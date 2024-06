Poduzetnik optužuje Sveučilište u Zagrebu: Odbacili su besplatnu aplikaciju i tražili me da im poklonim tvrtku

Sveučilište u Zagrebu odreklo se aplikacije Spajalica koja se koristi za digitalno potpisivanje ugovora između studenata i poslodavaca, a koju je koristio Studentski centar Sisak.

Spajalica je bio besplatan servis koji je tvrtka Stablo znanja dala na korištenje SC-u Sisak. Studentski centar Sisak prestao je koristiti ovu aplikaciju, kako tvrdi njen pokretač Marko Komerički, na zahtjev rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Stjepana Lakušića.

Komerički je još prije sedam godina pokrenuo projekt “Stablo znanja”, svojevrsni poduzetnički inkubator koji je prije svega namijenjen studentima. Njihov najuspješniji proizvod bila je upravo Spajalica – aplikacija koja je digitalizirala suradnju između studenata, poslodavaca i studentskog centra, koji je službeni posrednik u ovoj vrsti zapošljavanja.

SC Sisak: Sporazumno smo prekinuli suradnju

Konkretno, putem aplikacije je bila omogućeno trenutno potpisivanje ugovora između studenta i poslodavca, uz potvrdu studentskog centra. Obračun isplate je također pojednostavljen te se finalizira nakon što obje strane potvrde njegovu valjanost, čime se izbjegavaju nesporazumi. Radi bržeg rješavanja navedene “administracije” dolazi i do brže isplate, a osim toga, studenti i poslodavci su se – kao što je to danas u mnogim situacijama uobičajenom – međusobno mogli ocjenjivati.

Poslali smo upit Studentskom centru Sisak, zašto je došlo do prekida suradnje. Odgovorili su nam da je suradnja prestala na temelju sporazumnog raskida ugovora iz ožujka ove godine.

“Napominjemo da sustav rada SC Sisak neometano funkcionira te se, uz postojeće tiskane i tzv. online ugovore, već ovaj tjedan očekuje implementacija elektroničkih ugovora”, stoji u odgovoru koji potpisuje Božan Šutalo, v.d. ravnatelja SC Sisak.

Komerički, pak, kaže da je pristao na sporazumni raskid ugovora jer im kako kaže, “nije želio biti kamen oko vrata”. U videu koji je objavio prije nekoliko dana Komerički kaže da je na prekid suradnje utjecao rektor Lakušić.

“Teška srca javljam da za dva dana moramo ugasiti Spajalicu, aplikaciju koja omogućava studentima digitalno potpisivanje ugovora. Koja im pomaže i koja je u potpunosti besplatna za poslodavce, studente i studentski centar, kojom smo riješili najkompleksnije ugovore u društvu, smanjili birokratizaciju i administraciju, koja je transparentna i pozitivna za društvo ali na žalost neki pojedinci se ne slažu s time i trude se već preko godinu i pol da je ugase.”, kaže u videu Komerički.

Dodaje i da je u proteklih 16 mjeseci putem njegove aplikacije potpisano oko dvije tisuće studentskih ugovora a studentima isplaćeno preko 700 tisuća eura zarađenog novca. Tvrdi i da je Studentski centar u Sisku, zahvaljujući Spajalici uprihodio dodatnih 80 tisuća eura na temelju provizija.

Komerički: Tražili su da prepišem tvrtku za 1 kunu ili će “sve potaracati”

“Na žalost, te provizije i dodatnih provizija morat će se odreći jer su dobili ultimatum od rektora Sveučilišta u Zagrebu, gospodina Lakušića da moraju ukinuti Spajalicu i da se ona više ne smije koristiti. Spajalica je pozitivan primjer javno-privatnog partnerstva u kojoj društvo i Sveučilište u Zagrebu dobivaju vrhunsko rješenje, inovativno, kakvo ne postoji nigdje u svijetu zahvaljujući ideji i financiranju privatne osobe. Zauzvrat ne trebaju dati gotovo ništa. Ali ni to nije bilo dovoljno, jer su tražili od mene da im prepišem tvrtku Stablo znanja za jednu kunu ili će, citiram: sve potaracati”, kaže Komerički.



Inače, tvrtka Stablo znanja je u suvlasništvu Sveučilišta u Zagrebu i Komeričkog. Osnovana je s temeljnim kapitalom od 250 tisuća kuna, s time da je Komerički sudjelovao s 225 tisuća kuna, a Sveučilište s 25 tisuća. Komerički, kao što vidimo, tvrdi da su ga tražili da im praktički pokloni svoj udio.

“Čak i kad sam bio spreman sve to napraviti, objašnjavao sam im da postoje ljudi koji rade na Spajalici, koji trebaju biti zaposleni, ali nisam htio s njima opterećivati tvrtku Stablo znanja, nego su zaposleni u mojim drugim tvrtkama. Na to mi je prorektor Bolanča rekao ‘nema veze, zaposlit ćemo mi njih u Studentskom centru’. Kada sam pitao na koji način to misle napraviti, on mi je rekao: “Kao u onom filmu. Dat ću im ponudu koju neće moći odbiti’. Svi znamo što to znači u ‘onom filmu’, ali to zaista nije način razgovora na toj razini akademske zajednice. S takvim i sličnim stvarima morao sam se suočiti u protekle dvije godine, koje su kulminirale do toga da sada moram ugasiti Spajalicu”, priča u videu Komerički.

Za komentar smo, pisanim putem, zamolili i Sveučilište u Zagrebu. Objavit ćemo ga kada ga dobijemo.