On je na TikToku napravio ozbiljan posao. U početku ga nisu shvaćali ozbiljno, a sada vodi tim od 70 ljudi

TikTok je tvrtkama postao punopravan partner, a zbog svojih specifičnosti u nekim je područjima i učinkovitiji od ostalih društvenih mreža. Kako je postao respektabilan prodajni kanal te odličan alat za employer branding i brand awareness za Forbes Hrvatska tumači Dario Marčac, suosnivač Crew Media, specijalizirane agencije za TikTok

Otkako je osnovan Crew Media je polučio veliki uspjeh. Ta je tvrtka u svoj fokus odvažno stavila “društvenu mrežu za klince” i od toga napravila respektabilan biznis. Okupili su sedamdesetak kreatora sadržaja, vode TikTok profile brojnih brendova po cijeloj regiji, a interes za njihovim uslugama samo raste.

Središnja točka te agencije je Dario Marčac. Taj se mladić iz Barilovića nadomak Karlovca 2019. godine pridružio novoj društvenoj mreži koja u to vrijeme nije privlačila ni pažnju običnih korisnika, a kamoli onih korporativnih. U mjesec dana Marčac je svojim video sadržajima pridobio tisuću pratitelja, što ga je nagnalo da sve što je dotad radio ostavi iza sebe. To je podrazumijevalo i odustajanje od strojarstva na Tehničkom fakultetu u Rijeci, i to na posljednjoj godini studija. Riskirao je sve kako bi se posvetio niši u kojoj je, činilo se, tada samo on vidio ogroman potencijal.

“Bilo je teško, ismijavali su me i nisu me shvaćali ozbiljno. Na LinkedInu su me napadali, najviše mi je smetalo što su to bili ljudi kojima je u opisu profila stajalo da su marketinški stručnjaci. No, imao sam širu sliku. Stavio sam sve karte na TikTok makar to značilo da će iskustvo biti sve što ću dobiti od toga. Imao sam najvrjedniji resurs – pažnju publike koja me pratila. Ako znaš raspolagati s tim, može se svašta lijepo napraviti”, priča za Forbes Hrvatska Marčac, osnivač Crewa koji je prvo krenuo kao TikTok influencer i upoznao kako diše ta nova platforma.

Dario Marčac postao je u Hrvatskoj prva asocijacija kada se spomene TikTok, Foto: Crew

Priznaje da je monetizacija znanja koja je stekao bila izazovna, no nikada mu nije došlo da odustane. Dapače, nije prestajao pričati o TikToku bez obzira na to što ljudi tada nisu shvaćali o čemu se radi. Tako je i postigao da je prva asocijacija na tu platformu upravo njegovo ime i prezime.

U agenciji Crew Media koju je osnovao s Dijanom Domonkoš, izvršnom direktoricom tvrtke, zaposleno je 24 ljudi koji su zaduženi za strategije vođenja profila brendovima. Oni usmjeravaju vanjske partnere koji za njih kreiraju sadržaje. Sedamdesetak ljudi s osam milijuna pratitelja trenutno tvori Crew zajednicu koja vodi TikTok profile brendovima iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore. Bilo je i angažmana za jednokratne kampanje po Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, no uglavnom su usmjereni na regiju. Klijenti su im razni brendovi iz vrlo različitih branši, među njima su Pipi, A1 Hrvatska, Zagrebačka banka, Specijalna bolnica Sveta Katarina, Dentum, Polleo Sport, Lesnina, Dechatlon, RK Nexe, Podravkini brendovi Coolinarika, Linolada, Vegeta i mnogi drugi.

“Industrija lijepo napreduje, ali pravi boom se očekuje kada nam se omogući oglašavanje. Prema nekim naznakama, to bi moglo biti već i ove godine, ali nema službenih podataka koji bi to potvrdili. Mi već imamo spreman tim za oglašavanje. Naravno, tada se očekuje slabljenje organskog rasta koji je na TikToku veći nego na bilo kojoj drugoj mreži. Oni koji će željeti doći do publike, to će morati platiti, isto kao na Facebooku i Instagramu”, tumači hrvatski TikTok znalac.

U protekle dvije godine poslovanja Crew, osnovan u studenom 2021. godine, bilježi veliki rast. U 2022. godini tvrtka je ostvarila više od 160 tisuća eura prihoda, a prema riječima osnivača lani se taj iznos popeo na više od pola milijuna eura. U ovoj godini ponovno očekuju rast u troznamenkastom postotku. Posla i interesa ima, no mnogi još TikTok ne shvaćaju ozbiljno. Smatraju kako je to mreža na kojoj se pjeva, pleše i zeza. No, ona je važan marketinški alat čiji se učinci ne bi trebali olako odbaciti.

Must have za tvrtke

“TikTok postaje must have za tvrtke. Primjerice, to je odličan employer branding alat jer njegova autentičnost i prirodnost pokazuje kako to izgleda iza kulisa i ljudi se mogu više poistovjetiti, osjetiti atmosferu i temeljem toga donijeti odluku o prijavi za neku otvorenu poziciju u toj tvrtki. To je odličan pristup mladim talentima do kojih poslodavci inače možda ne bi doprli. TikTok ima veliki organski doseg i odličan je za brand awareness. Dugoročno, TikTok može biti i sjajan kanal za prodaju. Imamo primjer iz svog portfelja – dentalnu kliniku Dentum. Za njih smo radili oglašavanje na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva i ljudi otamo se naručuju za zahvate u Zagrebu. TikTok je Dentumu sada jedan od snažnijih kanala kojima dolaze do pacijenata”, objašnjava Marčac.

Nije tajna da je jedna od najmlađih društvenih platformi uspješan prodajni kanal. To dokazuje i vrlo popularan hashtag #TikTokMadeMeBuyIt koji objavljuju korisnici te mreže uz video o kupnji predmeta ili usluge na koju ih je potaknulo što su to vidjeli na TikToku. Objave s tim hashtagom pogledane su više desetaka milijardi puta. Toliko o učinkovitosti marketinga na najautentičnijoj platformi.

Na TikToku nisu “samo klinci”, u doba pandemije počeo je rasti broj korisnika među populacijom starijom od 30 i 40 godina, Foto: Crew

Uz osmišljanje marketinških strategija i kampanja za brendovske profile, edukacije agencija da rade TikTok te kampanje oglašavanja za Dentum, u Crewu su lani radili i na još nekoliko zanimljivih projekata. Između ostalog radili smo kampanju financijske pismenosti za Raiffeisenbank Hrvatska koja je imala nekoliko stotina tisuća pregleda u ciljanoj skupini, navodi Marčac. Ističe i kako su aktivnostima na TikToku povećali broj posjetitelja rukometnih utakmica kluba Nexe te otvaranjem profila poradili na popularizaciji Cibone među različitim generacijama.

“Na TikTok se ne dolazi glupirati, već pokazati brand ili kompaniju onako kako želite da ih drugi vide. TikTok se može koristiti za edukativni, motivacijski i inspirativni sadržaj i to jako dobro prolazi”, rezolutan je osnivač Crewa koji smatra kako ne postoji tvrtka za koju TikTok nije primjeren komunikacijski kanal.

Savjeti što nikako ne raditi na TikToku – Dario Marčac

– lijepe televizijske reklame na TikToku ne prolaze, cijeni se autentičnost

– sporadično objavljivanje nije prihvatljivo, algoritam treba njegovati redovnim objavama

– nije opcija objavljivanje bez proučavanja sadržaja koji objavljuju ljudi iz iste branše

Tvrtka po mjeri Gen Z

Crew uglavnom zapošljava pripadnike generacije Z koja baš poput TikToka i sama ima određenih specifičnosti. Budući da je dvadesetosmogodišnji Marčac i sam pripadnik te nove generacije, nije mu teško shvatiti što svojim suradnicima treba ponuditi. Stoga je tvrtka razvila vrlo zanimljive prakse.

Svi rade na daljinu, ured nemaju, a budžet koji im zbog takvog načina rada ostaje usmjeravaju u ljude i njihov osobni razvoj. “To nam je najbitnije, na razgovoru za posao sve kandidate pitamo čime se žele baviti u budućnosti kako bi im Crew bio odskočna daska. Podržavamo ih da se razvijaju u tom smjeru”, kaže mladi poduzetnik. Pojašnjava kako jednom u šest mjeseci organiziraju dvodnevni team building kojem je ponovno u središtu osobni razvoj, a ne samo iće i piće.

“Prvi dan posvećen je ljudima i njihovom zajedničkom i individualnom vremenu s psihoterapeutkom i NLP coachicom koja je završila Harvard Business School i jako dobro povezuje biznis i psihoterapiju. Mene i Dijane tada nema. U grupnoj radionici oni pričaju o zajedničkim temama, a poslijepodne je rezervirano za privatne razgovore s psihoterapeutkom. Drugi dan dođemo i mi te pričamo o stvarima povezanim s tvrtkom”, ispričao je Marčac.

Naglasio je i kako su hijerarhiju vrijednosti tvrtke napravili prema hijerarhiji vrijednosti članova tima, a nisu je nametnuli kako rade neke druge tvrtke. Također, svojim zaposlenicima ne nameću ni radno vrijeme. Dogovorili su se kako će svi biti dostupni u vremenu od 10 do 14 sati jer su tada i klijenti najaktivniji, no kada će odraditi ostali dio radnog vremena, to ovisi samo o zaposlenicima i o tome jesu li više noćni ili jutarnji tipovi.

Uz vođenje TikTok profila, Marčac često sudjeluje na konferencijama, ali održava i edukacije na kojima poučava kako maksimalno iskoristiti dobrobiti te društvene mreže, Foto: Crew

Uvjeren u važnost i korisnost prisutnosti na društvenoj mreži LinkedIn, suosnivač Crewa početkom veljače potaknuo je i interno natjecanje među zaposlenicima. Najaktivniji na LinkedInu dobit će nagrade, a najveća je vikend u Opatiji. “Ne tražimo da pišu o firmi, mogu pisati o bilo čemu. No, objavljivanje je bitno, to je i osobni branding“, dodaje influencer koji naprednim korištenjem društvenih mreža zarađuje za život. Profesionalne konekcije, poznanstva i suradnje započinju upravo tamo.

Marčac je nedavno sa svojom poslovnom partnericom Domonkoš pokrenuo još jedan posao. Postali su ekskluzivni distributer za francusku prirodnu kozmetiku i sredstva za čišćenje. Naravno, biznis Organic Huba razvijaju i korištenjem TikToka.

“Počelo je tako da nas je distributer tih prirodnih proizvoda za Srbiju kontaktirao da vodimo njegove TikTok kanale, nama se priča svidjela, došli smo na sastanak, testirali proizvode i na kraju smo završili u Francuskoj u laboratoriju”, smije se Marčac dodajući kako imaju još planova, ali sve u svoje vrijeme. Sada su predani unapređenju usluga za brendove, povećanju tima, a i klijenata s obzirom na to da imaju i sve više upita za svojim uslugama.