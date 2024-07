Blogerica i ulagačica Tetka za Forbes: Uspjela sam, više ne moram raditi da bih zarađivala

Sandra Ferenčak, dugogodišnja menadžerica u velikoj domaćoj kompaniji, koja je zadnjih godina postala poznata kao autorica bloga MyTetka – gdje piše o tome kako voditi osobne financije i ulagati da bi se postigla financijska neovisnost, pritom dijeleći vlastita iskustva – u razgovoru za FORBES Hrvatska komentira ulagačke prilike u Hrvatskoj. Sama ih je dobro iskoristila i na pragu je odlaska iz korporativnog svijeta, nakon što se više od 20 godina bavila financijama te projektnim upravljanjem

„Financijska sloboda, po mom mišljenju, preduvjet je ostalim oblicima slobode“, poručuje sa svog prilično popularnog bloga o financijskoj neovisnosti Sandra Ferenčak, gdje se predstavlja kao Tetka. Dugogodišnja je menadžerica u jednoj velikoj domaćoj kompaniji, no najavljuje da će krajem godine tu karijeru napustiti i posvetiti se sebi i svojim hobijima.

Njene investicije su, kaže nam, došle su do točke u kojoj zarađuju dovoljno za pokriće njenih godišnjih potreba i nema više potrebe raditi da bi zarađivala. No, nastavit će pisati blog My Tetka i newslettere o različitim temama važnim za vođenje osobnih financija, a jedan koji je upravo lansirala tiče se nekretnina. Evo što je o tome, kao i o svojim planovima odgovorila za FORBES Hrvatska.

Počeli ste se baviti i tržištem nekretnina u Hrvatskoj. Reklo bi se da su vrlo dobra investicija. Ili?

– Generalno, na svom blogu, osim tema iz osobnih financija, pišem manje-više o svim tipovima ulaganja koje i sama prakticiram ili me zanimaju, pa tako i o nekretninama. Upravo sam u procesu traženja stana u rodnom Osijeku u koji sam se preselila početkom ove godine pa mi je tema nekretnina vrlo zanimljiva jer ju doživljavam na dnevnoj osnovi. Iz tog sam razloga s ekipom stručnjaka iz Avision Young Hrvatska dogovorila suradnju na izradi mjesečnog newslettera u kojem ću, osim informacija vezanih uz moju potragu, podijeliti i razmišljanja o stanju na tržištu nekretnina kao i očekivanjima vezanim uz kretanja cijena te generalno ponudu kvalitetnih nekretnina.

Nekretnine su kao investicija debelo pobijedile inflaciju. No, bez obzira na njihov spektakularan rast, pitanje je da li su one zbilja najbolja investicija. Rekla bih da za one koji štede u bankama ili eventualno državnim obveznicama, te ne znaju druge oblike ulaganja, sigurno jesu.

Nekretnine su se pokazale dobrom investicijom u zadnjih par godina jer su, kao što navodimo u newsletteru, u kontinuiranom rastu već devetu godinu zaredom. Kumulativno, od 2016. do 2023. godine narasle su nešto preko 60%. Time su debelo pobijedile inflaciju koja je u istom razdoblju iznosila nešto ispod 30%, bar prema podacima DZS-a. No, bez obzira na njihov spektakularan rast, pitanje je da li su one zbilja najbolja investicija. Rekla bih da za one koji štede u bankama ili eventualno državnim obveznicama, te ne znaju druge oblike ulaganja, sigurno jesu. Meni osobno su one dobra investicija, ali imaju i puno nedostataka pa se radije držim drugih tipova ulaganja koja su donijela još bolje rezultate uz puno manje truda.

Koji je, po vama, razlog aktualnim trendovima i cijenama na tržištu nekretnina i što možemo očekivati u skorijoj budućnosti?

-Kao što sam navela, nisam stručnjak za nekretnine i sve što se događa saznajem kroz vlastito iskustvo traženja, razgovore sa stručnjacima ili iz medija. Iako je došlo do značajnog pada volumena prodaje (oko 20% u 2023. godini), ne smatram kako će cijene kvalitetnih nekretnina padati, najviše zbog nedostatka ponude (premalo novih stanova uz istovremeno smanjenje postojećeg stambenog fonda za potrebe turističkog smještaja). Dodatni argument je rast ekonomije, odnosno, u situaciji u kojoj BDP i dalje raste teško je očekivati pad cijena, unatoč poskupljenju uvjeta kreditiranja. U nas se ionako velik broj transakcija odvija u gotovini. Na žalost, koliko god bi me (osobno) radovao pad cijena, ne čini se da idemo u tom smjeru. S druge strane, takav trend bi vjerojatno ukazivao na recesiju, a vjerujem kako je ipak manje bolno platiti višu cijenu nekretnine nego ostati bez posla.

Upravo je završila peta runda državnih vrijednosnih papira u kojima su sudjelovali građani. Kako ocjenjujete te prilike, jeste li i vi sudjelovali?

-Čini se kako je prilično splasnuo interes građana za upis posljednje runde trogodišnjih obveznica nego što je to bio za ranija izdanja trezoraca ili dvogodišnjih obveznica. Razlog vidim u ročnosti budući su nam sredstva tri godine manje-više nedostupna te niskoj kamati koja je na ovo izdanje niža od prethodnih. Moguće je i tajming bio loš zbog početka sezone godišnjih odmora.

Osobno, smatram kako su ponuđeni uvjeti i dalje bolji od onoga što se može naći u domaćim bankama, uključujući i one sa sličnim uvjetima, jer je kamata na obveznice, za razliku od one na depozite, neoporeziva. No, ako znate za bolje načine ulaganja, ovo je prilično nestimulativno. Kako investiram na duga razdoblja (10+ godina), ovako nešto mi nije bilo interesantno.

Za nas, male investitore, postoje opcije ulaganja koje donose solidnu zaradu uz umjeren rizik, a takve i sama godinama prakticiram. To su ulaganja u ETF-ove (exchange-traded- funds), odnosno, fondove koji ulažu u ‘košaricu’ najboljih svjetskih kompanija.

Upisala sam neki manji iznos u zadnjim rundama jer sam htjela vidjeti kako to u praksi funkcionira te kratkoročno spremiti određena sredstva zbog moguće kupnje nekretnine. Također, htjela sam u tom procesu pomoći i roditeljima koji su upisali manje iznose jer je, za njihove potrebe, kamata bila atraktivna. Ono što mogu komentirati je kako je sam proces upisa bio odlično riješen preko sustava e-Građani. Također smatram kako su ovi potezi Ministarstva pridonijeli financijskom opismenjavanju građana koje je inače na katastrofalno niskim razinama. Nadam se kako će ovo biti tek prvi korak ka boljem razumijevanju drugih opcija ulaganja koje osobno više preferiram od državnih obveznica. U njima ionako držimo prevelik dio naših mirovina, no to je neka druga tema o kojoj također često pišem na blogu.

U što je po vama sada najbolje investirati? Američke tehnološke dionice, ETF-ove, domaće dionice, ili investicijske fondove, s obzirom na tržišna kretanja, inflaciju, BDP…

-Smatram kako prosječan investitor, koji se ne bavi investiranjem kao osnovnim poslom (dakle svi mi) treba izbjegavati ulaganja u pojedinačne dionice i/ili špekulativnu imovinu. Jednostavno, za tako nešto potrebno je puno više znanja od ‘osjećaja’ ili informacija koje pročitamo na web portalima. Takve stvari ostavila bih stručnjacima i fond menadžerima. Ako ipak nekoga tako nešto privlači, neka uloži trud u edukaciju i ‘igra’ se s manjim iznosima dok ne stekne znanje i iskustvo.

Za nas, male investitore, postoje opcije ulaganja koje donose solidnu zaradu uz umjeren rizik, a takve i sama godinama prakticiram. To su ulaganja u ETF-ove (exchange-traded- funds), odnosno, fondove koji ulažu u ‘košaricu’ najboljih svjetskih kompanija, sastavnice tržišnog indeksa, među kojima je vjerojatno najpoznatiji S&P 500 (indeks koji prati tržišnu vrijednost 500 najboljih američkih kompanija).

Što se tiče sklonosti Hrvata ulaganjima općenito, ili smo jako konzervativni pa tražimo ona s minimalnim rizikom ili krajnje špekulativni pa vjerujemo raznim get-rich-quick shemama. Osnovni problem vidim u manjku znanja.

O strukturi svojih ulaganja često pišem na blogu pa je moguće provjeriti kako to izgleda na mom osobnom primjeru. Ulaganje u ETF-ove je na svjetskoj razini postalo iznimno popularno upravo zbog široke diverzifikacije te niskih naknada, čemu se financijska industrija nije previše radovala. Razlika u odnosu na investicijske fondove je u tome što ovdje nema aktivnog upravljanja, odnosno, dionice se ne biraju mudrošću menadžmenta već se ulagačka strategija temelji na tržišnim kretanjima. Tako na primjer, ako dionica Applea čini 6% indeksa S&P 500, ETF koj prati taj indeks imat će u svom posjedu 6% dionica Applea. Zato ovdje ne postoji upravljanje niti naknade menadžmentu i to naše ulaganje čini iznimno jeftinim. A na dugi rok, upravo su naknade te koje čine veliku razliku jer umanjuju prinose.

Vodite različite edukacije o ulaganjima pod nadimkom „Tetka“. Kad ste krenuli i što vas je motiviralo? Čini se da većina Hrvata ne ulaže, samo drži štednju u bankama, po mizernim kamatama.

-Edukacije su krenule nakon velikog broja tekstova koje sam napisala na blogu, a koje je značajan broj ljudi poželjelo dobiti u sažetoj formi. Krenulo je s radionicama o osobnim financijama i investiranju, a dovelo do osnivanja kluba pasivnih ulagača u ETF-ove. Klub je primarno namijenjen edukaciji članova o investiranju, a dodatnu vrijednost ima u tome što okuplja osobe koje žele razumjeti tržišne trendove te razmjenjivati iskustva ulaganja, ne samo u ETF-ove. Što se tiče sklonosti Hrvata ulaganjima općenito, ili smo jako konzervativni pa tražimo ona s minimalnim rizikom ili krajnje špekulativni pa vjerujemo raznim get-rich-quick shemama. Osnovni problem vidim u manjku znanja, a ono se stječe kombinacijom edukacije i životnog iskustva.

Sandra Ferenčak u slobodno vrijeme bavi se sportom, Foto: Privatna arhiva

Zašto Tetka?

-Tetka je obiteljski nadimak koji se proširio među mojim prijateljima trkačima i triatloncima, a koji sam odlučila koristiti kod otvaranja bloga. Tetka je simbol osobe koja vam želi najbolje u životu, a ponekad ‘tutne’ i 100 eura u džep. Željela sam da me oni kojima se obraćam dožive običnom osobom koja, kao i oni sami, navigira kompleksnim financijskim sustavom te jednostavnim rječnikom objašnjava komplicirane pojmove. A i teta sam trima nećakinjama.

Što je glavna poruka koju Tetka preko bloga prenosi? Koliko sam vidjela, dajete savjete čak i po dobnim skupinama, nije isto jeste li se netko tek zaposlio ili mu polako mirovina kuca na vrata.

-Glavna poruka koju nastojim poslati je kako je dobro upravljanje osobnim financijama ključno u našim životima te kako u tome nema ničega kompliciranog unatoč prividu kojeg je stvorila financijska industrija. Moji savjeti upućeni su osobama koje prosječno ili čak iznadprosječno zarađuju, ali svojim životnim stilom moguće riskiraju ne imati dovoljno ušteđevine za dane kada ne budu više mogli ili htjeli raditi. Također promoviram i ideju financijske neovisnosti, odnosno, dosezanja one razine financijske slobode koja nam omogućuje život bez briga o novcu. Moji su pratitelji svih dobnih skupina, no najviše između 30 i 45 godina starosti, dakle oni koji već znaju za dosta problema koje nedostatak novca može izazvati.

Uz pokretanje bloga o financijskoj neovisnosti, naučila sam kako je najveća vrijednost novca upravo u tome što nam omogućuje imanje opcija u životu, a za mene je to konkretno mogućnost napuštanja korporativnog posla u želji da više vremena posvetim sebi i svojim hobijima.

Dugogodišnja ste menadžerica, ali još samo do kraja godine. Potpuno napuštate korporativnu karijeru?

-U korporativnom svijetu sam već punih 28 godina, a prve ozbiljnije menadžerske funkcije počela sam obavljati i prije 30-te godine života. Ukratko, došlo je do zamora materijala pa sam početkom prošle godine odlučila značajno smanjiti tempo, a krajem ove godine privodim kraju korporativnu karijeru. Konkretno, u raznim kompanijama više od 20 godina sam se bavila financijama, a zadnjih nekoliko i projektnim upravljanjem. Uz pokretanje bloga o financijskoj neovisnosti, naučila sam kako je najveća vrijednost novca upravo u tome što nam omogućuje imanje opcija u životu, a za mene je to konkretno mogućnost napuštanja korporativnog posla u želji da više vremena posvetim sebi i svojim hobijima.

Čime ćete se baviti? Jesu li vaša ulaganja bila tako uspješna da ste financijski slobodni, o čemu ste također pisali?

-S obzirom na to da sam tek navršila 50, sigurno ne mislim mirovati. Planiram i dalje voditi blog koji je besplatan izvor informacija za sve koje tema financijske slobode zanima kao i mene, pisati newsletter na razne specifične teme (uskoro pokrećem i jedan na temu kreditiranja koji vjerujem će također biti jako zanimljiv), raditi individualna savjetovanja, snimati podcaste i webinare te voditi ETF Klub. Puno je ideja, a trenutno me najviše raduje kada pronađem kvalitetne poslovne partnere od kojih i sama puno učim.

Moje investicije došle su do točke u kojoj zarađuju dovoljno za pokriće godišnjih potreba i zbog kojih nemam potrebe raditi da bi zarađivala, a zanimljivo, tada je rad najdraži. Smatram kako je punu financijsku neovisnost moguće postići i u ovim našim krajevima, samo je pitanje cijene koju je netko spreman platiti. Često je to nekakav životni stil kojeg se velik broj ljudi ne želi odreći. Ono što ističem je kako je važno ne uspoređivati se s drugima te raditi na vlastitom putu u financijsku neovisnost. Nemamo svi iste startne pozicije niti životne okolnosti i zato je taj put za svakoga od nas drugačiji.

Generalno, najvažnijim smatram izbjegavati prekomjerna zaduživanja, naročito ne volim minuse na računima jer tim putem nećemo postići niti najnižu razinu financijske slobode. Često kažem kako je za stabilan financijski život kritično ne napraviti krupne financijske pogreške. Na žalost, velik broj ljudi ih postane svjesno tek kasnije u životu. Zato se često obraćam i mlađima kako bi ih upozorila na pogrešne poteze njihovih roditelja, no svjesna sam kako se današnjem konzumerizmu teško oduprijeti.