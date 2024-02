Nakon narodnih obveznica, građani se pomamili i za trezorskim zapisima

Vlada je izdavanjem trezorskih zapisa namjeravala prikupiti 550 milijuna eura, a interes građana premašio je 700 milijuna. Hoće li Ministarstvo financija prihvatiti cijeli iznos ponude?

Građani su opet pokazali prilično veliki interes za ulaganje u državne vrijednosne papire. Nakon uspješnog izdanja narodnih obveznica, Vlada je odlučila izdati i trezorske zapise, namijenjene primarno građanima. Radi se o, u osnovi, vrlo sličnim financijskim instrumentima. Glavna razlika je u ročnosti. Dok se obveznice, u pravilu, izdaju na dvije ili više godine, trezorski zapisi izdaju se na rok do godine dana.

U utorak će biti poznati službeni podaci o upisu trezorskih zapisa

Uspjeh izdanja obveznica očito je motivirao Vladu da izda i trezorske zapise. Radi se o dva izdanja trezorskih zapisa, na rok od 91 i 364 dana. Vlada je tim putem željela prikupiti ukupno 550 milijuna eura.

U ponedjeljak u 11 sat završio je upis trezorskih zapisa za građane. Građanima su ponuđena dva izdanja trezorskih zapisa, različite ročnosti. Jedno s rokom dospijeća od 91 dan i druga s dospijećem od 364 dana. Vlada je time ukupno željela prikupiti 550 milijuna eura – 300 milijuna kroz jednogodišnje i 250 kroz tromjesečne zapise.

Koliko je točno zapisa upisano, do zaključenja teksta nije poznato. Službeni podaci bit će objavljeni u utorak. No, prema informacijama do kojih je došao HRT, do subote navečer upisano je više od 700 milijuna eura, a ta je brojka sasvim sigurno, u ponedjeljak dodatno narasla.

Prema podatku kojeg je iz Ministarstva financija dobila N1 televizija, “trezorce” je upisalo oko 38 tisuća građana. Najveći dio upisao ih je zapise s rokom od godinu dana.

Upitali smo Ministarstvo financija hoće li prihvatiti sve ponude, s obzirom da je interes – vrlo je izvjesno – daleko premašio planirani iznos izdanja, no, na žalost, na to pitanje nismo dobili odgovor.

Vrlo izdašne kamatne stope

Ipak, u dokumentaciji ponude predviđeno je da izdanje može biti veće ili manje od ciljanog iznosa, tako da je vrlo izvjesno da će Vlada odlučiti prihvatiti sve ponude – odnosno povećati konačni iznos izdanja. Tako je, uostalom, bilo i kod izdavanja obveznica. Također je zanimljivo da država nije ograničila iznos uplate po pojedinom ulagatelju, za razliku od npr. Slovenije, pa će biti zanimljivo koliko je bilo krupnih ulagatelja i je li to narušilo ideju da ovo bude “narodna akcija”.

Interes građana zapravo i ne treba čuditi s obzirom na to da je Vlada ponudila vrlo izdašnu kamatu. Za tromjesečno izdanje nudi se godišnja kamata od 3,75 posto, a za godišnje izdanje 3,65 posto. Ovo je daleko iznad očekivanja analitičara, koji su, s obzirom na tržišne uvjete, očekivali da će kamata biti bliže 3 posto.

Ministar financija Marko Primorac već je najavio i novo izdanje obveznica koje će biti ponuđene građanima, već sljedećeg mjeseca. A također, početkom ožujka stižu i kamate, onima koji su prije godinu dana kupili prve “narodne” obveznice.