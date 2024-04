TikTok testira novog rivala Instagramu

Uskoro od TikToka stiže nova aplikacija za dijeljenje fotografija i poruka, a nevjerojatno je slična – Instagramu. To je još jedan potez u ratu imitiranja između dvije najpopularnije društvene mreže u SAD-u.

Kada su pokušavali podijeliti objave s fotografijama na aplikaciji TikTok na kojoj se uglavnom objavljuju videozapisi, neki korisnici prijavili su kako im je stigla obavijest o tome da uskoro stiže platforma imena TikTok Notes. Korisnici će moći odabrati da ne žele da se njihov sadržaj dijeli između dvije platforme.

Internetska stranica notes.tiktok.com ima gumb za otvaranje aplikacije koji trenutno ne radi, no prikazane su objave u stilu polaroida koje podsjećaju na one koje su nekoć dominirale Instagramom, platformom koju je 2012. godine kupila matična kompanija Facebooka, Meta.

Iz TikToka za BBC jažu kako rade na “prostoru posvećenom” fotografijama i tekstualnim objavma, no da nisu dovršili dizajn aplikacije Notes, a datum izlaska još nije potvrđen.

Internetski news portal koji pokriva maloprodajnu industriju Modern Retail izvještava kako je TikTok nedavno počeo pozivati brendove da više koriste njihovu značajku “foto karusela”, obećavajući da takve objave u prosjeku dobivaju gotovo trostruko više komentara i 2,6 puta više dijeljenja od videoobjava.

Stručnjakinja za digitalne društvene mreže i profesorica na sveučilištu u južnoj Kaliforniji Karen North za Forbes kaže kako ovaj novi smjer ka dijeljenju fotografija ne znači nužno da video još uvijek nije najpopularniji način kreiranja sadržaja, već da TikTok želi privući veliki broj korisnika koji se ne osjećaju ugodno pred videokamerom.

Fotografije nisu jedino područje u koje TikTok želi ući – brend također želi uvesti podršku tekstualnim objavama sličnima onima na X-u i Threadsu od Mete, a eksperimentiraju i s videozapisima duljima od 30 minuta, što podsjeća na YouTube, izvještava TechCrunch.

“Meni se čini da ovo nitko ne percipira kao kraj videa, već više da u TikToku razmišljaju što još mogu ponuditi,” kaže North. “Proučavaju što privlači ljude i razmišljaju: ‘Možemo li mi jednostavno postati vlasnici svega?'”

Čak 78 posto Amerikanaca u dobi od 18 do 29 godina koristi Instagram, pokazala je anketa Pew Researcha iz siječnja, što tu aplikaciju čini najpopularnijom među odraslima mlađima od 30 godina. Snapchat je drugi najpopularniji – 65 posto ispitanika kaže kako koristi upravo tu aplikaciju, dok TikTok koristi njih 62 posto.

Eksperimentiranje s aplikacijom koja podsjeća na otvornu stranicu Instagrama samo je posljednji potez u trendu u kojem platforme za društvene mreže integriraju značajke svojih konkurenata. Instagram je na primjer 2020. godine pokrenuo značajku “reels” kako bi privukao korisnike da koriste upravo njihovu platformu za kratke videozapise, a ne TikTok, dok je TikTok 2022. pokrenuo značajku “stories” koja podsjeća na one s Instagrama i Snapchata. Platforme poput Twittera, YouTubea, čak i Spotifyja usvojile su vlastite verzije TikTokove stranice Za tebe, koja preporučuje objave korisnicima temeljem algoritma koji predviđa njihove interese. Ovakvo stalno kopiranje izazvalo je bijes kod nekih, ali North kaže kako to nije ništa novo. “Možete to pratiti sve do Friendstera i FourSquarea,” kaže ona.

TikTokova aplikacija za fotografije mogla bi biti nevjerojatno uspješna budući da je tvrtka uspjela stvoriti siguran prostor za dijeljenje sadržaja, kaže North. Nakon što je Instagram pokrenut 2010. godine, aplikacija je postala “vrlo osuđujuća” i pretvorila se u ekstremno pažljivo uređen prostor u kojemu su objave bile popularne ili nepopularne ovisno o umjetničkom dojmu. Zbog toga su neki korisnici postali nesigurni oko onoga što objavljuju u aplikaciji.

Takav rasplet izazvao je rast platformi poput Snapchata i BeReala koji pozivaju korisnike da objavljuju spontane trenutke, a to je utjecalo na TikTok.

“Ljudi koji mnogo zarađuju objavljuju visokokvalitetan zabavni sadržaj, ali postoji i element korisnika koji su jednostavno, potpuno svoji,” kaže Smith. “Ljude se ne kritizira zato što loše plešu ili pjevaju, već ih se zbog toga slavi. To je ta zlatna prašina TikToka.”

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: TikTok Is Testing A New Instagram Rival – Are Photos Making A Comeback?

(Prevela: Nataša Belančić)