Stanovnici Venecije prosvjeduju protiv naplaćivanja naknada za ulaz turistima

Venecija je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Italiji, a u četvrtak je postala prvi grad na svijetu koji je uveo naplatu ulaza za posjetitelje u pokušaju da riješi problem pretjeranih gužvi. Ipak, taj potez izazvao je poteze stanovnika grada koji kažu kako ne žele da ovaj povijesni grad dobije reputaciju “tematskog parka”.

Od četvrtka će posjetitelji koji dolaze u Veneciju morati platiti pet eura po danu koji provedu u gradu, ali samo ako u grad dođu na jedan od 29 odabranih datuma tijekom vrhunca sezone. Ipak, postoje brojne iznimke.

Posjetitelji naknadu mogu platiti online, a primit će QR kod koji mogu pokazati na točkama ulaza u grad. Pokušaj ulaska bez koda, na datum koji nije naveden na kodu ili laganja kako bi dobili izuzeće mogu rezultirati kaznom od 50 do čak 300 eura.

Gradski dužnosnici inicijativu opisuju kao “eksperiment” nužan za zaštitu grada kojeg gradonačelnik Luigi Brugnaro opisuje kao “krhkog” i “starog”. Dužnosnici tvrde kako program naknada neće donijeti zaradu gradu kada se u obzir uzmu troškovi njegovog uvođenja, već kako je njegov jedini cilj pomoći u regulaciji turizma.

Redovi za provjeru QR koda na ulazu u Veneciju / FOTO: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, nekoliko stotina stanovnika navodno je u četvrtak izišlo na ulice kako bi prosvjedovali protiv uvođenja naknade, tvrdeći kako ova mjera neće riješiti problem pretjeranog turizma, ali i kako ignorira probleme koje turizam stvara za lokalno stanovništvo, na primjer nedostatak stambenog prostora izazvan velikim brojem stanova koji se prenamjenjuju u apartmane za kratki najam.

Drugi vjeruju kako će naknada kod turista stvoriti dojam da je Venecija tematski park: neki su, prenosi Reuters, nosili transparente s natpisima “Ne ulaznici za Veneland”.

“Sve što će postići je pretvaranje grada u tematski park,” rekao je stanovnik Matteo Secchi, prenosi Guardian. “Ovo stvara loš imidž Veneciji.”

Venecija se već dugo bori s problemom pretjeranog turizma, koji je tek nakratno zaustavljen tijekom pandemije koronavirusa, ali sada je ponovno u uzletu. Studija koju je 2020. godine proveo odsjek za ekonomiju sveučilišta Ca’Foscari u Veneciji otkrila je kako grad svake godine primi 30 milijuna posjetitelja, kao i kako preko 20 milijuna u gradu provede tek jedan dan. Veliki broj turista za lokalno stanovništvo kreira velike izazove: stari dućani i osnovne usluge zamjenjuju se sadržajima za turiste poput suvenirnica i restorana, a eksplozija apartmana i drugih prostora za kratkoročni najam stvorila je stambenu krizu.

Prošle godine je broj kreveta dostupan za turiste navodno premašio broj kreveta dostupnih za lokalne stanovnike. Ovakva stopa turista među dužnosnicima stvara i strahove o održivosti samog grada zbog njegove starosti i arhitekture. Prošle godine je UN-ova organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu upozorila kako bi se Venecija mogla smatrati ugroženim kulturnim lokalitetom, kao jedan od razloga za to navodeći upravo turizam, iako je organizacija na kraju ipak odustala od formalnog uključenja grada na popis ugroženih mjesta.

Trenutno Venecija ima manje od 50.000 stanovnika. Broj je u padu od 50-ih godina prošlog stoljeća kada je tamo živjelo najmanje 175.000 ljudi.

Grad također eksperimentira i s umjetnom inteligencijom kako bi informirao posjetitelje o promjenama. Na svojim službenim stranicama grad je pokrenuo seriju informativnih videa s prijevodima koje je generirala umjetna inteligencija.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Venice Residents Protest Entry Fee For Tourists Amid Concerns City Will Turn Into A ‘Theme Park’

(Prevela: Nataša Belančić)