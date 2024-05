Pet manje poznatih engleskih dvoraca koje morate posjetiti

Engleska se može pohvaliti svjetski poznatim dvorcima poput Windsora ili Warwicka koji svake godine privlače posjetitelje iz svakog kutka planeta, no također se u toj zemlji mogu pronaći i nešto manje poznati dvorci, prava blaga jednako bogate povijesti.

Britanska organizacija National Trust čuva prirodna i povijesna blaga zemlje i upravlja ovim zdanjima. Neka od njih su netaknuta, dok je druge zub vremena debelo nagrizao, no svi pričaju priče o intrigi, ambiciji i otpornosti.

Bodiam

Carolyn Clarke / Alamy / Alamy / Profimedia

Poznat u Engleskoj, ali možda malo manje među putnicima iz inozemstva, Bodiam je savršeni primjer srednjovjekovje utvrde. Izgrađen je krajem 14. stoljeća, za vrijeme nestabilnosti izazvanih Stogodišnjim ratom.

Njegov dizajn – s gotovo savršenim obrambenim jarkom, zastrašujućim tornjevima i obrambenim bedemima – raspiruje maštu i posjetitelje vraća kroz povijest, u vrijeme viteza i kavalirstva.

Dvorac je izgradio Sir Edward Dalyngrigge, vitez koji je svoju hrabrost dokazao za vrijeme vladavine kralja Edwarda III. Iako je svrha dvorca u početku bila obrana od potencijalne francuske invazije, neki povjesničari navode kako je veličina i raskoš zdanja također trebala pokazati Dalyngriggeov društveni status i bogatstvo.

On predstavlja vrhunac vojne arhitekture 14. stoljeća: dizajniran je ne samo za obranu, već i da impresionira i zastraši.

Danas on nudi pogled u srednjovjekovni način života, smješten u mirnoj prirodi pokrajine Sussex.

Corfe

Pixabay

Smještene na vrhu brežuljka u srcu Purbeck Hillsa, ruševine dvorca Corfe pričaju tisućljetnu priču engleske povijesti.

Sagrađen u 11. stoljeću, moguće na ostacima rimske utvrde, ovaj dvorac svjedočio je nekim od najvažnijih događaja u povijesti zemlje. Lokacija mu je strateški odabrana za zaštitu glavne rute kroz Purebeck, čime je bio najvažnija točka obrambene mreže Engleske.

Ipak, zbog svoje važnosti, ovaj dvorac bio je i velika meta. Nakon građanskog rata dvorac je namjerno uništen, dijelom kako se više ne bi mogao koristiti kao vojna utvrda.

Danas je on prekrasna ruševina čiji slomljeni obrisi predstavljaju moćan simbol otpornosti. Vidljiv je kilometrima daleko i pruža snažan kontrast idiličnom selu Corfe.

Usprkos razrušenom stanju, ovdje ima mnogo toga za vidjeti. Često se na ruševinama okupljaju gavrani i sokoli, a besplatan obilazak uz audio vodiča otkriva tajne bogate povijesti dvorca.

Dunster

Paul Weston / Alamy / Alamy / Profimedia

Smješten u raskošnoj prirodi Somerseta i uz panoramski pogled na bristolski kanal, Dunster u ovom ili onom obliku postoji već tisuću godina.

Od svojih ranih dana, kada je bio primitivna utvrda izgrađena od drva, do svoje transformacije u velebnu kamenu tvrđavu i na kraju rafinirano viktorijansko imanje, dvorac Dunster savršeno predstavlja razvoj rezidencija engleske aristokracije. Njegov današnji izgled priča priču o adaptacijama koje su se odvijale stoljećima. Bogata kolekcija artefakata i namještaja pokazuje kako su ovdje ljudi živjeli i vladali.

Slijedite spokojni vrt duž rijeke do starog – ali još uvijek funkcionalnog – mlina. Posjetitelji čak iz mlina mogu kupiti organsko brašno od cjelovitog zrna.

Wray

Juliet Ferguson / Alamy / Alamy / Profimedia

Jedinstvena arhitektura dvorca Wray, u gotičkom stilu, obogaćuje obalu jezera Windermere i nudi sliku viktorijanske Engleske koja kao da je sišla s razglednice.

Dvorac Wray ima intrigantnu povijest: on nije bio povijesna utvrda, već privatna rezidencija iz 19. stoljeća, što razotkriva fascinaciju viktorijanske elite srednjovjekovnim dvorcima.

Tornjevi i i kupole dvorca u život vraćaju davnu prošlost, iako ovaj dvorac nikada nije igrao ulogu u borbama i kraljevskim dramama srednjovjekovne Engleske. Bez obzira na to, šarm ovog dvorca leži u predivnoj lokaciji pored jezera i njegovoj arhitektonskoj ljepoti. Prizemlje dvorca je otvoreno za posjetitelje.

Sissinghurst

Keith Mayhew / Avalon / Profimedia

Vrtovi dvorca Sissinghurst u Kentu predstavljaju jednu drugačiju vrstu nasljeđa: onog ukorijenjenog u ljepoti i spokoju prirode, a ne vojnoj povijesti tradicionalnih dvoraca.

Vrtove u Sissinghurstu kreirala je književnica Vita Sackville-West sa svojim suprugom, diplomatom Haroldom Nicolsonom, u 20. stoljeću. Podijeljeni su u niz odvojenih prostora, a svaki od njih ima vlastitu paletu boja i temu – od spokojnog bijelog vrta do živahnog seoskog.

Ovaj inovativni pristup dizajnu vrtova Sissinghurst je učinio jednim od najpoznatijih vrtova u Engleskoj i izvorom inspiracije za sve vrtlare i ljubitelje prirode.

Iako sam dvorac nema onakva utvrđenja niti aristokratsku povijest kao i ostali na ovom popisu, i njegova priča je zanimljiva: neko vrijeme je funkcionirao kao zatvor, a kasnije je bio i baza za Women’s Land Army – britansku civilnu organizaciju stvorenu 1917. godine u sklopu koje su žene radile u poljoprivredi, zamijenivši muškarce koji su otišli u rat.

Prije posjeta svim dvorcima s ovog popisa, dobra ideja je posjetiti njihove internetske stranice i saznati posljednje informacije za posjetitelje.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: Beyond Windsor, These 5 English Castles Are Must-Visit Treasures

(Prevela: Nataša Belančić)