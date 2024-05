Sam Altman ispričao se Scarlett Johansson zbog glasa chatbota koji je bio jezivo sličan njezinom

Glumica Scarlett Johansson u ponedjeljak je u pismu izjavila kako je “šokirana” i “bijesna” zbog glasa chatbota koji je kreirala, a potom i pauzirala, tvrtka OpenAI, a koji zvuči vrlo slično njezinom, prenijeli su mediji rekavši kako je kompanija uklonila glas “Sky” nakon što je glumičin odvjetnik kontaktirao izvršnog direktora tvrtke Sama Altmana. Altman se ispričao glumici i rekao kako “nikada nije bila namjera da glas sliči njezinom”.

U pismu koje je prvi objavio NPR stoji kako je Altman još prošle godine želio angažirati Johansson da posudi glas AI modelu ChatGPT-40, dodavši kako je glumica odbila ponudu “nakon mnogo razmišljanja, iz osobnih razloga”.

Johansson je rekla kako je “šokirana, bijesna i u nevjerici” jer je Altman AI modelu dao glas “toliko jezivo sličan” njezinom, referirajući se na nedavno predstavljanje modela ChatGPT-40 koji korisnicima nudi mogućnost da izravno razgovaraju s AI asistentom s opcijom izbora glasa.

Johansson je rekla kako je bila “primorana nagažirati pravne savjetnike” koji su Altmanu poslali dva pisma u kojima traže da OpenAI detaljno opiše kako je kreiran glas. “OpenAI je naposljetku nevoljko pristao” povući glas, stoji u pismu.

Johansson je također analizirala i tweet koji je Altman objavio prošlog tjedna, u kojemu stoji riječ “her” – referenca na istoimeni film u kojemu je Johansson posudila glas AI asistentu.

OpenAI je u ponedjeljak na Twitteru objavio kako rade na zaustavljanju korištenja glasa “Sky”, rekavši u izjavi kako glas nije imitacija glumičinog jer zapravo pripada jednoj drugoj profesionalnoj glumici čije ime tvrtka nije navela “kako bi zaštitila njenu privatnost”.

“Glas Sky nije glas Scarlett Johansson i nikada nije bila namjera da nalikuje njezinom,” rekao je Altman u izjavi za Forbes. “Angažirali smo drugu glumicu prije nego što smo na bilo koji način kontaktirali gđu Johansson. Iz poštovanja prema njoj smo zaustavili korištenje glasa Sky u našim proizvodima. Ispričavamo se gđi Johansson jer nismo s njom bolje komunicirali.”

GPT-40 je posljednji AI model tvrtke OpenAI, a ima sposobnost glasovnih razgovora s korisnicima. Glasovi modela kreirani su uz pomoć “vodećih profesionalaca u industriji angažiranja glumaca i režiranja” koji su glasove odabrali među stotinama prijava, kažu iz OpenAI-ja. Međuodnos umjetne inteligencije, glumaca i umjetnika postao je vrlo nestabilan uslijed snažnog razvoja AI-ja. Sindikat koji predstavlja oko 160.000 ljudi u filmskoj i televizijskoj industriji SAG-AFTRA poziva na uvođenje zakona kojim bi se zahtijevala jasna dozbola glumaca za korištenje njihovih digitalnih replika. Zakon bi pokrivao audioknjige, videoigre, sponzorstva proizvoda i glazbene izvedbe, izvještava Variety.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Sam Altman Apologizes To Scarlett Johansson Over OpenAI Chatbot Voice She Called ‘Eerily Similar’ To Hers

(Prevela: Nataša Belančić)