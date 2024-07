Spotify gazi prema prvoj profitabilnoj godini, na burzi zabilježio snažan skok

Cijena dionica Spotifyja otišla je u nebo u utorak nakon što je platforma za audio streaming zabilježila solidnu zaradu. Cilj kompanije je doseći održivu profitabilnost, što je rijetkost u streaming industriji.

Dionice Spotifyja porasle su u utorak ujutro za čak 14 posto, što bi mogao biti najveći dnevni porast od listopada 2019. godine i drugi najbolji dan za ovu tvrtku u šest godina koliko se njenim dionicama trguje na njujorškoj burzi.

Vrijednost dionica porasla je nakon što je kompanija u utorak izvijestila o izvrsnim rezultatima u drugom tromjesečju. Rekordnih 246 milijuna pretplatnika premašilo je procjene analitičara od 245,3 milijuna, prenosi FactSet, a rekordna zarada od 1,44 dolara po dionici također je premašila očekivanja od 1,14 dolara po dionici. Prihodi od 4,1 milijardu dolara tek su nešto ispod očekivanih 4,15 milijardi dolara.

Možda je najznačajnija činjenica da je Spotify u drugom tromjesečju prikupio 532 milijuna dolara slobodnog novčanog toka, što je daleko iznad očekivanih 363 milijuna dolara, a predstavlja rast od nevjerojatnih 4,700 posto u odnosu na drugi kvartal 2023. godine.

Uz više od 500 milijuna dolara neto dobiti i projekcije od dodatnih 630 milijuna dolara u drugoj polovici godine, Wall Street očekuje kako će streaming platforma bez problema zabilježiti svoju prvu profitabilnu godinu u povijesti i tako preokrenuti gubitke od 467 milijuna dolara iz 2022. godine i 572 milijuna dolara iz 2023. godine.

Dionice Spotifyja od kraja 2022. godine narasle su za čak 330 posto. To je još uvijek 14 posto manje od rekordne cijene od 387 dolara dosegnute početkom 2021., tijekom zlatnog doba streaminga.

Spotify “nastavlja poslovati dobro i ostvarivati značajna poboljšanja po pitanju dobiti,” napisao je u bilješci klijentima analitčar JPMorgana Doug Anmouth.

Platforma najviše zarađuje od premium mjesečne pretplate koja korisnicima omogućuje streaming glazbe bez oglasa. Spotify je jedna od najvećih entertaniment kompanija na svijetu, uz tržišnu kapitalizaciju od oko 65 milijardi dolara. Iako se ne natječe izravno s video streaming platformama kao što su Disney+, Max i Paramount+, njene dionice zabilježile su slična kretanja na Wall Streetu, zasluživši divljenje investitora 2020. i 2021. godine prije nego što su gubici izazvali masovnu prodaju dionica.

Osim neupitnog lidera Netflixa, a sada i Spotifyja, većina streaming platformi imala je problema s pretvaranjem velike baze mjesečnih korisnika u porast dobiti. Paramount je objavio negativnu prilagodbu gubitka od više od 200 milijuna dolara u svakom kvartalu od početka 2022. godine, dok je Warner Bros Discovery (matična tvrtka platforme Max), zabilježila 1,4 milijarde dolara kumulativnih gubitaka u odjelu streaminga u tom istom vremenskom periodu.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Spotify Stock Pops 14% To 3-Year High – Races To First Profitable Year

(Prevela: Nataša Belančić)