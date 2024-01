Kako su dva brata iz Kine postali milijarderi prodajući čaj za dolar

Zhang Hongchao je kao 21-godišnjak počeo prodavati deserte s ledom. 25 godina kasnije, on i njegov mlađi brat Hongfu postali su milijarderi.

Kada je imao samo 21 godinu, Zhang Hongchao je posudio novac od svoje bake kako bi otvorio mali štand u gradu Zhengzhou gdje je prodavao ledene deserte. Taj štand mu je propao, ali dvije godine kasnije Zhang je pokušao ponovno: otvorio je drugi štand i nazvao ga Mixue Bingcheng, ili u prijevodu “slatka snježna palača.” S vremenom je biznis počeo cvjetati, a Zheng je počeo prodavati i sladoled, čaj s mjehurićima (bubble tea), limunadu i kavu – sve po iznimno niskim cijenama.

Danas Mixue Bingcheng ima oko 36.000 dućana i postao je najveći kineski proizvođač čaja s mjehurićima. Tvrtka bi uskoro mogla izaći na burzu, a 47-godišnji Zhang i njegov osam godina mlađi brat Hongfu postali su milijarderi, procjenjuje Forbes.

Možda i ova ponuda propadne?

Mixue je podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu prošlog utorka u Hong Kongu, otkrivši tako detalje o vlasničkoj strukturi kompanije: svaki brat trenutno je vlasnik 42.8 posto udjela u biznisu. Forbes konzervativno procjenjuje kako Mixue – čiji su prihodi i neto profit u prvih devet mjeseci 2023. godine porasli za 46, odnosno 48 posto na 2.2 milijarde i 338 milijuna dolara – danas vrijedi 2.9 milijarde dolara, što znači da svaki od braće Zhang vrijedi 1.2 milijarde dolara. Tvrtka je sredstva posljednji put prikupljala u siječnju 2021. godine, prikupivši 329 milijuna dolara. Investitori, među kojima su bili i tvrtka Hillhouse Capital milijardera Leija Zhanga i Dragonball Capital, ogranak tvrtke Meituan milijardera Wanga Xinga, vrijednost tvrtke su procijenili na 3.3 milijarde dolara.

Mixue je podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu u vrijednosti 915 milijuna dolara 2022. godine, no ona je propala. Postoji šansa da će i ova ponuda propasti. Indeks Hang Seng prošle godine je pao za oko 25 posto, a lokalne dionice ovu godinu su započele na najnižim razinama u gotovo dva desetljeća.

Mixue ima 32.000 dućana u Kini i još 4.000 u 11 drugih zemalja, uglavnom u Aziji. Nisu odgovorili na upite o vrijednosti kompanije i bogatstvu braće Zheng.

Podaci prospekta pokazuju kako je tvrtka u prvih devet mjeseci 2023. godine prodala oko 5.8 milijardi pića diljem svijeta, što ju čini drugim najvećim prodavačem svježih pića po šalici, kaže kineska konzultantska agencija za tu industriju China Insights. Prvi najveći prodavač je američki lanac Starbucks.

Kompanija se u žestokoj konkurenciji ističe niskim cijenama: proizvodi Mixuea, koji uključuju svježu limunadu, sladoled, voćni čaj i kavu, stoje između tri centa i jednog dolara. Za usporedbu, drugi popularni kineski lanac čaja s mjehurićima, Nayuki, ima prosječne cijene od 3.80 dolara.

Mixue kaže kako je cijene uspio zadržati niskima jer njihov end-to-end lanac opskrbe pokriva sve od nabave i proizvodnje sastojaka do logistike, istraživanja i razvoja i kontrole kvalitete. Istovremeno, gotovo svi prihodi i profit kompanije dolaze od prodaje opreme poput kuhinjskih uređaja i namirnica do franšiza.

Hongchao je 1997. godine studirao na sveučilištu Henan, a tog ljeta je dobio posao na pola radnog vremena na kiosku za prodaju pića. Tamo je dobio ideju izraditi vlastiti uređaj za pravljenje leda i otvoriti dućan u kojem bi prodavao ledene deserte koji su bili popularni u Shangqiu, ali ne i u Zhengzhou. Kineski lokalni mediji kažu kako je posudio 3.000 jena (nekih 422 dolara) od svoje bake kako bi otvorio Coldsnap Shaved Ice, prethodnika Mixuea.

Hongchao je brzo dobio okrutnu lekciju iz biznisa: tijekom zime nije mogao prodavati dovoljno svojih poslastica i zbog toga je bio prisiljen prodavati naranče kako bi dodatno zaradio, kažu kineski mediji. Čitav biznis je morao zatvoriti, on 1999. je pokušao ponovno, i to s novim proizvodima poput slatkih pića, a kasnije i sladoleda.

Njegov mlađi brat Hongfu, koji je sada izvršni direktor kompanije, pridružio mu se 2007. kako bi standardizirao poslovanje i upravljanje. Sam Hongchao je predsjednik kompanije. Kansnije je Hongfuov model postao uspješan model franšiza: 99.8 posto od 36.000 dućana danas posluje upravo po tom modelu od oko 16.000 franšiza, što ovu tvrtku čini jednim od najvećih upravitelja franšiza na svijetu. Mixue ima čak 84 kineska patenta i upravlja vlastitim tvornicama, a prodaje sve od kuhinjskih uređaja do sastojaka poput sirupa, mlijeka, čaja, kave i voća svojim franšizama.

Braća su tijekom godina nastavila s inovacijama. Svoj prvi dućan za kavu, Lucky Cup, otvorilii su 2017. godine. Sada Lucky Cup ima 2.900 lokacija. Mixue su izvezli na tržište u Hanoi u Vijetnamu 2018. godine, a danas brend ima dućane u zemljama poput Kanade, Indonezije, Japana i Južne Koreje. Posljednjih godina predstavili su svoju – sada već poznatu – maskotu “snježnog kralja” (Snow King) i počeli u dućanima puštati glazbu i spotove s maskotom. Mixueova zaštitna pjesma, “I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea“, u kojoj se pojavljuje i snježni kralj, dobila je preko 24 milijuna pregleda na stranici Bilibili bivšeg milijardera Ruija Chena. Bilibili je kineski ekvivalent YouTubea. Snježni kralj također je prikazivan u animiranim serijama, a bio je i ključna pojava u Mixueovim festivalima Ice Cream Music.

Zhangovi su samo posljednji u nizu poduzetnika koji su postali milijarderi preko čaja s mjehurićima, koji je popularan među milenijalcima i generacijom Z u Aziji i SAD-u. Među drugima je i Wang Xiaokun, osnivač i predsjednik tvrtke Cha Panda koja također čeka izlazak na burzu. Peng Xin i Zhao Lin, bračni par koji je osnovao Mixueovog rivala, tvrtku Nayuki, postali su milijarderi nakon inicijalne javne ponude na hongkongškoj burzi 2021. godine. Ipak, njih dvoje u međuvremenu su ispali s popisa milijardera nakon što je vrijednost dionica, izazvana problemima sa sigurnošću hrane, pala za čak 80 posto.

