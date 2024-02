Tko je tko u projektu za prvi brod na vodik koji će zaploviti Jadranskim morem

Konzorcij 14 partnera iz Hrvatske, Austrije, Grčke, Norveške, Njemačke, Slovenije i Španjolske dobio je europsku potporu za projektiranje i izgradnju putničkog broda pogonjenog vodikom za Jadran, a Teuta Duletić iz riječkog Lürssen Design Center Kvarner govori za FORBES Hrvatska o detaljima tog velikog projekta. Sudjelovanjem se pohvalio i direktor norveške kompanije TECO 2030 koja se bavi tehnologijom vodikovih gorivnih članaka

Inženjerska tvrtka za projektiranje brodova koju je u Rijeci prije nekoliko godina otvorila njemačka Lürssen grupa – poznata po gradnji mega jahti, brodova i plovila obalne straže – koordinira europski konzorcij kojem je zadatak izgraditi putnički brod pogonjen vodikom koji će ploviti Jadranom. Ukupno se radi o projektu vrijednom 18,9 milijuna eura, a dobit će 13,5 milijuna eura potpore iz programa Obzor Europa.

Lürssen Design Center Kvarner ima zadatak, kako je objavljeno nedavno, izraditi projektnu dokumentaciju broda radnog naziva ZEAS (Zero-Emission Adriatic Ship) koji će demonstrirati održivi klimatski neutralni sustav goriva, a u konzorciju je ukupno 14 partnera iz Hrvatske, Austrije, Grčke, Norveške, Njemačke, Slovenije i Španjolske.

Kako će to biti jedan od prvih putničkih brodova na Mediteranu na vodikov pogon, što je tehnoločki vrlo kompleksan brod koji će biti u floti Jadrolinije, željeli smo zaviriti u idejne skice. No, kažu nam, zasad to nije moguće.

Idejni projekt u drugoj polovici godine

“Idejni projekt putničkog broda na vodik ključna je faza u procesu gradnje broda, jer postavlja temelje za detaljni dizajn, konstrukciju i ekspolataciju novog broda. Izrada ovog dokumenta predviđena je u prvoj fazi provedbe projekta te će on biti dostupan u drugoj polovici ove godine”, odgovorila nam je direktorica Teuta Duletić.

Proces izrade ukupne tehničke dokumentacije za brod trajat će pak 24 mjeseca. Brodogradilište koje će graditi taj putnički brod bit će izabrano na javnom natječaju, a predviđeni završetak projekta je 2028. godina, nakon čega će moći biti stavljen u promet. Naravno, trebat će izgradiit i punionicu za vodik, što je također dio projekta, a njena će lokacija ovisiti o odabiru linije na kojoj će brod ploviti, odgovara Teuta Duletić, što će se naknadno definirati ugovorom o koncesiji.

Na naše pitanje gdje u Europi već prometuju brodovi na vodikov pogon, odgovara da u Norveškoj, Njemačkoj i Francuskoj postoje takvi katamarani.

Lürssen gradi svoju prvu superjahtu s tehnologijom gorivnih članaka

Što se tiče Lürssen grupe, napominje da “grade svoju prvu superjahtu s tehnologijom gorivnih članaka, odnosno ugrađuju gorivne članke s metanolom koji pretvaraju metanol u vodik i zatim proizvode električnu energiju za jahtu”. U njihovu brodogradilištu u Njemačkoj izgrađen je laboratorij za testiranje gorivnih članaka i provedena su opsežna istraživanja, pojašnjava, dok se u isto vrijeme radi na projektima istraživanja za brodove kratkog dometa koji koriste tehnologiju čistog vodika.

U međunarodnom konzorciju za ZEAS sudjeluju iz Hrvatske još i Jadrolinija, Pomorski fakultet iz Rijeke, Gitone Kvarner, Maritime Center of Excellence, Scan Projekt i Hrvatska udruga za vodik, iz Grčke DNV Hellas Single Member, iz Austrije HyCenta Research, iz Španjolske Tecno Ambiente, iz Njemačke Technische Universität Chemnitz, iz Slovenije ZenLab, a iz Norveške TECO 2030 ASA, dok su TECO AS 2030 i TECO 2030 Innovation Center iz Norveške pridruženi partneri.

Važni igrači – norveški TECO 2030

Da su Norvežani jako važan partner nije teško zaključiti. Naime, norveška kompanija TECO 2030 se specijalizirala za tehnologiju vodikovih gorivnih članaka za primjenu u pomorskom prometu i teškoj industriji. Izlistana je na burzi u Oslu Euronext Growth, a za nju je ZEAS već drugi projekt koji se financira iz europskog programa Obzor Europe. „Ovaj projekt dodatno jača naše napore da pokažemo kako gorivni članci i vodik mogu dati veliki doprinos dekarbonizaciji i uklanjanju štetnih emisija vodnog prometa širom svijeta”, izjavio je Tore Enger, direktor grupe TECO 2030, u siječnju prilikom lansiranja projakta ZEAS.

Kako su pak objavili u priopćenju, od ukupnog iznosa potpore od 13,5 milijuna eura za brod koji će ploviti Jadranom, 2,3 milijuna eura je „rezervirano za isporuku TECO 2030 gorivnih članaka snage 1,2 megavata za pogon broda“. Inače, Teco 2030 upravo podiže i prvu europsku gigatvornicu svežnjeva i modula PEM vodikovih gorivnih članaka u Narviku, a proizvodni kapacitet bi joj iduće godine trebao doseći 400 megavata te do 2030. godine narasti na 1,6 gigavata.

3D render brzog putničkog plovila koji je dizajnirala tvrtka Umoe Mandal za TECO 2030

Brzi brod na vodik TECO 2030



Početkom veljače je TECO 2030 objavio na svojim internetskim stranicama i da je s tvrtkom Umoe Mandal dostavio dokumentaciju norveškim pomorskim vlastima za ishođenje načelnog odobrenja (AiP) za dizajn prvog brzog broda (katamarana) koji bi bio pogonjen na vodik. Kako kažu, imat će brzinu od 35 čvorova, domet od 260 nautičkih milja i nositi 275 putnika, a neće uopće imati štetnih emisija jer će ispuštati samo „topli zrak i vodu“.