Ustavni sud utvrdio da je Fina protuzakonito određivala cijene troškova ovrha

Financijska agencija protuzakonito je određivala naknade za ovrhe, s obzirom na to da njihovu visinu nije propisao ministar financija, kako je to predviđeno Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, već su one određivane cjenikom. Proizlazi to iz danas objavljene odluke Ustavnog suda.

Hrvoje Šimić iz Zagreba podnio je, krajem rujna prošle godine, Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Sporan je bio članak 5. tog pravilnika kojim je propisano da Uprava Financijske agencije cjenikom određuje iznos naknada za provođenje ovrha, dok ministar financija samo daje suglasnost na taj cjenik.

Fina određivala cijene, a ministar samo davao suglasnost

Šimić je u svom zahtjevu za ocjenu ustavnosti tvrdio da je ministar financija, što je u vrijeme donošenja Pravilnika bio Zdravko Marić, tim odredbama prekršio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, jer je njime propisano da o vrstama i visinama naknade odlučuje ministar financija.

Ustavni sud zatražio je i očitovanje ministra financija Marka Primorca, koji je bio na toj funkciji u vrijeme podnošenja ovog zahtjeva. Ministar financija tvrdio je da u ovakvom određivanju cijena troškova ovrhe nema ništa sporno. Da cjenik ne donosi Fina samostalno, već da on kao ministar mora na njega dati suglasnost.

“Time što je navedeno kako Uprava FINA-e cjenikom određuje iznos naknada, formaliziran je tehnički aspekt određivanja visine naknada. Naime, Uprava FINA-e ima najbolji uvid i saznanja o optimalnoj visini naknada u odnosu na trošak obavljanja pojedinog posla, a u kontekstu zakonskog načela financijske održivosti kao temeljnog načela poslovanja FINA-e. … No, iz druge rečenice članka 5. stavka 1. jasno je vidljivo kao Uprava FINA-e nije samostalna u donošenju predmetnog cjenika – on se utvrđuje u dogovoru s Ministarstvom financija i ministar financija je taj koji donosi konačnu odluku u obliku suglasnosti na predloženi cjenik. Prema tome, sama činjenica da je visina naknade propisana cjenikom koji donosi Uprava FINA-e, a ne pravilnikom koji donosi ministar, ne znači da ministar nije odredio visinu naknade budući da cjenik ne bi niti mogao biti donesen bez njegove suglasnosti. Dakle, suglasnost ministra financija je konstitutivne, a ne deklaratorne naravi.”

Ustavni sud: Uprava Fine nije ministar

Ustavni sud nije prihvatio obrazloženje ministra financija. Utvrdili su da je ministar financija prekršio ovlasti koje su mu dane Zakonom o provedbi ovrha na novčanim sredstvima, prenoseći određivanje naknada na Financijsku agenciju.

“Ustavni sud naglašava, da iako je Financijskoj agenciji… dana javna ovlast u provođenju ovrhe na novčanim sredstvima, uprava Financijske agencije nije ministar, državni tajnik središnjeg državnog ureda ili ravnatelj državne upravne organizacije…” stoji u dijelu obrazloženja odluke.

Ustavni sud ukinio je članak 5. stavak 1. Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i on prestaje važiti šezdesetog dana od dana objave ove odluke u “Narodnim novinama”.