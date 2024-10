Deset najboljih hotela u Pragu za 2024. godinu

Glavni grad Češke, kojeg ponekad zovu i “gradom stotinu tornjeva”, odiše poviješću na svakom koraku. Ipak, novi život Pragu udiše čitav niz elegantnih hotela, živahnih umjetničkih galerija i vrhunskih restorana.

Za one koji traže luksuzan odmor s pogledima na Vltavu, Karlov most i dvorac, Forbes preporuča Four Seasons. Moderni putnici obožavat će BoHo Hotel i Almanac X, dok će oni u potrazi za romantičnim smještajem uživati u Augustinu. Forbes donosi 10 najboljih hotela u Pragu za 2024. godinu.

Najbolji high-end hotel

Four Seasons Hotel Prague

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima u potrazi za luksuzom koji cijene savršenu uslugu i veličanstvene poglede POGODNOSTI: Spa sa saunom, parnom kupelji i bazenom; kolekcija umjetnina; drveni brod za privatna razgledavanja na rijeci ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Večeru u talijanskom restoranu CottoCrudo LOKACIJA: Staré Město

FOTO: Four Seasons Hotel Prague

Smješten uz čarobnu Vltavu u srcu praškog Starog grada, Four Seasons kombinira povijesni šarm i suvremeni luksuz. Hotel se proteže kroz četiri zgrade od kojih svaka predstavlja drugi arhitektonski stil: barokni, neoklasični, neorenesansni i moderni. Iako svaki dio hotela ima drugačiju atmosferu, svih 157 soba sadrži tradicionalne detalje poput zidnih panela i boemskih kristalnih lustera.

Najbolji butik-hotel

BoHo Hotel Prague

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji traže suvremenu bazu s udobnom atmosferom POGODNOSTI: Wellness s fitness centrom, saunom i jacuzzijem; knjižnica u kojoj se besplatno poslužuje čaj, kava, kolači i vino ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Besplatnu uslugu razgledavanja grada s vodičem LOKACIJA: Staré Město

FOTO: BoHo Hotel Prague

Ovaj hotel moderna je baza tik do glavnog trga u starom gradu Praga, a nudi umirujući bijeg od života grada. Sve sobe imaju prostrane kupaonice, kao i potpuno opremljene mini-barove i aparate za kavu. Hotel ima čak i malene toplice gdje gosti mogu uživati u sauni ili jacuzziju nakon dugog dana razgledavanja. Također se ističe i knjižnica, udobno mjesto gdje možete pijuckati kavu ili čaj ili uživati u kolačima.

Hotel s najboljom vrijednošću za novac

Golden Well Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji traže odmor od 5 zvjezdica koji im neće isprazniti novčanik POGODNOSTI: Originalna umjetnost, vintage šampanjci ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Restoran na krovu LOKACIJA: Malá Strana

FOTO: Golden Well Hotel

Prag je pun prekrasnih hotela, ali malo ih je koji pružaju vrijednost – i poglede – koje ćete pronaći u hotelu Golden Well. Smješten u nizu kuća koje su nekoć pripadale habsburškom caru Rudolfu II, ovaj luksuzni hotel nalazi se ispod praškog dvorca na brežuljku kojim mogu prolaziti jedino pješaci, što ga čini mirnim, ali praktičnim mjestom za one koji žele biti nadohvat glavne atrakcije grada. Iako su interijeri obnovljeni, hotel još uvijek prožima elegancija 17. stoljeća. Za najveličanstvenije poglede, gosti moraju rezervirati stol u hotelskom restoranu Terasa U Zlate studne na krovu hotela. U cijenu je uključen i odličan doručak, što još više povećava vrijednost ovog ionako izuzetno pristupačnog hotela.

Najbolji hotel za parove

Augustine, A Luxury Collection Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Parovima koji traže romantično skrovište s mnogo karaktera POGODNOSTI: Velike mramorne kade, grijani podovi u kupaonici ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Pridružite se jednoj od grupa za razgledavanje samostana i crkve na lokaciji, uključujući i knjižnicu iz 13. stoljeća LOKACIJA: Malá Strana

FOTO: Marriott

Smješten u samostanu iz 13 stoljeća koji je još uvijek spojen s baroknom crkvom, Augustine nudi jedinstveni smještaj u povijesnom dijelu grada. Usprkos korijenima zgrade (tamo još uvijek živi nekoliko redovnika), sobama i apartmanima ne nedostaje luksuza. Parovima će se posebno svidjeti apartmani dostojni medenog mjeseca, a imaju priliku i organizirati romantične privatne večere u vrtu ruža.

Najbolji hotel za obitelji

The Julius Prague

KOME ĆE SE SVIDJETI: Obiteljima i putnicima koji preferiraju smještaj u rezidencijalnom stilu POGODNOSTI: Kuhinje s modernom opremom; apartmani s privatnim terasama; fitness centar ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Ručak u hotelskoj taverni LOKACIJA: Nové Město

FOTO: The Julius Prague

Obitelji koje traže sve pogodnosti hotela, ali u kombinaciji s udobnošću privatne rezidencije, cijenit će The Julius Prague, koji se nalazi na samo 15 minuta hoda od starog grada. Mnoge od 168 soba i apartmana hotela su dizajnirane s obiteljima na umu. Interijeri su moderni i udobni, boje i materijali su prirodni. Gosti koji žele sami spremati obroke mogu rezervirati apartman s kuhinjama opremljenima vrhunskim aparatima. Parking i punjenje električnih automobila dostupni su u podzemnoj garaži, a gostima su na raspolaganju i perilice i sušilice rublja.

Najbolji hotel za spa i wellness

Mandarin Oriental, Prague

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima wellnessa koji traže zen atmosferu POGODNOSTI: Spa kojeg posjećuju zdravstveni stručnjaci; fitness centar ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Paketi posjeta toplicama LOKACIJA: Malá Strana

FOTO: Mandarin Oriental

Jedan od najboljih spa hotela u Pragu, Mandarin Oriental stvoren je za one u potrazi za wellnessom. Hotel je izgrađen na mjestu gdje je nekoć stajao dominikanski samostan iz 14. stoljeća, a zadržao je mirnu i izoliranu atmosferu. Iza visoke ograde krije se tiho, raskošno dvorište okruženo renesansnom i baroknom arhitekturom. Detalji iz povijesti prisudni su posvuda – od 99 soba i apartmana do božanstvenih toplica smještenih u bivšoj kapelici. Za one koji planiraju odsjesti dulje, hotel nudi privlačne višednevne pakete za toplice s privatnim satovima joge, terapijama tradicionalne kineske medicine, masažama i večernjom uslugom kupanja s esencijalnim uljima.

Hotel s najboljom lokacijom

Almanac X

KOME ĆE SE SVIDJETI: Elegantnim putnicima koji traže dobru bazu između starog i novog grada POGODNOSTI: Lokalna umjetnost, teretana, sauna ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Piće u baru Be Bop LOKACIJA: Nové Město

Smješten između starog i novog grada, Almanac X nudi najbolje od oba svijeta. 15-minutna šetnja i u jednom i u drugom smjeru dovest će vas do srca najzanimljivijih dijelova Praga, a istovremeno sama pozicija hotela nudi opuštajući bijeg od gomila turista. Hotel je otvoreno prošle godine i jedan je od novijih u gradu. Gosti ulaze u elegantno mramorno predvorje ukrašeno lokalnim umjetninama, a potom odlaze u jednu od 204 sobe ili apartmana. Suvremen namještaj, prostrane kupaonice s grijanim podovima i besplatni minibarovi s lokalnim grickalicama samo su neke od pogodnosti. Hotel često organizira posebne događaje, poput večere koje spremaju gostujući chefovi, tečajeve joge ili umjetničke izložbe, što znači da je ovo mjesto hit i među putnicima i među mještanima.

Najbolji hotel za ljubitelje povijesti

Alchymist Grand Hotel And Spa

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima povijesti koji žele uroniti u barokno naslijeđe POGODNOSTI: Mramorne kupaonice, spa, talijanski restoran, večernji happy hour s vinom i sirom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Ecsotica Spa LOKACIJA: Malá Strana

FOTO: Alchymist Grand Hotel And Spa

Smješten u četiri kuće iz 15. stoljeća, Alchymist Grand Hotel And Spa prepun je povijesti. Njegovi interijeri jednako odražavaju prošlost kao i same zgrade – 46 soba i apartmana uređeno je povijesnim namještajem, kristalnim lusterima, ručno bojanim tapetama i antikvitetima. Gosti mogu uživati u unutrašnjem dvorištu iz davne 1257. godine. Ovakva atmosfera proteže se i do hotelskog restorana i kafića Aquarius. Dok ne istražujete obližnje atrakcije, posjetite hotelske toplice smještene u gotičkim podrumima iz 11. stoljeća.

Najbolji hotel za ljubitelje dizajna

Mosaic House Design Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ekološki osvještenim putnicima koji traže pametno dizajnirane butik hotele POGODNOSTI: Privatne toplice sa saunom i jacuzzijem koje se mogu rezervirati; kafić i bar ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Knjižnica i skriveni vrt LOKACIJA: Nové Město

FOTO: Mosaic House Design Hotel Prague via FORBES

Prvi ugljično neutralni hotel u Češkoj, Mosaic House Design Hotel idealna je opcija za ekološki osviještene putnike koji traže dizajnerski hotel u novom gradu. Hotel nudi čitav niz stilova smještaja, uključujući velike sobe s balkonima i penthouse apartman s vanjskom kadom i fantastičnim pogledima na dvorac. Hotel je smješten u zgradi koja datira iz 1930-ih godina, a očuvani su mnogi originalni mozaici. Tu su i djela suvremenih umjetnika i dizajnera.

Hotel s najboljim pogodnostima

Aria Hotel Prague

KOME ĆE SE SVIDJETI: Audiofilima koji traže hotel s glazbenim motivima POGODNOSTI: Glazbena arhiva, privatno kino, kafić na krovu, fine-dining restoran ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Privatni ulaz u vrt Vrtba, pod zaštitom UNESCO-a LOKACIJA: Malá Strana

FOTO: Aria Hotel Prague

Češki glavni grad ima bogatu povijest kao destinacija za skladatelje, a sada je tu tradiciju nadopunio hotelom s glazbenim motivima. Aria Hotel Prague ima pet zvjezdica, otvoren je prošle godine, a sigurno će impresionirati ljubitelje glazbe i sve one koji vole jedinstvene pogodnosti. Svaki od četiri kata hotela slavi drugi glazbeni žanr: klasičnu, jazz, operu i suvremenu glazbu. U svakoj kolekciji pronaći ćete sobe i apartmane posvećene nekom drugom glazbeniku, od Mozarta do Boba Marleya. Consierge će vam pomoći istražiti glazbenu arhivu punu DC-ova, knjiga i audio datoteka, ili vas uputiti do najboljih mjesta u gradu za živu glazbu.

Autor originalnog članka: Julia Eskins, suradnica Forbesa

Link: The 10 Best Hotels In Prague

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript