećenjem. Izvršni direktor MLGW-a Doug McGowen gradskom je vijeću rekao kako će xAI u početku trebati do 50 megavata električne energije – jedan megavat je dostatan za opsrkbu oko 1000 kućanstava. Startup je zatražio i krajnji kapacitet od 150 megavata, što će zahtijevati odobrenje regionalne kompanije, Tennessee Valley Authority (TVA), kao i izgradnju dodatne stanice koju je xAI obećao izgraditi, kažu iz MLGW-a.

Nekoliko lokalnih skupina pobunilo se protiv energetskog otiska xAI-ja. “Moramo razmisliti o tome kako će industrija koja koristi toliku količinu energije utjecati na zajednice koje se već bore s ogromnim problemima izazvanima onečišćenjem i velikim energetskim teretom,” napisala je prošlog mjeseca koalicija gradskih organizacija za zaštitu okoliša u otvorenom pismu.

McGowen je obećao vijećnicima da će xAI sudjelovati u TVA-ovom programu koji zahtijeva od industrijskih klijenata da smanje svoje operacije kako bi izbjegli nestanak struje u trenucima visoke upotrebe električne energije. Townsend za Forbes kaže kako su u sklopu superračunala “inženjeri iz Muskovih kompanija, ali i drugi, došli u Memphis kako bi razgovarali o tome što je potrebno za proizvodnju potrebne energije,” i dodaje kako “očekujemo sve više i više takvih situacija.”

Glasnogovornik TVA-a za Forbes kaže kako tvrtka trenutno nema ugovor s Muskovom kompanijom, a nisu željeli reći sudjeluju li neke druge AI tvrtke u programu.

Superračunalo u staroj tvornici

Musk lokaciju za superračunalo, staru tvornicu, iznajmljuje od nekretninske tvrtke Phoenix Investors. Lokalna energetska tvrtka za Forbes kaže kako se u zgradi trenutno nalazi kompanija CTC Property LLC. Vjerojatno je ona vezana za xAI – sjedište CTC Propertyja otvoreno je u Tennesseeju ovog ožujka, u isto vrijeme kada je xAI dovršavao pregovore s Memphisom. Forbes nije uspio potvrditi je li kompanija zaista Muskova, no on često kreira nove, inkognito tvrtke kako bi prikrio svoje poslovne aktivnosti. Musk tvrdi kako će superračunalo biti spremno do kolovoza, a tvrtka je ovog mjeseca objavila fotografije koje prikazuju police sa serverima u podatkovnom centru.

Townsend i McGowen kažu kako je xAI dao usmene garancije da će sam izgraditi i energetsku stanicu i postrojenje za preradu vode. Startup ima “paralelni put kojim želi reći da mogu graditi brže i bolje,” rekao je McGowen gradskim vijećnicima, dok iz MLGW-a za Forbes kažu kako xAI-jevi paralelni planovi za dizajn “mogu ispuniti njihove potrebe, a potencijalno i potrebe drugih na tom području.”

U prošlosti su Muskove kompanije primale milijarde dolara poreznih subvencija od saveznih država i gradova u zamjenu za izgradnju na njihovim teritorijima. Townsend kaže kako u Memphisu xAI neće tražiti niti dobiti porezne olakšice, barem ne još. Dodaje: “Ne mogu reći što će željeti raditi u budućnosti. Svi ti alati i resursi uvijek su opcija… a mi ćemo nastaviti pomagati povezati te resurse kada to bude potrebno.”

