Uskoro ide nova “narodna obveznica”. Pitali smo financijskog stručnjaka o mogućoj kamati

Iz Vlade se najavljuje nova “narodna obveznica” do kraja ožujka, a ravnatelj Uprave za upravljanje javnim dugom na konferenciji u Beču najavio da je to moguće već u veljači. Iz samog Ministarstva financija to za FORBES Hrvatska nisu htjeli precizirati. Ivan Kurtović, predsjednik Uprave InterCapital Asset Managementa, procjenjuje da bi se, s obzirom na prilike na tržištima, raspon kamate mogao kretati od 3 do 3,2 posto

Kad je sredinom prosinca u ime Ministarstva financija primio nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala – zbog uspješnih izdanja „narodne obveznice“ i „narodnog trezorca“, ukupno teških 2,3 milijarde eura – ministar Marko Primorac je najavio da će u 2024. godini država nastaviti s tom praksom.

Nije precizirao kada građani mogu očekivati novo izdanje niti s kojim od dva financijska instrumenta će prvo krenuti u novoj godini. Prema onome što je u srijedu na konferenciji u Beču rekao Hrvoje Radovanić, ravnatelj Uprave za upravljanje javnim dugom Ministarstva financija, to bi moglo biti već idućeg mjeseca, kako su njegov istup u četvrtak prenijele dnevne novine. Ranije se iz Vlade najavljivalo da će nova „narodna obveznica“ biti izdana do kraja ožujka.

Prinos će pasti, ali i dalje biti atraktivan?

Čini se ipak da će građanima biti ponuđena niža kamatna stopa od onih koje im je država nudila u dva izdanja u 2023. godini, što se tumači promjenom tržišnih uvjeta.

Na upit FORBES Hrvatska, iz Ministarstvo financija odgovara da utvrđuju uvjete izdanja polazeći od relevantnog tržišnog prinosa postojećih državnih vrijednosnica sukladne ročnosti. „Nije moguće pouzdano utvrditi buduće kretanje predmetnih prinosa po različitim vrstama ročnosti, ali se može očekivati da će Europska središnja banka tijekom 2024. godine sniziti referentne kratkoročne kamatne stope uslijed slabljenja inflatornih pritisaka, kao i recesijskih naznaka u pojedinim članicama Eurozone. Vjerujemo da će državna izdanja zadržati atraktivnost za ulagače naročito u usporedbi s alternativnim opcijama“, odgovaraju.

Ivan Kurtović, predsjednik Uprave InterCapital Asset Managementa, procjenjuje u razgovoru za FORBES Hrvatska da bi se, s obzirom na prilike na tržištima i aktivna izdanjima čiji je izdavatelj RH, raspon prinosa kod nove, skore „narodne obveznice“ mogao kretati od 3 do 3,2 posto.

Na pitanje o tome hoće li izdanje doista biti u veljači, odgovorili su tek da će sve informacije biti „pravovremeno objavljene na Internet stranici Ministarstva financija“.

Za trezorce je, podsjetimo, na godinu dana lani u studenom bilo ponuđeno 3,75 posto, a za dvogodišnje obveznice 3,65 posto prinosa, što je bilo ispod stope inflacije, ali znatno iznad kamata na štednju u bankama. Početkom ožujka će pak onima koji su lani kupili „narodnu obveznicu“ stići i prva isplata kamata.

Kamate na štednju kod vodećih banaka oko 1 posto

Perma HNB-ovoj Informativnoj listi ponude depozita potrošača, trenutno za štednju od 1000 eura oročenu na 12 mjeseci banke nude kamatnu stopu od 0,80 posto (PBZ banka) i 1 posto (Zagrebačka banka, OTP banka, Erste&Steiermarkische banka, Banka Kovanica i Kent banka) do 2,8 posto (Agram banka). Na 24 mjeseca najvišu kamatnu stopu od 2,9 posto nudi Croatia banka, dok vodeće banke na tržištu kamatu drže oko 1 posto.

Hoće li građani u državni dug ove godine moći ulagati i preko digitalne platforme, kako je u medijima najavio Radovanić? Kako nam kažu u Ministarstvu financija, prvo izdanje „narodnih trezoraca“ bilo je provedeno putem platforme, a upis se obavljao putem mreže od 170 poslovnica Fine. „Takva mogućnost zadržat će se i u idućim plasmanima, ali će se omogućiti i upis putem digitalnih kanala“, odgovaraju.

Podsjetimo, lani je u kupnji državnih obveznica i trezorskih zapisa sudjelovalo oko 80 tisuća građana.