Velika potražnja za SU7: Kupci će na Xiaomijev električni automobil čekati više od pola godine

Xiaomi je u samo 24 sata primio gotovo 90.000 narudžbi za svoj prvi električni automobil SU7. Kupci će na model SU7 Max moći čekati do 27 tjedana

Kineski proizvođač mobitela Xiaomi najavio je sredinom ožujka da će istog mjeseca na domaćem tržištu početi prodavati svoj prvi električni automobil SU7 (Speed ​​​​Ultra 7). Cijenu su objavili prošli četvrtak i odmah krenuli s primanjem narudžbi. U roku od 24 sata primili su ih 88.898, izvijestio je BBC.

No kupci će na isporuku automobila morati čekati i do šest mjeseci. Kompanija je na kineskim društvenim mrežama objavila da će za isporuku SU7 Maxa trebati do 27 tjedana.

Rat cijenama

Tehnološki div, treći najveći svjetski prodavač pametnih telefona s oko 12 posto tržišnog udjela, natječe se s kompanijama poput Tesle i BYD-a na žestoko konkurentnom kineskom tržištu električnih automobila.

Cijena standardnog modela SU7 je 215.900 juana (oko 27.800 eura), dok verzija Max košta 299.900 juana (oko 38.500 eura), prenio je BBC. Početna cijena Tesle Model 3 u Kini je 245.900 juana (oko 31.600 eura).

Hladnjak na poklon

SU7 ima minimalni domet od 700 kilometara. U sklopu kampanje za promociju modela SU7, Xiaomi je izbacio i posebnu verziju automobila – Founder’s Edition s dodacima poput hladnjaka.

Na predstavljanju SU7 prošlog prosinca, izvršni direktor Lei Jun rekao je da Xiaomi namjerava postati jedan od pet najboljih proizvođača automobila na svijetu. Dodao je da SUV ima tehnologiju “super električnog motora” koja može pružiti brže ubrzanje od Teslinih i Porscheovih električnih vozila.

Od 0 do 100 kilometara na sat ubrzava za manje od tri sekunde. Teslinom modelu 3 za to su potrebne 4,2 sekunde.

Xiaomi je prije nekog vremena najavio da će u sljedećih 10 godina u segment vozila uložiti 10 milijardi dolara (9,1 milijardu eura).