Norveška gradi novi muzej Vikinga u Oslu: Impresivni originalni brodovi već su spremni

Norveški vikinški brodovi Oseberg i Gokstad među najvećim su arheološkim otkrićima iz vikinškog doba. Nakon pažljive ekskavacije i restauracije, brodovi se čuvaju u Oslu, kako bi im se mogle diviti buduće generacije

Na žalost onih koji se još uvijek oslanjaju na zastarjele turističke vodiče, popularni muzej vikinških brodova u kojem su se ovi brodovi dosad nalazili zatvoren je za javnost od listopada 2021. godine.

Muzej je originalno namijenjen za 40.000 godišnjih posjetitelja, ali posljednje godine kada je radio zabilježio je čak pola milijuna posjetitelja, što je predstavljao veliki rizik za ove osjetljive brodove.

Umjesto tog muzeja, trenutno se gradi Muzej vikinškog doba, u kojem će se brodovi čuvati za buduće generacije. Iako je prepreka bilo napretek, od političkih prepiranja, sukoba oko budžeta i odgodi zbog pandemije, rad na muzeju se nastavlja i on bi trebao biti otvoren 2027. godine.

Ultimativni vodič za doba Vikinga

Savjetnica za komunikaciju muzeja, Mari Parelius Wammer, kaže kako je njihov cilj da postane najbolji svjetski vodič za vikinško doba: “Naši posjetitelji moći će izbliza pogledati najbolje očuvane vikinške brodove u najboljoj kolekciji na svijetu.”

Brod Oseberg / FOTO: AART ARCHITECTS

Svi koji su posjetili raniji muzej bit će iznenađeni planiranim poboljšanjima u veličini zgrade, ali i izložaka.

“Novi muzej bit će preko tri puta veći od starog muzeja vikinških brodova. Dok je u starom muzeju bilo izloženo tri broda i oko 350 artefakata, u novom će biti izloženo preko 5.500 predmeta i muzej će pokrivati širi period vikinške povijesti,” objašnjava Wammer.

Dugogodišnji projekt

Jedan od razloga za dug period zatvorenosti muzeja je potreba za očuvanjem delikatnih vikinških brodova. Važno je kontrolirati klimu i eliminirati vibracije gdjegod je to moguće, budući da bi ih one mogle oštetiti. Kako bi zaštitio brodove u ovoj kritičnoj fazi, muzej će koristiti stabilizacijsku tehnologiju koja se koristi na naftnim i plinskim platformama na Sjevernom moru.

Skica, perspektiva iz zraka / FOTO: AART ARCHITECTS

Wammer također objašnjava kako izgradnja “ponovno ide po planu” nakon odgoda izazvanih financijskih problemima: “Već se naziru obrisi hodnika, kao i solidne platforme na kojima će biti izloženi brodovi. Kada izgradnja bude gotova, brodovi će biti prebačeni u svoj novi dom.”

Vikinški turizam u Norveškoj

Iako novi muzej svoja vrata neće otvoriti prije 2027. godine, posjetitelji koji u Norvešku odlaze u nadi da će više saznati o vikinškom dobu još uvijek na raspolaganju imaju mnogo opcija.

Tako u Muzeju povijesti u Oslu možete vidjeti nevjerojatan nakit, zlato i oružje iz tog perioda povijesti i bolje shvatiti ratnu kulturu, prekomorska putovanja i sve načine na koje se društvo mijenjalo. Ovi artefakti 2027. će biti premješteni u novi muzej.

U regiji Oslofjord postoji i nekoliko drugih atrakcija s takozvanog “put Vikinga” koji posjetiteljima omogućavaju da osmisle putovanje kako bi bolje upoznali regiju gdje su otkrivena dva slavna broda.

Među najvećim hitovima je vikinški centar Midgard u Borreu, groblje iz željeznog i vikinškog doba. Mnogi artefakti pronađeni na ovom lokalitetu jasno pokazuju kulturološki utjecaj baltičke regije. Danas ovo mjesto organizira izložbe, a tu je i rekonstruirana dvorana za gozbe.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: Norway Is Building A New Viking Age Museum In Oslo

(Prevela: Nataša Belančić)

