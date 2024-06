Utječe li turneja pop zvijezde Taylor Swift na europsku ekonomiju?

Svojom turnejom Eras Tour američka pop zvijezda Taylor Swift ući će u udžbenike ekonomije, već postoji i naziv Swiftonomics koji opisuje fenomen njezinog utjecaja na gospodarstvo. Budući da je u tijeku europski dio njezine turneje, neki ekonomisti primili su se posla i analizirali kakav će to utjecaj imati na gospodarstvo

Dok nogometni reprezentativci pune njemačke stadione, megapopularna glazbenica Taylor Swift puni ih po ostatku Europe. Početkom srpnja tri dana zaredom okupirat će Johan Cruijff arenu u Amsterdamu, potom seli u Letzigrund stadion u Zürichu i u San Siro u Milanu. Nakon toga i ona kreće u osvajanje Njemačke.

Gdje god da se pojavi, karte za njezine koncerte planu, a horde swiftiesa, njezinih vjernih obožavatelja u je stopu prate. Riječ je o tisućama ljudi koji troše na avioprijevoz, smještaj, karte, brendirane suvenire, hranu i piće, pa i na narukvice prijateljstva, jer zašto ne? To toliko uzima maha da se i glavni ekonomist Europske središnje banke Philip Lane pozabavio fenomenom ultrauspješne pjevačice.

Kad su ga nedavno pitali o utjecaju Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj i Olimpijskih igara u Parizu na inflaciju, napomenuo im je kako su zaboravili tome dodati i utjecaj Taylor Swift. Cijeli razgovor s Laneom možete pogledati ovdje.

Taylor Swift na prvom koncertu Eras turneje na AT&T stadionu 31. ožujka prošle godine u Arlingtonu, u Texasu, Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

No, vratimo se mi na koncerte.

New York Times piše da su američki ekonomisti procijenili kako bi Eras turneja samo u Sjevernoj Americi mogla biti generirati 4,6 milijardi dolara potrošnje na putovanje, ulaznice i prodaju brendirane robe. Stoga nije nimalo neobično što središnji bankari ispituju potencijalne inflacijske učinke dolaska superzvijezde na europsko tlo. Kad je lani u svibnju Beyoncé započela svoju Rennaissance turneju u Stockholmu, jedan je ekonomist pripisao skok inflacije koncertu pjevačice.

Europska središnja banka počela je smanjivati ​​kamatne stope zbog znatnog usporavanja inflacije, ali ludo ljeto u Europi s nizom već navedenih događanja moglo bi ponovno prikazati više cijene smještaja, letova i ugostiteljskih usluga. To bi se, pak, moglo odraziti na stopu inflacije u zemljama domaćinima.

Ako se središnji bankari zabrinu da se inflacija ne usporava prema očekivanjima, mogli bi odgoditi snižavanje stopa. Prošlog mjeseca, stopa inflacije u Portugalu se ubrzala. Državni ured za statistiku ustvrdio je kako je to djelomično tako i zbog skoka cijena smještaja u hotelu u Lisabonu gdje se odvio veliki kulturni događaj – Swift je održala dva koncerta, 24. i 25. svibnja.

Da se razumijemo, ekonomisti već u svojim prognozama uračunavaju efekte takvih velikih događaja kako ulagači ne bi bili iznenađeni podacima. No, uvijek su moguća iznenađenja. Lucas Krishan, strateg u investicijskoj banci TD Securities u Londonu, u izjavi za New York Times iskazao ke zabrinutost kako bi posljednji koncerti europskog dijela Eras turneje u kolovozu koji će se odviti u Londonu mogli povećati inflaciju usluga u Britaniji.

Procjena je kako će na londonskim koncertima Taylor Swift u sklopu Eras ture prisustvovati više od 700 tisuća Britanaca, Foto: Profimedia

Jedan od njezinih koncerata mogao bi se poklopiti s danom kada nacionalna agencija za statistiku bilježi cijene. Ako će se cijene hotela ponašati kao i kada je Swift ovog mjeseca nastupala u Liverpoolu, inflacija usluga mogla bi porasti za čak 0,3 postotna boda. Podaci o inflaciji viši od očekivanih u kolovozu mogli bi potaknuti dužnosnike Bank of England da odgode snižavanje stopa u rujnu, pojasnio je svoju bojazan Krishan.

Drugi analitičari su skeptični prema moći Taylor Swift da uzdrma ekonomiju i nacionalne statistike.

“Taylor Swift vjerojatno neće utjecati na politiku središnje banke. Malo je vjerojatno da će ona utjecati na vladinu politiku”, kazao je George Moran, ekonomist u Nomuri, te dodao da ne smatra da je oslanjanje na koncerte superzvijezda održiva opcija za gospodarski rast zemlje.

S druge strane, iz Barclaysa predviđaju kako će turneja Eras dovesti do porasta potrošnje od gotovo milijarde funti u Velikoj Britaniji. No, čak ni to ne bi spasilo britansko gospodarstvo od stagnacije u kojoj se nalazi.