Korejski startup za poluvodiče zajedno sa Samsungom želi s trona svrgnuti Nvidiju

Kako bi se mogli natjecati s Nvdijom, najvećim proizvođačem čipova na svijetu, Rebellions je udružio snage sa Samsungom, a nedavno su prikupili i 124 milijuna dolara u B krugu investicija, povećavši tako svoja sredstva na 210 milijuna dolara.

Nevjerojatan prošlogodišnji rast cijena dionica Nvidije pokrenuo je pravu utrku među startupovima za poluvodiče od Silicijske doline do Seoula. Svi pokušavaju privući investicije i ući na brzorastuće tržište AI čipova. Četverogodišnji AI startup iz Južne Koreje, kojeg predvodi bivši kvantitativni analitičar s Wall Streeta, nedavno je dobio veliki poticaj u utrci u financiranju.

Nedavno je startup Rebellions iz Seongnama južno od Seoula objavio kako su prikupili 124 milijuna dolara investicija u B krugu investicija, povećavši tako svoja sredstva na 210 milijuna dolara – više od ijednog drugog startupa za AI čipove u Južnoj Koreji, kako kažu. “To je gotovo dvostruko više od drugih konkurenata,” kaže uzbuđeno u video intervjuu suosnivač i izvršni direktor Sunghyun Park.

Među konkurentima su Sapeon, koji je u srpnju prikupio 45 milijuna dolara od investitora, i FuriosaAI, tvrtka koja je 2021. u seriji B prikupila 70 mlijuna dolara.

U B krugu investiranja, vrijednost Rebellionsa procijenjena je na 650 milijuna dolara. “Tržište financiranja trenutno je vrlo loše – kamate su visoke,” kaže Park, koji je radio u Morgan Stanleyu u New Yorku prije nego je 2020. osnovao Rebellions. “Da smo u normalnoj tržišnoj situaciji, definitivno bismo postali jednorog.”

Ilustrativna fotografija; Pexels

Financiranje je predvodio južnokorejski telekom operater KT zajedno sa svojom jedinicom za podatkovne centre KT Cloud, kao i Shinhan Venture Investment, ogranak bankarskog gianta Shinhan Financial Group. Drugi investitori uključuju Pavilion Capital, Korelya Capital, DG Daiwa Ventures iz Japana, kao i Noh & Partners, južnokorejsku investicijsku tvrtku u čijem se portfelju nalazi i Seoul Robotics, koji je dospio na Forbesovu rang listu Forbes Asia 100 to Watch 2022. godine.

Investitorima se Rebellions sviđa jer tim u startupu kombinira stručnost u istraživanju i razvoju iz SAD-a s proizvodnim vještinama Južne Koreje, objašnjava Park koji je na MIT-ju diplomirao elektrotehniku i računalstvo, a ranije je radio u Intelu, SpaceX-u i teksaškom uredu Samsunga. “Mi smo jedina tvrtka za AI čipove koja ima tu kombinaciju talenta,” dodaje. “Zato dobivamo toliko pozornosti.

Suosnivač i glavni tehnički direktor startupa Jinwook Oh radio je za IBM u New Yorku šest godina, a diplomirao je elektrotehniku na Naprednom institutu za znanost i tehnologiju, vodećem južnokorejskom sveučilištu za znanost i tehnologiju.

Park i njegov tim ova sredstva će iskoristiti za razvoj AI čipa nove generacije koji će moći pokretati velike jezične modele i velike pružatelje usluga za cloud kao što su AWS, Microsoft Azure i Google Cloud. Park kaže kako je jedna od prednosti novog čipa, imena Rebel, činjenica da je on mnogo jeftiniji od Nvidijinih čipova koji se prodaju za čak do 30.000 dolara po komadu. “Nama je cilj pola cijene Nvidije,” kaže on. “Nvidijine marže su ogromne.” Ta tvrtka tržišne kapitalizacije od 1,6 bilijuna dolara, za kvartal zaključno s 29. listopadom je prijavila bruto maržu od 74 posto.

Kada imate Golijata, tu će biti i David. Vjerujem da je jedan od kandidata za Davida iz Južne Koreje upravo Rebellions. Sunghyun Park, suosnivač i CEO Rebellionsa

Startup kaže kako troškove mogu sniziti koristeći lokalne dobavljače i proizvođače. “Korištenjem korejskog poluvodičkog ekosustava, možemo značajno umanjiti troškove proizvodnje,” kaže Park. “Ne mora se raditi o globalnom lancu opskrbe koji uključuje Tajvan i SAD. Za to je potrebno mnogo novca i vremena.”

Nvidija, na primjer, primarno koristi tajvanski TSMC, vodećeg svjetskog proizvođača najsuvremenijih čipova.

Rebellions konkretno koristi ekosustav Samsunga. Samsung, na čelu s milijarderom Jay Y. Leejem, najveći je svjetski proizvođač memorijskih čipova i jedini drugi proizvođač uz TSMC koji može izrađivati današnje najnaprednije čipove. Rebellions razvija Rebel zajedno sa Samsungom, a koristit će Samsungove memorijske čipove visoke propusnosti i njegov proces proizvodnje čipova od 4 nanometra. “Blisko smo vezani za Samsung i zato možemo značajno smanjiti troškove proizvodnje,” kaže Park.

Rebellions i Samsung planiraju dovršiti proces razvoja Rebela do kraja ove godine, a s masovnom proizvodnjom krenuti 2025.

Partnerstvom s najvećom kompanijom Južne Koreje – i uz financijsku podršku nekih od najvećih investitora u zemlji – Park kaže kako Rebellions može ući u ring s Nvidijom milijardera Jensena Huanga. “Trenutno je Nvidija kralj. Ali nitko ih ne voli – udio na tržištu im je oko 90 posto – nitko ih ne voli jer su nevjerojatno skupi,” kaže Park. “Kada imate Golijata, tu će biti i David. Vjerujem da je jedan od kandidata za Davida iz Južne Koreje upravo Rebellions.”

“Mi smo buntovnici, to nam je u imenu,” dodaje.

Autor originalnog članka: John Kang, Forbes

Link: Korea’s Best-Funded AI Semiconductor Startup Aims To Take On Nvidia With Samsung-Made Chips

(Prevela: Nataša Belančić)

