Koliko je sada bogat misteriozni kreator bitcoina, Satoshi Nakamoto?

Bitcoin ruši sve rekorde: svakog dana mogao bi doseći vrijednost od 100.000 dolara, a čitavo kripto tržište ove je godine naraslo za nevjerojatnih 90 posto, pokazuju podaci CoinGecka. Tko je onda najbogatiji vlasnik kripta?

Forbes procjenjuje kako je to osnivač kripto burze Binance, Changpeng Zhao. On je nedavno pušten iz zatvora, a bogatstvo mu se procjenjuje na 61,6 milijardi dolara. To ga čini 24. najbogatijim čovjekom svijeta.

Ali što je s misterioznim osnivačem bitcoina, takozvanim Satoshijem Nakamotom?

Točno bogatstvo gotovo je nemoguće utvrditi

Trenutačna cijena bitcoina iznosi 96,352 dolara, dok je prije samo 10 godina bila 300 dolara. To znači da bi bogatstvo kreatora kriptovalute moglo dosezati 106 milijardi dolara. Forbes Nakamota ne uvrštava na svoj popis najbogatijih ljudi svijeta jer nije jasno postoji li on uopće. Ipak, ako se uzme u obzir količina bitcoina u e-novčanicima za koje se vjeruje da pripadaju osnivaču bitcoina, on bi bio 15. najbogatiji čovjek svijeta.

Gotovo je nemoguće utvrditi točno stanje njegovih zaliha bitcoina ili ukupnu imovinu jer je mreža pod pseudonimima, ali sigurno je da je imovina poprilična. Većina procjena kreće se između 600.000 i 1,1 milijun tokena bitcoin, što je oko 15-28 posto svih bitcoina kreiranih u tim ranim godinama.

Satoshi je počeo gomilati bitcoine nakon pokretanja mreže u siječnju 2009. godine, vjerojatno kao prvi rudar. To je zapravo i jedini način na koji je mogao doći do bitcoina. Novi bitcoini nastaju svakih 10 minuta kada mreži novi blok dodaju superračunala u utrci da riješe nasumične, ali matematički iznimno kompleksne probleme. Stopa izdavanja smanjuje se za 50 posto svake četiri godine (trenutačno svaki novi blok proizvodi 3,125 bitcoina). U trenutku rađanja bitcoina, svaki novi blok stvarao je 50 tokena. U tim ranim danima bilo je vrlo malo rudara, što znači da Satoshi nije imao veliku konkurenciju za dobivanje nagrada iz blokova sve dok nije prestao s rudarenjem u svibnju 2010. godine.

Identitet obavijen velom tajne

Čak ni kao kreator nije tokene unaprijed rezervirao za sebe, a nije bilo burzi poput Coinbasea ili Binancea gdje ih je mogao ponovno kupiti dok su bili izrazito jeftini.

Usprkos činjenici što su identiteti na bitcoinovoj blockchain mreži skriveni, povjesničar bitcoina i bivši urednik Coindeska Pete Rizzo kaže kako postoje jasni znakovi koji sugeriraju da je blokove izgradio jedan tim ili jedna osoba. Uz to, Rizzo kaže kako je “Satoshi s vremenom postepeno smanjio svoje rudarenje, ponijevši se altruistično. Nije želio imati monopol.” Takvo ponašanje u skladu je sa Satoshijevim kasnijim povlačenjem iz bilo kakve javne uloge u mreži u prosincu 2010. godine, manje od dvije godine nakon pokretanja.

Preostaje veliko pitanje: hoće li Satoshi ikada otkriti svoj identitet? U potrazi za pravim Nakamotom dosad su se pojavila imena gotovo gotovo svih velikih igrača iz tih ranih dana bitcoina – Hal Finney, Adam Back, Nick Szabo i Len Sassman. Sassman je preminuo 2011. godine, a Finney 2014. Drugi su javno rekli da oni nisu Satoshi Nakamoto. Njegov identitet pokušao je preuzeti australski računalni znanstvenik Craig Wright, ali njegove tvrdnje poništio je britanski sud. U dokumentarcu HBO-a navodi se kako je Satoshi zapravo kanadski programer Peter Todd. Todd je odbacio te tvrdnje, kao i većina kripto zajednice.

Autor originalnog članka: Steven Ehrlich, Forbes

Link: Satoshi Nakamotos’ Bitcoin Stash Could Be Worth $106 Billion

(Prevela: Nataša Belančić)