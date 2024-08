Milijarder tužio izvođača i građevinsku tvrtku nakon što je zaglavio u dizalu svoje garaže

Osnivač Andruila i Oculusa, ekscentrični milijarder Palmer Luckey, podnio je tužbu protiv građevinske kompanije i izvođača koji su zgradu pored njegove vile u Newport Beachu pretvorili u garažu za kolekciju automobila.

Kada je njegova kolekcija klasičnih automobila postala prevelika za 12,5 milijuna dolara vrijednu vilu na oceanu u Newport Beachu, milijarder i osnivač Andruila, Palmer Luckey, imao je očito rješenje: kupiti kuću preko ceste za 3,8 milijuna dolara, srušiti ju i na njenom mjestu izgraditi ogromnu zgradu s četiri dizala. Projekt je išao bez problema – sve dok Luckey nije zapeo u dizalu.

U veljači je milijarder podnio tužbu u kalifornijskom okrugu Orange protiv izvođača radova i građevinske tvrtke, tvrdeći kako su četiri glavna dizala za automobile, kao i središnje, kružno dizalo za ljude, bili neispravni i kako su u njima ljudi ostajali zarobljeni.

Obrazloženje štete

“Dizalo za ljude stalo je usred dizanja. U njemu su Luckey i izvođač radova ugradnje dizala ostali zarobljeni preko 10 minuta,” kaže za Forbes odvjetnik milijardera David Peck. Dodao je kako je u dizalu, koje bi trebalo automobile prevoziti od podruma do krova, već ostalo zarobljeno nekoliko ljudi. “Ta dizala bila su središnja značajka rezidencije za prebacivanje vozila po nekoliko razina gdje su trebala biti parkirana… to je cijela svrha zgrade.”

Luckey u tužbi tvrdi kako je prostor “nepogodan za život i beskoristan” i kako je nakupio nekoliko milijuna dolara štete. “Dizalo za ljude i druga instalirana dizala nikada nisu funkcionirala kako treba. Između ostalog, dizalo je u nekoliko navrata stalo tijekom uspinjanja bez upozorenja, zarobivši ljude,” stoji u tužbi.

Palmer Luckey / FOTO: Tim Tadder / THE FORBES COLLECTION

Tvrtka Custom Cabs, koja je ugrađivala dizala za Francisa Forda Coppolu i za njujorški muzej moderne umjetnosti, za Forbes kaže kako “odbacuje sve Palmerove optužbe” i kako je “od primanja tužbe podnijela zahtjev za njeno odbacivanje.” Odvjetnik građevinske tvrtke WT Durant kaže kako je tvrtka s Luckeyem surađivala na nekoliko ranijih projekata i kako je u vezi s ovom zgradom ispunila uvjete iz ugovora. Slučaj još traje.

Forbes procjenjuje kako Luckeyevo bogatstvo iznosi oko 2,3 milijarde dolara, nakon što je milijarder prodao svoj biznis za virtualnu stvarnost Oculus Facebooku 2014. godine. Dvije godine kasnije osnovao je startup Andruil koji je navodno u svibnju pokušao prikupljati sredstva uz procjenu vrijednosti od 14 milijardi dolara.

Luckey je kuću kupio 2017. godine za 3,8 milijuna dolara. Gradski spisi pokazuju kako je u kolovozu 2018. godine podnio zahtjev za dozvolu za rušenje četverosobne kuće koja se nalazi preko ceste od 12,5 milijuna dolara vrijedne vile koju je kupio te godine. U lipnju 2020. građevinski odjel grada Newport Beach odobrio je zahtjev za izgradnju nove strukture na tom zemljištu koja je dvostruko veća od ranije kuće.

Briga za skupocijene automobile

“Primarna svrha rezidencije bila je/jest smještanje tužiteljeve kolekcije automobila i trebala je imati funkcionalna dizala kojima bi se ta vozila premještala po višekatnoj strukturi,” rekao je Peck u tužbi.

Milijarder je rekao kako posjeduje Ford Mustang iz 1969. godine, Humvee iz vojnih viškova, kao i automobil Disneyland Autopia iz 1967. godine, koji se pokvario usred intervjua za Bloomberg u svibnju 2024. godine. Ofucana Honda Insight iz 2001. godine, koju je Luckey kupio dok je bio tinejdžer, također se u tom intervjuu mogla vidjeti parkirana na pločniku ispred njegove kuće. Milijarder također posjeduje kolekciju helikoptera, bazu za projektile i gliser koji je nekoć pripadao američkoj mornarici. “Većini susjeda se sviđa, neki ga ne mogu podnijeti,” rekao je Luckey za Bloomberg o gliseru.

Grandski inspektori zgradu su proglasili dovršenom u kolovozu 2023. godine, no Luckey tvrdi kako građevinska tvrtka WT Durant i kompanija za ugradnju dizala Custom Cabs nisu ispoštovale ugovor.

Milijarder je zamislio da zdanje sadržava središnje kružno dizalo i četiri druga dizala koja su trebala automobile iz njegove kolekcije premještati na različite katove. Luckey u tužbi tvrdi da dizala nisu sigurna, da su prespora i da su naručena od online prodavatelja iz Kine, iako je u ugovoru s kompanijom jasno navedeno da moraju biti “posebno, ručno rađena.” Peck za Forbes kaže kako je Luckey platio stotine tisuća dolara za dizala koja su proizvedena unaprijed.

“U ovom stanju to je samo jako skupo skladište,” kaže Peck.

Autor originalnog članka: Iain Martin, Forbes

Link: Billionaire Palmer Luckey Sues Contractor After Being Trapped In His Mansion’s Car Elevator

(Prevela: Nataša Belančić)