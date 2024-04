Otkrijte tajne Pariza koje znaju samo lokalci, ne budite običan turist u redu za Louvre

Nema dobrog načina da turistima u Parizu kažete kako redovi za Louvre nikada nisu ništa kraći i da se čitav posjet može svesti na čekanje u redu. Dobre vijesti? Ima mnogo drugih mjesta koja možete posjetiti, a koja vam mogu pružiti onaj pravi duh Pariza, onaj koji znaju lokalci

To je moguće čak i tijekom Olimpijskih igara. Forbes donosi nekoliko prijedloga:

Šetajte kroz zeleni, mirni Pariz linijom ‘La Petite Ceinture’

Njujorški High Line kreativan je način za razgledavanje grada iz zraka, a i Pariz ima svoju verziju: La Petite Ceinture (u doslovnom prijevodu mali remen), željezničku liniju kojom su nekoć Parižani putovali parnim vlakom od sredine 19. stoljeća do 1934. godine. Danas je to simpatičan zeleni put koji prolazi gradom.

Duž pruge su raštrkana igrališta i mjesta za piknike, no u nekim mjestima – pogotovo starim tunelima – put može biti zarastao, zbog čega je dobra ideja sa sobom ponijeti svjetiljke i drugu opremu. Do puta se jednostavno može doći u ulici Villa du Bel Air.

La Petite Ceinture / FOTO: Michel RUBINEL / AFP / Profimedia

Uživajte na jednoj od pariških ljetnih terasa – otvorene su do ponoći

Volite li više terase na krovu ili u vrtu? One s DJ-em ili mirnija mjesta? Bez obzira na to, baš svi uživaju u pariškim terasama, pogotovo onima gdje je hrana božanska.

Tijekom Olimpijskih igara, terase će moći biti otvorene dva sata dulje no inače, odnosno do ponoći. To su odlične vijesti ako se odlučite na posjet jednom od čak 13.500 objekata u Parizu koji imaju terasu.

Photo by Alex Harmuth on Unsplash

Kušajte nešto iz pekara duž kanala Saint Martin

Šetnja Saint Martinom može biti ugodna sama po sebi, ali još je bolja kada u ruci imate neku poslasticu. AFAR preporuča profiterole iz Mamichea ili roladu od lisnatog tijesta iz pekarne Du Pain et Des Idees.

Saint-Martin, Pariz / FOTO: Pixabay

Posjetite jedan od slavnih dvoraca

Na manje od sat vremena putovanja iz samog srca Pariza nalazi se gomila dvoraca i palača. Tu je naravno Versailles, ali i Napoleonu najdraža palača Fontainebleau – danas na popisu svjetske baštine UNESCO-a – u kojoj se nalaze renesansne freske i neprocjenjive slike.

Fontainebleau / FOTO: Gavin Hellier / robertharding / Profimedia

Plivajte u Seini ili otkrijte drugu rijeku Pariza

La Bievre je uglavnom podzemni vodeni put koji vijuga kroz pariška predgrađa 36 kilometara prije nego se ulije u Seinu pored željezničke postaje Austerlitz na jugoistoku grada. Nju je prekrio Baron Haussmann, arhitekt Napoleona III. koji se proslavio elegantnim bulevarima po kojima je Pariz poznat. Ipak, La Bievre se polako otkriva, a šetnja duž puta nudi jedan drugačiji pogled na Pariz i njegovu industrijsku povijest.

Vrućine se tijekom pariškog ljeta možete riješiti i u jednom od nekoliko vanjskih bazena u gradu. Najveći favorit je Josephine Baker, bazen od 25 metara s kojeg puca fantastičan pogled na Seinu. Napomena: za ulazak je potrebna rezervacija.

La Bievre / FOTO: Serge Tenani / AFP / Profimedia

Ako imate nešto veći budžet, možete se uputiti u najpoznatiji od pariških bazena na otvorenom, renovirani i veličanstveni Molitor (danas luksuzni hotel i spa). On je izgrađen 1920-ih godina, a otvorio ga je olimpijski osvajač medalja Johnny Weissmuller koji je tamo 1929. godine radio kao spasioc.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viša suradnica Forbesa

Link: Discover Hidden Paris Like A Local, Even During The Olympic Games

(Prevela: Nataša Belančić)

