Stegosaur star 150 milijuna godina upravo je postao najskuplji na top ljestvici prodanih fosila

Fosil stegosaura star 150 milijuna godina, nazvan Apex, u srijedu je postao najskuplji fosil koji je do sada prodan: na aukciji Sotheby’sa dosegao je cijenu od 44,6 milijuna dolara, daleko premašivši očekivanu cijenu od oko 4 do 6 milijuna dolara

Sotheby’s je organizirao aukciju za fosil visok 3,3 i dug 6 metara, ali nije imenovao kupca. Iz aukcijske kuće kažu kako je primjerak “praktički kompletan i iznimno dobro očuvan,” a radi se i o prvom slučaju u kojemu je aukcijska kuća blisko surađivala s paleontologom tijekom čitavog procesa od otkrića do prodaje, dokumentirajući sve od ekskavacije i restoracije do namještanja fosila.

Neimenovani prodavač je, kažu iz Sotheby’sa, “poznat i ugledan komercijalni paleontolog” koji je otkrio stegosaura na svom privatnom posjedu.

Kao fosil iz londonskog povijesnog muzeja

Apex je pronađen u svibnju 2022. godine u Coloradu, na predjelu poznatom po pronalasku fosila još od 1880-ih godina, a ovaj stegosaur najsličniji je fosilu nazvanom Sophie, koji je izložen u povijesnom muzeju u Londonu, kažu iz Sotheby’sa, iako je Apex 30 posto veći.

Prodajom je Apex postao najskuplji fosil ikada prodan: srušio je rekord tiranosaura imena Stan, koji je postigao cijenu od 31,8 milijuna dolara.

Apex izložen u Sotheby’su u New Yorku / FOTO: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Najskuplji fosili ikada prodani prije Apexa

Stan – 31,8 milijuna dolara



Fosil tiranosaura koji se sastojao od oko 70 posto kostura i čitave lubanje, prodan je na aukciji Christie’sa 2020. godine. Kupio ga je Abu Dhabi, a očekuje se kako će biti izložen u novom prirodoslovnom muzeju od 2025. godine. Sue – 8,36 milijuna dolara (današnjih 16,22 milijuna dolara)



Sue je najpotpuniji fosil tiranosaura ikada pronađen, kao i prvi dinosaur ikada prodan na aukciji.

Nazvan je Sue prema paleontologinji koja ga je pronašla, a prodan je prirodoslovnom muzeju u Chicagu 1997. godine na aukciji Sotheby’sa. Hector – 12,4 milijuna dolara



Fosil deinonychusa, vrste koja je inspirirala velociraptore u filmskom hitu “Jurski park”, daleko je premašio procjene za prodaju kada ga je 2022. godine nepoznati kupac na aukciji platio za dvostruko višu cijenu od prognoziranih 4-6 milijuna dolara.

Fosil je kasnije izložen u prirodoslovnom muzeju u Danskoj. Big John – 7,7 milijuna dolara



Najveći fosil triceratopsa ikada pronađen prodan je anonimnom privatnom kolekcionaru u Parizu 2021. godine, a sada je izložen u dječjem muzeju Glazer u Tampi. TRX-293 Trinity – 6,13 milijuna dolara



Kostur sastavljen od ostataka tri različita fosila tiranosaura prodan je prošle godine u Zurichu privatnom kupcu. Neimenovani gorgosaurus – 6,1 milijuna dolara



Djelomični kostur ovog bliskog rođaka tiranosaura, dug 6,7 metara, prodan je anonimnom kupcu 2022. godine. Maximus – 6,1 milijuna dolara



Najpotpunija i najočuvanija lubanja tiranosaura ikada pronađena prodana je anonimnom kupcu za cijenu mnogo nižu od očekivanih 15-20 milijuna dolara. Forbes

Privatne prodaje fosila dinosaura meta su žestokih kritika još od prodaje Sue prije gotovo 30 godina. Svi najskuplji prodani fosili pronađeni su u SAD-u, gdje se oni nađeni na privatnim posjedima mogu legalno kupovati i prodavati, no oni pronađeni na državnoj zemlji pripadaju vladi. Neki kritičari smatraju kako takve prodaje ograničavaju pristup javnosti fosilima, kao i da serija prodaja posljednjih godina šteti znanstvenom napretku.

Komercijalni pothvati

Drugi pak vjeruju kako će visoke cijene po kojima se fosili prodaju ponukati zemljoposjednike da dopuste više iskapanja na njihovim posjedima i motivirati mlade da studiraju paleontologiju, kažu iz Smithsoniana. Prodaja Big Johna anonimnom kupcu bila je kritizirana 2021. godine, no komercijalni paleontolog Walter Stein izjavio je za NBC da je godinama bezuspješno pokušavao pronaći neki američki muzej koji bi fosil kupio i dodao da je novi vlasnik obećao fosil ustupiti za istraživanja.

Neki paleontolozi progovorili su protiv prodaje Stana 2020. godine, a jedan je Smithsonianu rekao kako će to potaknuti “komercijalne pothvate za iskorištavanje fosila dinosaura na američkom zapadu.”

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: ‘Apex’ – A 150-Million-Year-Old Stegosaurus – Just Became The Most Expensive Fossil Ever Sold

(Prevela: Nataša Belančić)

