Igre dosad dostupne samo na Xboxu dolaze i na konkurentske platforme – evo što znamo

Microsoft je u četvrtak objavio kako će četiri videoigre koje su dosad postojale samo na Xboxu postati dostupne i na Sonyjevom Playstationu 5 i Nintendo Switchu, potvrdivši tako glasine o strategiji objavljivanja igara na više platformi na koje je aludirao i Sony u svom posljednjem izvješću o zaradi.

Iz Microsofta je rečeno kako će na drugim platformama postati dostupne četiri zasad neimenovane igre, citirajući “potrebu za osiguravanjem dugoročnog uspjeha kako za Xbox, tako i za čitavu industriju.”

Novi priljev prihoda od izdavanja igara i na drugim platformama mogao bi Microsoftu pomoći kompenzirati slabu prodaju konzola Xbox Series S i X. Playstation 5 nadmašio je njihovu prodaju u omjeru 3:1 tijekom 2023. godine, pokazuju podaci istraživačke tvrtke Ampere Analysis koje citira Financial Times.

Navodno se radi o igrama Hi-Gi Rush, Pentiment, Grounded, kao i popularnoj avanturističkoj piratskoj igri Sea of Thieves, prenosi Verge.

Iz Microsofta dodaju kako će im ta strategija omogućiti ulaganje ili u buduće verzije tih igara ili na drugim mjestima u njihovom portfelju.

Predsjednik Sonyja Hiroki Totoki u četvrtak je u izvješću o zaradi rekao kako kompanija želi “proaktivno raditi” na proširenju Playstation igara na platforme poput PC-ja i mobilnih telefona, dodajući kako želi agresivan pristup poboljšanju Sonyjevih margina prodaje.

Totoki je iznio poziciju sličnu onoj Xboxa, rekavši kako se originalni sadržaj može povećati pristupom izdavanja igara na više platformi, “što može pomoći poboljšanju profita.”

Predsjednica Xboxa Sarah Bond također je govorila o budućnosti Xboy konzole, rekavši kako “će uskoro s hardverske strane izići neke uzbudljive novosti koje ćemo podijeliti ovog praznika.” Dodaje kako je Xbox fokusiran na “stvaranje najvećeg tehničkog iskoraka koji ste ikada vidjeli u generaciji hardvera.”

Microsoft već nekoliko godina nije objavio izvješća o prodaji Xboxa, iako iz tvrtke kažu kako su tu odluku donijeli jer takve brojke ne prikazuju čitavu sliku poslovnog modela konzole, izvještava IGN. Glavni financijski direktor Xboxa Tim Stuart prošle je godine izjavio kako je Xbox više fokusiran na “usluge sadržaja.”

I Microsoft i Xbox mnogo su vremena i resursa uložili u proširenje i profitiranje na svojim ekskluzivnim sadržajima, koji uključuju popularne videoigre Halo Infinite, Sea of Thieves, Forza i druge. Tehnološki gigant prošle je godine dovršio svoju akviziciju Activizion Blizzarda za 69 milijardi dolara, što znači kako će sada Microsoft postati vlasnik studija poznatog po iznimno popularnim igrama Call of Duty, Diablo i Warcraft.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Xbox-Exclusive Games Coming To Rival Platforms – Here’s What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)

