Proizvođač Rafalea uz sunovrat prihoda uspio doseći rekordnu dobit

Dassault Aviation Groupu, koji bi uskoro Hrvatskoj trebao dostaviti dio naručenih Rafealea, prošle su godine prihodi pali za 30 posto. To je pratio i snažan pad narudžbi i isporuka novih zrakoplova. Usprkos tome dobit im je blago porasla, na novu rekordnu razinu, a do kraja godine planiraju isporučiti 35 Falcona i 20 Rafalea te značajno povećati prihode

Francuski proizvođač borbenih aviona Rafale i poslovnih zrakoplova Falcone objavio je financijske rezultate za prošlu godinu, prihodi su im bili gotovo za trećinu manji nego 2022. godine. Lani je Dassault Aviation grupa ostvarila 4,8 milijardi eura prihoda, dok je godinu dana prije podvukla crtu na 30 posto viših 6,9 milijardi eura. Međutim, ostvarili su i prilagođenu neto dobit od 886 milijuna eura, što je šest posto više od one ostvarene godinu dana prije, ali i novi rekord u povijesti tvrtke.

U financijskom izvještaju objavljenom na službenim stranicama tvrtke može se vidjeti i kako je u prošloj godini broj narudžbi drastično pao. Tvrtka je lani zaprimila narudžbe za 60 Rafalea i 23 Falcona, dok su godinu dana prije naručena 92 Rafalea i 64 Falcona. Forbes Hrvatska o tome je već izvijestio u veljači. No, tada nije bila objavljena financijski obim tih statistika, a on je vrtoglav.

U prošloj je godini Dassault primio narudžbe u vrijednosti od 8,25 milijuna eura, što je 150 posto manji iznos u usporedbi s onim iz 2022. godine od 20,95 milijuna eura.

Francusko ministarstvo oružanih snaga lani se predbilježilo za 42 Rafalea vrijednih više od 5,5 milijardi dolara, Foto: Dassault Aviation

Od 60 naručenih Rafalea, 42 naručila je Francuska, ostalih 12 proizvest će se za Indoneziju. U 2022. godini većina narudžbe došla je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su ugovorili dostavu 80 aviona. Iz Dassaulta napominju kako bi rezultat bio bolji da je pribrojeno i 18 Rafalea koje je početkom siječnja naručila Indonezija jer se posao dogovarao tijekom prošle godine. No zaključen je tek 8. siječnja, tako da će to biti pribrojeno narudžbama u ovoj godini.

Nagomilavanje nedovršenih poslova

Prihodi tvrtke izravna su posljedica isporuka koje su išle sporijim tempom od predviđenog zbog problema u dobavnim lancima i iščekivanja odobrenja za izlazak na tržište Falconu 6X. Dakle, isporuke borbenih aviona išle bile su bliže planu nego one poslovnih aviona. Isporučeno je 13 Rafalea od predviđenih 15 te 26 Falcona od predviđenih 35. U 2022. godini iz tvornice je naručitelju dostavljeno 14 Rafalea te 32 Falcona.

Vrijednost nedovršenih poslova (eng. backlog) nastavlja rasti, na posljednji dan 2023. godine iznosila je 38,5 milijardi eura, što je protuvrijednost ugovora za 295 zrakoplova – 141 Rafale za izvoz, 70 za Francusku i 84 Falcona. Na kraju 2022. godine taj je iznos bio 35 milijuna eura za 164 Rafalea – 125 za izvoz i 39 za Francusku i 87 Falcona.

Dassault Aviation Rafaleima opskrbljuje francusko ratno zrakoplovstvo od 2006. godine, a dvije godine prije sklopio je ugovor i s francuskom mornaricom. Dosad je Francuska naručila 234 Rafalea. U prošlogodišnjoj ‘petoj tranši’ naručeno je 42 tih borbenih aviona. Prva je tranša narudžbi 13 Rafalea bila 1993. godine, šest godina kasnije naručeno ih je 48. Francuska je 2004. odlučila obnoviti flotu s još njih 59, a potom 2009. godine sa 60. Prije tri godine izdali su i posebnu narudžbu za 12 Rafalea kako bi zamijenili avione prodane Grčkoj koja je uz 12 korištenih, naručila i šest novih.

Pandemijski utjecaji

U izvještaju tvrtke na čelu s Éricom Trappierom navodi se kako pandemijski poremećaji u lancima opskrbe i dalje ozbiljno utječu na poslovanje podizvođača u zrakoplovnoj industriji koji nisu uvijek u mogućnosti isporučiti potrebnu kvalitetu ili zadovoljiti rokove.

Upravo problemi s dobavljačkim lancima i nedostatak kapaciteta u aerostrukturi navode se kao razlog kašnjenja u proizvodnim procesima Grupe. Takvi se utjecaji očekuju i u ovoj godini. Kako bi smanjili takve utjecaje i podržali podizvođače, dio aktivnosti tvrtka prebacuje u Indiju, što je poznato kao projekt Make in India. U izvještaju se spominje i kako se lani međunarodni kontekst pogoršao ratom u Ukrajini i sukobom na srednjem istoku.

U svakom slučaju, iz uprave Dassault Aviationa smatraju kako će u ovoj godini bolje rulati po poslovnim pistama i ostvariti prihode od šest milijardi eura.

Predsjednik upravnog odbora Dassault Aviationa Éric Trappier na predstavljanju prošlogodišnjih financijskih rezultata, Foto: Dassault Aviation

Novi model, vojni proračun i ekologija

Također, ističe se i kako je Francuska usvojila ambiciozan Zakon o vojnoj nabavi (Loi de Programmation Militaire – LPM) te će za to iz proračuna izdvojiti 413 milijardi eura za razdoblje 2024.-2030. Ta su izdvajanja 40 posto veća nego u prethodnom razdoblju, a na Dassault se odnose utoliko što LPM predviđa kontinuiranu isporuku četvrte i pete tranše Rafala.

U tom bi programskom razdoblju trebalo biti isporučeno 20 borbena aviona od 42 naručena u posljednjoj tranši. Isporuke za tu tranšu trebale bi početi od 2027. godine, kada se očekuje i završetak nadogradnji Rafale Standard F4 te početak pregovora za nadogradnju Rafale Standarda F5 uz koji bi trebao ići i razvoj borbe bespilotne letjelice.

Iz Grupe se hvale i kako su lani zaposlili 1.947 ljudi te im sada radna snaga u njihovih 18 tvornica doseže impozantan broj 13.533. U izvještaju su naglasili i kako su u odnosu na 2019. godinu smanjili potrošnju energije za 13,5 posto te kako su lani njihovi Falconi obavili 413 letova koristeći održivo gorivo.

Kako bi pospješila dekarbonizaciju Grupa je certificirala zrakoplove Falcon za let s mješavinama održivog zrakoplovnog goriva (SAF) koji koristi 50 posto kerozina. Svi letovi Dassault Aviationa, uključujući one u Sjedinjenim Državama, koriste 30 posto SAF mješavine.

Prošla je godina bila veoma bitna za Dessault Aviation jer je novi model poslovnog zrakoplova Falcon 6X i službeno ušao u upotrebu. Riječ je o zrakoplovu vrijednom oko 53 milijuna dolara koji je prvi put predstavljen 2020. godine. U kolovozu prošle godine odobrile su ga Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) i američka Federalna administracija za zrakoplovstvo (FAA).

Falcon 6X, Foto: Dessault Aviation

Iščekivanje Rafalea

Isporuke novih Rafalea čekaju Egipat, Katar, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indonezija, ali i Hrvatska. Vlada Andreja Plenkovića 2021. godine potpisala je ugovor o kupnji 12 rabljenih Rafalea od ratnog zrakoplova Francuske. Transakcija je premašivala 1,1 milijardu eura, a naručeno je deset jednosjeda i dva dvosjeda.

Iako je bilo najavljivano kako će do kraja prošle godine Hrvatskoj biti isporučena četiri aviona, to se još nije dogodilo. Gradi se infrastrukture za prihvat tih avione u vojarni Pukovnik Marko Živković na Plesu. Prvih šest aviona očekuje se u Hrvatskoj u prvoj polovici ove godine, u proljeće, u travnju. Datum nije preciziran, ali budući da nas očekuju parlamentarni izbori, neki su uvjereni kako bi se nabrijani avioni mogli spustiti na hrvatsko tlo i do kraja ožujka. Kad se to dogodi, svakako ćemo znati.