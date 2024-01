Proslavljeni crnogorski gitarist Miloš Karadaglić osnovao zakladu za pomoć mladim talentima

Karadaglić je studirao u Londonu i potom ostvario meteorski uspjeh te ga je 2016. godine BBC-jev Music Magazine uvrstio među šest imena koja su oblikovala zvuk klasične gitare tokom posljednjih 100 godina, a sada želi, osnivanjem zaklade, pridonijeti razvoju kulture u Crnoj Gori

Nakon novog albuma, turneja i nastupa na najvećim scenama svijeta, poznati crnogorski gitarista Miloš Karadaglić prošlu je godinu završio na, kako je rekao, najbolji mogući način – osnivanjem zaklade kako bi pomogao talentiranim mladim ljudima iz Crne Gore.

Karadaglić, kojeg je 2016. godine BBC-jev Music Magazine uvrstio među šest imena koja su oblikovala zvuk klasične gitare tokom posljednjih 100 godina, je u Tivtu pokrenuo Zakladu „Miloš Karadaglić“ sa sjedištem u Porto Montenegru, a za FORBES Crna Gora je rekao da je ideja o o tome rasla dugi niz godina.

„Svakim dolaskom u Crnu Goru, na koncerte ili festivale, sticao sam sve jasniju sliku na koji način bih mogao konkretno doprinijeti daljem razvoju kulture i kroz kulturu razvoju društva u Crnoj Gori i ovoj regiji. Po meni je uvijek najbitnije mijenjati stvari svojim primjerom. Dati sebe za inicijative i ideje koje su vam bitne i koje vam život znače“, rekao je.

Partneri zaklade su u prvoj fazi One Crna Gora, Petite Geneve Petrović i Porto Montenegro koji je, kako kaže, od samog početka bilo tu za operativnu podršku.

Natječaj za četiri stipendije

Zaklada je raspisala natječaj za dodjelu tri stipendije talentiranim umjetnicima iz Crne Gore i regije – dvije po deset tisuća eura za područje glazbenog stvaralaštva i jednu za audio-vizualni projekt gdje će kompletna infrastruktura Porto Montenegra u studijskom i filmskom smislu u određenom značajnom obimu biti data na korištenje određenoj kreativnoj osobi.

„Četvrta stipendija je stipendija koju dodjeljujemo u suradnji s našim partnerima iz Petite Geneve Petrović, s kojima smo došli na ideju da ćemo podržati mladu osobu koja dolazi iz sustava skrbništva u Crnoj Gori. U tom kontekstu, pojedinci iz koji imaju kreativnu i/ili umjetničku ideju nam se mogu javiti kako bi dobili podršku da mogu realizirati neki svoj san“, poručio je glazbenik.

Rođen je u Crnoj Gori, a sa 17 godina se preselio u London da bi studirao na Kraljevskoj glazbenoj akademiji. U Londonu i sada živi i radi. Njegova karijera je počela svoj meteorski uspon 2011. godine, izdavanjem međunarodno najprodavanijeg debitantskog albuma „Mediterraneo“. Od tada dobija nagrade i priznanja širom svijeta kroz turneje, šest snimaka na vrhu top lista i televizijske nastupe.

Na pitanje koliko mu je bilo teško u početku, odgovara da mu nikad nije bilo teško jer je njegova misija i svrha bila jasna.

Dolazak u London je bio kao slijetanje na Mars

„Uvijek sam znao tko sam i zašto se bavim time čime se bavim. Znao sam da mi je glazba sve na svijetu i da želim pronaći najboljeg glazbenika u sebi. I kada sam otišao u London, to je bilo po mnogo čemu teško jer to su potpuno drugi izazovi. Dolazak u London bio je kao slijetanje na Mars, ali meni nikad nije bilo teško zbog toga što sam znao da sam tamo otišao ostvariti svoje snove, da ono što sam u svojoj glavi odsvirao i radio stotinama puta, realiziram na svjetskoj glazbenoj kulturnoj sceni“, kaže Karadaglić.

Dodaje da ga je do novih horizonta i novih prostora dovelo suočavanje s industrijom i s okrutnošću te industrije i nerazumijevanje klasične gitare, kao instrumenta klasične glazbe.

„A onda sve te nemoguće misije jedna za drugom dovode vas do novih horizonta, nekih novih prostora gdje svaki put otkrivate nešto novo. Svakim idućim poglavljem vi dodatno pronalazite sebe, ali se ne mijenjate, vi ste uvijek isti. Jer vaša srž, misija, postojanje su uvijek isti. To je da ste najbolja verzija sebe i da kroz to živite svoj život – kroz glazbu, kroz valutu vašeg života, jer to vam nitko ne može oduzeti nikad“, objašnjava.

Gitaru je prvi put uzeo u ruke kada je imao osam godina, a prvi novac sviranjem je zaradio sa 16 godina, kada je imao prvi koncert u Podgorici na Kruševcu.

Brojne uspješne suradnje

Surađivao je s brojnim umjetnicima, ali ne izdvaja nikoga zbog toga što smatra da je svaki glazbenik univerzum za sebe. „I vama ta energija može goditi ili ne, ali ja sam jako instinktivna osoba i kad god mi se javila neka ideja u suradnji s nekim, da li je to kroz privatno poznanstvo ili kroz profesionalne kanale, uvijek sam imao dobar osjećaj da li će mi taj njihov izraz i njihova kompleksnost, jer svaki muzičar ima taj kompletan svijet oko sebe, goditi, da li će to funkcionirati ili ne“, tumači.

„Kad sam sarađivao s Tori Amos koja je pop pjevačica na albumu pjesama Beatlesa, to je bio jedan nevjerovatan spoj svjetova jer sami Beatlesi nisu bili dio klasične muzike, dok nismo pronašli način da te svjetove skupimo i povežemo u jednu cjelinu. Ali ja do tada nisam bio svjestan da za pjevanje treba toliko umijeća s mikrofonom. To je nešto što me je fasciniralo i što sam poslije počeo i sam primenjivati u svom studijskom radu“, kaže Karadaglić. Imao je, kaže, i fantastičnu suradnju s dirigentom Yannickom Nézet-Séguinom i Londonskom filharmonijom, a interesantna je bila i suradnja s Gregom Burtonom, legendom džeza.

Na pitanje koji su mu planovi, odgovara da ima koncertni raspored koji mora ispuniti, ali vrlo rijetko ima planove.

„Jer što je to plan? Moj plan je uvijek da što god da radim, čime god da se bavim budem svoj i da u tom kompletnom vrtlogu koji sačinjava jedan život uvijek ostanem kakav jesam i da se nikad ne mijenjam. I to je jedina konstanta i nešto što mi nitko ne može oduzeti. A koncerti, planovi, nastupi ideje za budućnost će uvijek biti tu kao neka smjernica vodilja, kao neka točka koja nas u tom momentu dovede do idućeg koraka. Mnogo bitnija je podsvijest i osjećaj, taj unutrašnji put. A taj plan se teško može do kraja promisliti“, smatra glazbenik.

Početak rada Zaklade, kako dodaje, otvara mu potpuno novi svijet jer smatra da je sad došlo pravo vrijeme za to, jer sve ovo drugo – koncerti, nastupi, turneje, albumi, ušli su u novu fazu u kojoj se osjeća potpuno svoj na svome.

(Autorica teksta objavljenog na FORBES Crna Gora je Biljana Matijašević.)