Tržište luksuznih nekretnina u SAD-u ne osjeća krizu: Izdvajamo vile koje bi mogle srušiti rekorde

Kuće koje se prodaju na nekim od najpopularnijih destinacija na američkom tržištu mogle bi srušiti rekorde ako se uspiju prodati po traženim cijenama.

Tržište luksuznih nekretnina u SAD-u, ali i Kanadi, nastavlja nizati uspjehe, pokazuje izvješće Instituta za marketing luksuznih domova iz svibnja.

Prodaja luksuznih nekretnina raste na mjesečnoj razini još od početka 2024. godine, stoji u izvješću, a kuće se prodaju za, u prosjeku, oko 99 posto oglašene cijene.

Najviše medijalne cijene za luksuzne domove ove godine su zabilježene na Manhattanu, u Vailu (Colorado), Naplesu (Florida) i San Franciscu, kažu iz instituta.

Cijene luksuznih nekretnina u prvom su kvartalu 2024. godine porasle za 9 posto na godišnjoj razini, pokazuju brojke RedFina, što je dvostruko brže od cijena nekretnina koje nisu luksuzne. Prodaja takvih nekretnina rasla je za 2 posto, dok je prodaja kuća koje nisu luksuzne u tom istom periodu pala za 4 posto.

Imanje u gradiću Highlandsu u Sjevernoj Karolini moglo bi postati najskuplje ikada prodano u toj saveznoj državi ako prodajna cijena dosegne 49,9 milijuna dolara, za koliko je kuća oglašena, izvijestio je Wall Street Journal. Sagee Manor izgrađena je kao ljetna kuća londonskog investitora Andrewa Johnsona. Ima oko 1.114 kvadrata, četiri spavaće sobe, vinski podrum i čak sedam kamina, kao i trosobnu gostinjsku kuću i kućno kino. Na imanju se još nalazi i bazen, engleski vrtovi i amfiteatar na otvorenom.

Najskuplja nekretnina oglašena u San Franciscu

Ova kuća, koja se prodaje za 38 milijuna dolara, poznata je po tome što je ugostila prestižna imena poput bivšeg američkog predsjednika Georgea H. W. Busha i engleskog princa Philipa. To je najskuplja nekretnina trenutno na tržištu u San Franciscu. Ima oko 930 kvadrata, četiri spavaće sobe, 10 kupaonica, spiralno stubište, potpuno opremljeni bar, solarij, garažu za sedam automobila i poglede koji sežu do Golden Gatea i zloglasnog Alcatraza.

Rekordna cijena kuće u Bostonu

U bostonskom kvartu Back Bay nalazi se kuća od 930 kvadrata koja bi uskoro mogla postato najskuplja obiteljska kuća ikada prodana u tom gradu, pod uvjetom da dosegne traženu cijenu od 29,9 milijuna dolara. Kuća ima sedam spavaćih soba i 10 kupaonica razmještenih na pet katova, kao i lift, svodove kao u katedrali, pet kamina, knjižnicu, prostoriju za vino i krovnu terasu s pogledima na grad.

Restaurirano imanje na Hudsonu

Viktorijanska kuća u Palisadesu u saveznoj državi New York prodaje se za 28,5 milijuna dolara. Imena “Niederhurst,” imanje je u posljednjih 150 godina imalo samo četiri vlasnika, a sastoji se od nekoliko struktura na pet hektara zemlje. Među njima su i kuća od 740 kvadrata s osam spavaćih soba i devet kupaonica, maleni observatorij i staja izgrađena 1870-ih godina. Kuću je restaurirala dizajnerica Sara Story.

Prodaja kuće ovog investitora donijet će korist njegovoj zakladi

Sarlo Family Foundation, dobrotvorna udruga investitora Georgea Sarla, za 26 milijuna dolara prodaje kuću u kvartu Sea Cliff u San Franciscu. Ova kuća u mediteranskom stilu ima 733 kvadrata, četiri spavaće sobe, šest kupaonica, kao i privatno dvorište i poglede na ocean, pa i Golden Gate.

Najskuplja kuća ikada prodana u San Franciscu dosegla je cijenu od 43,5 milijuna dolara, a prodana je 2021. godine, prenosi San Francisco Chronicle.

